Плетнева в бумаге, Ханна без юбки, Бородина в парике: странные наряды звезд на премии RU.TV

В Москве прошло вручение премии канала RU.TV. Это событие, пожалуй, можно назвать одним из самых экстравагантных мероприятий уходящей недели в части выбора нарядов. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева появилась на красной дорожке в платье из стикеров, а Юлия Савичева — с сумасшедшим ирокезом на голове. Но обо всем подробнее.

Анна Плетнева клеила стикеры три дня

Изначально организаторы премии задали правила игры: дресс-код Office core, но наши звезды как могли обыгрывали его. И, пожалуй, креативнее всего это сделала Анна Плетнева.

Так, она соорудила платье из стикеров с разными надписями. А разве мы не клеим такие бумажки с наставлениями начальства на нашем рабочем столе? Чтобы не слышать обидной фразы: "Наклей себе на лоб, если забыл".

Ну, или как важно напоминать себе много не пить, если ты не в Питере. Стикер с такой надписью также присутствовал на шее Анны Плетневой.

Как рассказала сама артистка, на приклеивание всех бумажек ушло трое суток. И что удивительно, певица посвятила свой наряд всем журналистам.