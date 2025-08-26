Почему мама Марины Африкантовой не одобряла ее отношения с Романом Капаклы и как Марина застала экс-мужа с Татьяной Мусульбес

Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова похвасталась золотым кольцом с желтым бриллиантом. Украшение она продемонстрировала в соцсетях.
"Сколько к психологу не ходи. А счастливой тебя сделают только бриллианты", — отметила Марина.
Подписчики Африкантовой уже начали строить догадки, кто же преподнес ей такой роскошный подарок. Неужели у Марины появился богатый покровитель?
Некоторые предположили, что, хвастаясь кольцом, она хотела задеть Татьяну Мусульбес, разлучившую ее с бывшим мужем Романом Капаклы.
Та история действительно нанесла ей душевную рану.
Как развивался роман Марины Африкантовой с Романом Капаклы
Марина Африкантова встретила Романа Капаклы в 2017 году. На тот момент ей было 30 лет, а Роману — 19. Их отношения развивались очень стремительно. Роман устраивал романтические свидания, дарил цветы и выполнял желания Марины.
Влюбленные расписались в 2019 году в ЗАГСе Красногорска, отказавшись от пышной свадьбы с большим количеством гостей.
После бракосочетания молодожены отправились в путешествие за границу. Стоит отметить, что мать Марины, Татьяна Африкантова, изначально была против Романа, считая его неподходящей кандидатурой в зятья. Ее опасения оказались не напрасными.
В 2020 году пара Марина Африкантова и Роман Капаклы приняли решение покинуть телепроект "Дом-2", чтобы строить отношения подальше от камер.
В социальных сетях они демонстрировали счастливую семейную жизнь, публиковали фотографии из путешествий и моменты совместных тренировок. Однако этот период идиллического счастья оказался недолгим.
Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: соцсети
И почему они расстались
Осенью 2022 года Роман Капаклы переехал в Дубай. Марина Африкантова некоторое время оставалась в России, чтобы поддержать свою маму, которая попала в ДТП, а затем также отправилась в Арабские Эмираты.
Пара провела новогодние праздники в Дубае, но вскоре после этого они разъехались по разным отелям. Роман проводил время с другом Араем Чобаняном. А в это время Марина уже перестала появляться в социальных сетях.
Позже в своем блоге Роман сообщил, что не может комментировать происходящее и удовлетворять любопытство общественности, так как ситуация неясна.
Однако он верит, что все события в жизни происходят к лучшему. Менее чем через месяц после этого Марина Африкантова и Роман Капаклы объявили о своем расставании. Как говорится, "шерше ля фам".
Разлучница Татьяна
11 февраля 2023 года состоялась четырехдневная вечеринка в честь дня рождения Ирины Пинчук, подруги Марины и Романа. На нее пришли бывшие участники "Дома-2", такие как Майя Донцова, Алексей Купин и, в частности, близкая подруга именинницы Татьяна Мусульбес. Последняя впоследствии сыграла ключевую роль в этой истории.
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. Фото: соцсети
Через пять дней после вечеринки, 22 февраля, Марина сообщила в социальной сети, что ее муж Роман отправился на Бали к Татьяне Мусульбес. Марина заявила, что в последний день празднования обнаружила Романа и Татьяну в одной кровати.
Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Капаклы и Мусульбес прокомментировали ситуацию. Роман подтвердил, что их брак переживал длительный кризис. И пара приняла решение о расставании еще до вечеринки.
Татьяна, в свою очередь, опровергла слухи о каких-либо отношениях с Романом, заявив, что никого из семьи не уводила.
Как сказала бы Алсу: "Врет". У Романа Капаклы и Татьяны Мусульбес действительно завязался роман. Впоследствии, в феврале прошлого года, Роман сделал возлюбленной предложение руки и сердца. А уже в августе на свет появилась их дочка Мия. Недавно ей исполнился год.
Все же хочется верить, что и Марина Африкантова найдет свое личное счастье.
