Почему Григорий Лепс на самом деле живет с Авророй Кибой: "Мое тело — мое дело"

Шоу "Мастер игры" на телеканале ТНТ завоевывает все большую аудиторию. Много внимания в этом проекте уделяется и 19-летней невесте Григория Лепса — Авроре Кибе. Но благодаря "Мастеру" можно понять, что же прославленный музыкант нашел в этой девушке.
В тех же "Сокровищах императора" акцент делается на выполнении сложных заданий. В "Мастере игры" все строится на психологии и развитии отношений между людьми.
Команда делится на светлых и темных. Последних всего трое. И остальным участникам нужно найти темных. Еще в первом выпуске Аврора попала в команду светлых. И останется в этой роли, если ее не обратят в темного игрока.
Лидером команды Аврору не назовешь, но и серой мышью тоже. Участники шоу пытаются вывести Кибу на эмоции. Но у них ничего не получается. А способ у игроков один — шутить по поводу ее отношений с Григорием Лепсом.
Провокации Марго
Чаще всего в качестве провокатора выступает подопечная Филиппа Киркорова, экс-участница "Дома-2", певица Марго Овсянникова. Так, Марго начала пускать слухи, что якобы между Авророй и звездой сериала "Слово пацана" Леоном Кемстачем вспыхнул роман. Хотя повода они вроде бы не давали.
Также в одном из выпусков участники отвечали на вопросы, написанные на бумажках. В этот момент Авроре Кибе пришлось несладко. Ее спросили, не стыдно ли ей встречаться с человеком на 43 года старше.
Сначала Киба отказалась отвечать на этот вопрос. Потом к разговору подключился и Джокер проекта — Филипп Киркоров.
И Аврора ответила кратко: "Мое тело — мое дело".
Затем обстановка начала накаляться. Марго со свойственным ей сарказмом сказала: "Мне тут птичка нашептала, что Григорий Лепс вышел на красную дорожку с другой девушкой".
После этого Аврора Киба обрушилась на оппонентку чуть ли не с кулаками. И только присутствие камер сдержало ее истинные желания.
Аврора Киба дает отпор Марго. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
"Значит так. Если ты еще раз откроешь свой рот и начнешь делать то, что ты делаешь, не только по отношению ко мне, а по отношению ко всем людям, которые тут сидят, я буду общаться с тобой по-другому!" — закричала Аврора.
Это лишь раззадорило Марго. И она сказала: "Только не плачь, пожалуйста". Аврора же ответила, что никогда не плачет.
По мнению Кибы, Овсянникова просто пытается привлечь внимание окружающих. Поскольку ее жизнью, как считает Аврора, никто не интересуется.
Провокации Филиппа Киркорова
Это уже не первый случай, когда Аврору Кибу проверяют на наличие внутреннего стержня. Первый раз в качестве проверяющего выступал сам Филипп Киркоров. Он вызвал пассию Лепса на откровенный разговор и начал наблюдать за ее реакцией.
Так, поп-король заявил, что в программу приходят спортсмены, актеры, экстрасенсы и люди, которые добились успеха сами. А Аврора, мол, просто девушка кого-то.
Киба не стала отмалчиваться и ответила певцу: "Я — та, которой Лепс четыре раза делал предложение. Я из обеспеченной семьи, у меня все хорошо. Сейчас учусь в Лондоне, в лучшем университете мира на дизайнера".
После отпора Филипп Бедросович смягчился. Сказал, что поможет Авроре раскрыть себя на все сто процентов. Она же жестко ответила, что с приходом артиста в шоу ее поведение не изменится. Киркоров же лишь недоуменно посмотрел на нее.
Аврора Киба. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
Почему Григорий Лепс выбрал именно Аврору Кибу
В общем, Авроре Кибе палец в рот не клади. На шоу она держится с достоинством, держит удар, не позволяет унижать себя. Не преклоняется перед авторитетами типа Филиппа Бедросовича.
Думаю, что и в отношениях с Григорием Лепсом она общается на равных. Не смотрит певцу в рот, знает себе цену.
А с такими сильными и яркими мужчинами только так и надо. Они таких женщин ценят.
Предположу, что и поэтому в том числе среди множества красивых девушек Григорий Лепс выбрал именно Аврору.
Справка
Аврора Киба появилась на свет в феврале 2006 года. В детстве занималась в балетной школе, благодаря чему научилась держать осанку и правильно подавать себя. Сейчас учится на дизайнера в престижном колледже Лондона.
Аврора — дочь известной светской львицы Татьяны Кибы. Семья владеет элитной роскошной недвижимостью в итальянском местечке Феорте-дей-Марми. У Григория Лепса также есть дом неподалеку.
Впервые о романе Григория Лепса и Авроры заговорили летом прошлого года. Тогда они появились на красной дорожке премии канала "Муз-ТВ".
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