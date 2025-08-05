Почему мама Александра Реввы ненавидит его жену: "Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть"

Мать комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, Любовь Рачеева, называет его жену проституткой. Она говорит, что дети Реввы не от него. Сам юморист в программе "Макарена" намекнул, что с такими родителями и врагов не надо… А все вышесказанное, конечно, плод фантазии его матери.
Также в этом интервью Александр отметил, что помогает маме. Но у него есть своя семья, о которой он заботится. Однако злые языки, как известно, страшнее пистолета.
Но если Александр Ревва еще прощает маму, то с отцом у него очень тяжелые отношения. По его словам, в 2022 году мужчина дал интервью о сыне, которое разнесли все таблоиды. И эта беседа очень навредила ему.
"Самые близкие люди оказались самыми злыми врагами. Отец почему-то не говорит, что он оставил меня с сестрой в четыре месяца, напридумывал, что я его бросил. У меня не было отца никогда. Ни одного звонка, а в 18 лет он звонит и говорит: "Ты родился по залету, я твою мать ненавидел, и будь она проклята!"
Как развивался конфликт между Анжеликой Реввой и ее свекровью
А мама Александра, в свою очередь, не полюбила его жену Анжелику. Со своей супругой Ревва впервые встретился в 2004 году в одном из ночных клубов Сочи. У пары закрутился роман. Через пару лет они поженились.
В 2007 году родилась дочь Алиса, в 2013-м — Амелия.
В 2024 году Александр рассказал, что отношения его матери Любови Николаевны и супруги не заладились с самого начала. И все эти годы он пытался исправить ситуацию, но все становилось только хуже.
Артист рассказал, что его мать, Любовь Николаевна, не приняла его жену Анжелику, как только они впервые увиделись.
"Я люблю свою маму и желаю ей здоровья, но, к сожалению, она старается сделать меня несчастным", — делился с прессой юморист.
Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Global Look Press
"Пусть любит свою жену"
Любовь Николаевна, в свою очередь, опровергла обвинения сына, заявив, что его жена Анжелика настраивает его против нее. По мнению Рачеевой, Александр полностью подчиняется своей супруге. Этот фактор и стал главной причиной их женского конфликта.
"А то, что я принимаю или не принимаю… Пусть любит свою жену. Почему я ее должна любить? Сколько у меня этих девочек было, которых я любила, которые к нему приходили. "Я его люблю больше жизни”.
Ну и люби, чего ты мне рассказываешь, кто тебе запрещает. Я не вмешиваюсь, мне все равно. Я старая и думаю сейчас о своем здоровье", — эмоционально признавалась Любовь Николаевна в интервью.
Также Любовь Рачеева сетовала на то, что сын редко приезжает к ней в гости. В 2022 году говорила, что не видела его уже год. Она списывала это опять же на негативное влияние супруги Александра.
И утверждала, что Анжелика препятствует ее общению с внуками. И она специально приезжает на концерты сына, чтобы увидеться с девочками.
"Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть", — откровенничала женщина в одном из шоу.
Александр Ревва же опровергал слова матери, заявив, что никто не против ее общения с девочками. Мол, она сама не хочет с ними видеться.
Он отмечал, что это для него болезненная тема. И он устал от попыток примирения двух главных женщин в своей жизни. Увы, ничего не помогает…
Читайте также: