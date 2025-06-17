Почему Григорий Лепс на самом деле живет с Авророй Кибой: "Мое тело — мое дело"

Шоу "Мастер игры" на телеканале ТНТ завоевывает все большую аудиторию. Много внимания в этом проекте уделяется и 19-летней невесте Григория Лепса — Авроре Кибе. Но благодаря "Мастеру" можно понять, что же прославленный музыкант нашел в этой девушке.

В тех же "Сокровищах императора" акцент делается на выполнении сложных заданий. В "Мастере игры" все строится на психологии и развитии отношений между людьми.

Команда делится на светлых и темных. Последних всего трое. И остальным участникам нужно найти темных. Еще в первом выпуске Аврора попала в команду светлых. И останется в этой роли, если ее не обратят в темного игрока.

Лидером команды Аврору не назовешь, но и серой мышью тоже. Участники шоу пытаются вывести Кибу на эмоции. Но у них ничего не получается. А способ у игроков один — шутить по поводу ее отношений с Григорием Лепсом.

Провокации Марго

Чаще всего в качестве провокатора выступает подопечная Филиппа Киркорова, экс-участница "Дома-2", певица Марго Овсянникова. Так, Марго начала пускать слухи, что якобы между Авророй и звездой сериала "Слово пацана" Леоном Кемстачем вспыхнул роман. Хотя повода они вроде бы не давали.

Также в одном из выпусков участники отвечали на вопросы, написанные на бумажках. В этот момент Авроре Кибе пришлось несладко. Ее спросили, не стыдно ли ей встречаться с человеком на 43 года старше.

Сначала Киба отказалась отвечать на этот вопрос. Потом к разговору подключился и Джокер проекта — Филипп Киркоров.

И Аврора ответила кратко: "Мое тело — мое дело".

Затем обстановка начала накаляться. Марго со свойственным ей сарказмом сказала: "Мне тут птичка нашептала, что Григорий Лепс вышел на красную дорожку с другой девушкой".

После этого Аврора Киба обрушилась на оппонентку чуть ли не с кулаками. И только присутствие камер сдержало ее истинные желания.