Почему мама Александра Реввы ненавидит его жену: "Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть"

Мать комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, Любовь Рачеева, называет его жену проституткой. Она говорит, что дети Реввы не от него. Сам юморист в программе "Макарена" намекнул, что с такими родителями и врагов не надо… А все вышесказанное, конечно, плод фантазии его матери.

Также в этом интервью Александр отметил, что помогает маме. Но у него есть своя семья, о которой он заботится. Однако злые языки, как известно, страшнее пистолета.

Но если Александр Ревва еще прощает маму, то с отцом у него очень тяжелые отношения. По его словам, в 2022 году мужчина дал интервью о сыне, которое разнесли все таблоиды. И эта беседа очень навредила ему.

"Самые близкие люди оказались самыми злыми врагами. Отец почему-то не говорит, что он оставил меня с сестрой в четыре месяца, напридумывал, что я его бросил. У меня не было отца никогда. Ни одного звонка, а в 18 лет он звонит и говорит: "Ты родился по залету, я твою мать ненавидел, и будь она проклята!"

Как развивался конфликт между Анжеликой Реввой и ее свекровью

А мама Александра, в свою очередь, не полюбила его жену Анжелику. Со своей супругой Ревва впервые встретился в 2004 году в одном из ночных клубов Сочи. У пары закрутился роман. Через пару лет они поженились.

В 2007 году родилась дочь Алиса, в 2013-м — Амелия.

В 2024 году Александр рассказал, что отношения его матери Любови Николаевны и супруги не заладились с самого начала. И все эти годы он пытался исправить ситуацию, но все становилось только хуже.

Артист рассказал, что его мать, Любовь Николаевна, не приняла его жену Анжелику, как только они впервые увиделись.