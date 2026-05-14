«Парабола» Зои Богуславской: прощала измены и внебрачную дочь Андрея Вознесенского и боролась с его болезнью

Ушла из жизни Зоя Богуславская. Судьба этой женщина перевалила за столетний рубеж. Она была писателем, критиком, эссеистом, но вошла в историю литературы как жена поэта Андрея Вознесенского.

«Поэт в России больше, чем поэт», - утверждал друг Вознесенского Евгений Евтушенко. А жена поэта (да и просто женщина, искренне любящая мастера слова), наверное, тоже, больше чем жена.

По крайней мере, такие мысли приходят, когда знакомишься с биографией Зои Богуславской. Она была его помощницей, верным другом, который способен простить даже предательство, в последние годы сиделкой. А после ухода Вознесенского из жизни стала хранителем его памяти.

«Не заводите вторых профессий, второй страсти, второй семьи. Ночью вы будете путать имена», - говорил Андрей Вознесенский.

Эта цитата родилась из его собственного опыта. И об этом опыте хорошо знала и Зоя Богуславская. Знала и старалась понять и простить.

А ее чувство будто было ярким примером отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам, в народе называемого «гимном любви». А он гласит, что «любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Как Андрей Вознесенский дарил Зое Богуславской цветы на каждой остановке круиза по Волге

Первый шаг в этих отношениях сделал мужчина. Но Зоя Богуславская, будучи на девять лет старше и замужем за ученым-инженером Борисом Каганом, сначала не отвечала поэту взаимностью.

Его настойчивые ухаживания только раздражали женщину. Поэт забрасывал ее подарками, но Зоя оставалась непреклонной.

Решив действовать иначе, Вознесенский отправился в круиз по Волге, где отдыхала Богуславская с восьмилетним сыном Леонидом. Он заваливал ее цветами и телеграммами на каждой остановке, вызывая недоумение пассажиров. В Петрозаводске Зоя в резкой форме потребовала прекратить преследование. Поэт согласился и ушел.

Но, увидев его страдания и желая пойти на примирения, Зоя смягчилась и отправила Андрею телеграмму. Однако обиженный молодой человек исчез на целую неделю.

А когда он все же вернулся, то с гордостью заявил, что не желает быть одним из ее поклонников. Правда, уже на следующий день попросил у Богуславской прощения за свою резкость и эмоциональность.

С этого момента они начали встречаться. Богуславская развелась с мужем, несмотря на его просьбы остаться и предсказания супруга о скором разрыве с возлюбленным. Каган считал, что поэты – люди ветреные и очень быстро пресыщаются любовью женщины.

Борис Каган оказался и прав, и не прав одновременно. Прав, потому что Андрею Вознесенскому новые Музы были необходимы как воздух. И не прав, поскольку, несмотря на свои увлечения другими женщинами, Вознесенский прожил с Богуславской 46 лет. До самого финала.