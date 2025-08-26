Почему мама Марины Африкантовой не одобряла ее отношения с Романом Капаклы и как Марина застала экс-мужа с Татьяной Мусульбес

Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова похвасталась золотым кольцом с желтым бриллиантом. Украшение она продемонстрировала в соцсетях.

"Сколько к психологу не ходи. А счастливой тебя сделают только бриллианты", — отметила Марина.

Подписчики Африкантовой уже начали строить догадки, кто же преподнес ей такой роскошный подарок. Неужели у Марины появился богатый покровитель?

Некоторые предположили, что, хвастаясь кольцом, она хотела задеть Татьяну Мусульбес, разлучившую ее с бывшим мужем Романом Капаклы.

Та история действительно нанесла ей душевную рану.

Как развивался роман Марины Африкантовой с Романом Капаклы

Марина Африкантова встретила Романа Капаклы в 2017 году. На тот момент ей было 30 лет, а Роману — 19. Их отношения развивались очень стремительно. Роман устраивал романтические свидания, дарил цветы и выполнял желания Марины.

Влюбленные расписались в 2019 году в ЗАГСе Красногорска, отказавшись от пышной свадьбы с большим количеством гостей.

После бракосочетания молодожены отправились в путешествие за границу. Стоит отметить, что мать Марины, Татьяна Африкантова, изначально была против Романа, считая его неподходящей кандидатурой в зятья. Ее опасения оказались не напрасными.

В 2020 году пара Марина Африкантова и Роман Капаклы приняли решение покинуть телепроект "Дом-2", чтобы строить отношения подальше от камер.

В социальных сетях они демонстрировали счастливую семейную жизнь, публиковали фотографии из путешествий и моменты совместных тренировок. Однако этот период идиллического счастья оказался недолгим.