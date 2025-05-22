Плетнева в бумаге, Ханна без юбки, Бородина в парике: странные наряды звезд на премии RU.TV

В Москве прошло вручение премии канала RU.TV. Это событие, пожалуй, можно назвать одним из самых экстравагантных мероприятий уходящей недели в части выбора нарядов. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева появилась на красной дорожке в платье из стикеров, а Юлия Савичева — с сумасшедшим ирокезом на голове. Но обо всем подробнее.
Анна Плетнева клеила стикеры три дня
Изначально организаторы премии задали правила игры: дресс-код Office core, но наши звезды как могли обыгрывали его. И, пожалуй, креативнее всего это сделала Анна Плетнева.
Так, она соорудила платье из стикеров с разными надписями. А разве мы не клеим такие бумажки с наставлениями начальства на нашем рабочем столе? Чтобы не слышать обидной фразы: "Наклей себе на лоб, если забыл".
Ну, или как важно напоминать себе много не пить, если ты не в Питере. Стикер с такой надписью также присутствовал на шее Анны Плетневой.
Как рассказала сама артистка, на приклеивание всех бумажек ушло трое суток. И что удивительно, певица посвятила свой наряд всем журналистам.
Анна Плетнева. Фото: Михаил Фролов / "КП"
«Потому что за кадром вы. Именно благодаря вам все знают плохую девочку и все ее любят», — пояснила артистка.
Но было ли платье надето на обнаженное тело или нет, так и осталось загадкой. "А вот это уже мы узнаем позже", — заинтриговала Анна.
А Юлия Савичева превратилась в панка
Певица Юлия Савичева тоже решила немного похулиганить. Так, для выхода в свет она предпочла необычный панк-образ: косуху, утыканную шипами, белую рубашку и черный галстук. На голове Юлии красовался ирокез.
Юлия Савичева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Ксения Бородина не обошлась без парика
Ведущая Ксения Бородина пришла на премию со всем семейством — женихом Николаем Сердюковым и дочерьми Теоной и Марусей. Все они придерживались стиля family look. Ну и дресс-код заодно соблюли.
Ксения Бородина надела удлиненный жакет, под которыми были рубашка и галстук. На ногах — серые гетры, на голове — черный парик в cтиле каре.
Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и дочерьми. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Ольга Серябкина с русалочьим хвостом
Ольга Серябкина появилась на красной дорожке в платье-бодикон с "русалочьим хвостом". Благодаря своему наряду она напоминала этакую готическую русалку.
Ольга Серябкина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Ханна пришла без юбки
А вот певица Ханна, похоже, забыла надеть юбку, но организаторов не подвела и продемонстрировала офисный стиль. Правда, очень дерзкий и только в верхней части тела.
Ханна. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Трусики, жакет и блуза с нарочито большим воротником — элементы этого лука. Дерзкий образ дополнил шикарный чокер на шее.
Формально придраться не к чему!
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