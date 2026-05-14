«Парабола» Зои Богуславской: прощала измены и внебрачную дочь Андрея Вознесенского и боролась с его болезнью

Ушла из жизни Зоя Богуславская. Судьба этой женщина перевалила за столетний рубеж. Она была писателем, критиком, эссеистом, но вошла в историю литературы как жена поэта Андрея Вознесенского.
«Поэт в России больше, чем поэт», - утверждал друг Вознесенского Евгений Евтушенко. А жена поэта (да и просто женщина, искренне любящая мастера слова), наверное, тоже, больше чем жена.
По крайней мере, такие мысли приходят, когда знакомишься с биографией Зои Богуславской. Она была его помощницей, верным другом, который способен простить даже предательство, в последние годы сиделкой. А после ухода Вознесенского из жизни стала хранителем его памяти.
«Не заводите вторых профессий, второй страсти, второй семьи. Ночью вы будете путать имена», - говорил Андрей Вознесенский.
Эта цитата родилась из его собственного опыта. И об этом опыте хорошо знала и Зоя Богуславская. Знала и старалась понять и простить.
А ее чувство будто было ярким примером отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам, в народе называемого «гимном любви». А он гласит, что «любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».
Как Андрей Вознесенский дарил Зое Богуславской цветы на каждой остановке круиза по Волге
Первый шаг в этих отношениях сделал мужчина. Но Зоя Богуславская, будучи на девять лет старше и замужем за ученым-инженером Борисом Каганом, сначала не отвечала поэту взаимностью.
Его настойчивые ухаживания только раздражали женщину. Поэт забрасывал ее подарками, но Зоя оставалась непреклонной.
Решив действовать иначе, Вознесенский отправился в круиз по Волге, где отдыхала Богуславская с восьмилетним сыном Леонидом. Он заваливал ее цветами и телеграммами на каждой остановке, вызывая недоумение пассажиров. В Петрозаводске Зоя в резкой форме потребовала прекратить преследование. Поэт согласился и ушел.
Но, увидев его страдания и желая пойти на примирения, Зоя смягчилась и отправила Андрею телеграмму. Однако обиженный молодой человек исчез на целую неделю.
А когда он все же вернулся, то с гордостью заявил, что не желает быть одним из ее поклонников. Правда, уже на следующий день попросил у Богуславской прощения за свою резкость и эмоциональность.
С этого момента они начали встречаться. Богуславская развелась с мужем, несмотря на его просьбы остаться и предсказания супруга о скором разрыве с возлюбленным. Каган считал, что поэты – люди ветреные и очень быстро пресыщаются любовью женщины.
Борис Каган оказался и прав, и не прав одновременно. Прав, потому что Андрею Вознесенскому новые Музы были необходимы как воздух. И не прав, поскольку, несмотря на свои увлечения другими женщинами, Вознесенский прожил с Богуславской 46 лет. До самого финала.
Зоя Богуславская и Андрей Вознесенский в молодости. Фото: Генриетта Перьян/ Global Look Press
Свадьба и семейная жизнь талантливой пары
Официально Андрей Вознесенский и Зоя Богуславская поженились в 1964 году.
Первое время им пришлось снимать жилье, но вскоре поэт подал заявление на получение собственной квартиры. Помочь в этом вопросе ему смог Сергей Михалков, который в те годы руководил Московской писательской организацией. Так пара получила квартиру на Котельнической набережной, в центре Москвы. Казалось бы, живи и радуйся…
Но, как гласят строчки стихотворения самого Андрея Вознесенского «Парабола»: «Судьба, как ракета, летит по параболе. Обычно – во мраке и реже – по радуге».
Измены Андрея Вознесенского
Поклонницы поэта нередко атаковали Зою рассказами о его увлечениях на стороне. В то же время «доброжелатели» звонили Вознесенскому, сообщая нелицеприятные сведения о его супруге. Однако оба не придавали значения этим сплетням. Казалось, что Зоя Богуславская не испытывала ревности.
По крайней мере, не показывала своих чувств. Да и понимала, что поэту всегда нужны Музы. А что на самом деле испытывала Зоя, узнавая о новом романе мужа, знала только она сама.
Кстати, однажды Богуславская все же ушла на несколько месяцев. Вознесенский был сам не свой: он искал ее повсюду. И, к счастью, нашел!
Писательница смилостивилась над нерадивым мужем и вернулась к нему.
Однако факт есть факт. Первая крупная измена Андрея Вознесенского случилась в 1965 году – всего через год после их свадьбы. С поэтессой Беллой Ахмадулиной.
В тот момент она была замужем за Евгением Евтушенко, с которым Вознесенский давно дружил.
Ахмадулина, не в силах разрываться между мужем и любовником, решила развестись с Евтушенко и уйти к Вознесенскому. Однако их союз оказался недолгим. Кстати, после расставания бывшие влюбленные сохранили дружеские отношения.
И, как ни странно, роман с Беллой не поставил крест на дружбе Андрея Вознесенского с Евгением Евтушенко. Как говорится, высокие отношения!
Еще одной возлюбленной поэта стала молодая актриса Татьяна Лаврова. Предполагается, что стихотворение «Ты меня на рассвете разбудишь», впервые прозвучавшее в рок-опере «Юнона и Авось», посвящено именно ей.
Также ходили слухи, что и знаменитая песня Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» была вдохновлена этой актрисой. Андрей рассказал ей историю о бедном грузинском художнике, продавшем дом, чтобы купить целое море цветов и усыпать ими двор возлюбленной.
Их роман продлился восемь лет. Татьяна надеялась, что поэт оставит супругу и женится на ней, но этого не произошло. В итоге она приняла решение расстаться с ним.
Как Зоя Богуславская простила внебрачную дочь поэта
Уже после ухода Андрея Вознесенского из жизни стало известно и о его внебрачной дочери Арине. Ее мать – студентка ВГИКа Анна Вронская. Они познакомились, когда Анна пришла брать у поэта интервью.
Вознесенский официально не говорил, что у него есть дочь, но его близкое окружение знало о ней.
В последний раз Андрей Вознесенский и Арина виделись за три дня до смерти поэта. Об этом в 2013 году в интервью «Комсомольской правде» рассказала сама Арина (тогда ей было 30 лет).
«Мне позвонила жена папы Зоя Борисовна Богуславская и предупредила, что он совсем плохой. Я прилетела со своим, тогда еще совсем крошечным сыном Франческо-Андреем. Вы бы видели, какой папа был счастливый, когда взял малыша на руки», - вспоминала Арина в беседе с «Комсомолкой».
Зоя Богуславская и Андрей Вознесенский в окружении друзей. Фото: Генриетта Перьян/ Global Look Press
Как Зоя Богуславская боролась с болезнью мужа
Зоя Богуславская прошла не только испытание неверностью любимого супруга.
В последние годы врачи поставили Андрею Вознесенскому диагноз «болезнь Паркинсона». И Богуславская стойко переносила все трудности, связанные с этим недугом.
Поддерживала в поэте волю к жизни, не позволяла сдаваться, искала специалистов и новые лекарства. Давала наставления сиделкам, когда хотя бы ненадолго уезжала из дома.
Казалось, Андрей Вознесенский верил, что Зоя спасет его. И знал — пока она рядом, все будет хорошо.
Поэт ушел из жизни на руках у женщины, всю жизнь любившей его.
