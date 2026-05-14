Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

О смерти Богуславской стало известно 13 мая 2026 года. Писательница скончалась в Москве. О месте прощания пока не сообщается, но, по информации близких, Зоя Борисовна последние годы жила затворницей, почти не появляясь на публике.

Ее сын, миллиардер Леонид Богуславский, и немногочисленные родственники попрощались с ней в узком кругу.

Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве в семье инженера. Окончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала в «Мосфильме», заведовала отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям.

Писать она начала еще в школе, но профессионально занялась литературой только в 1967 году — тогда в журнале «Знамя» вышла ее повесть «И завтра». Позже были повести «Семьсот новыми», «Защита», «Наваждение» и пьесы «Контакт» и «Обещание».

Но главным делом жизни Богуславской стало сохранение памяти о муже — поэте Андрее Вознесенском. В 2018 году она открыла в Москве Центр Вознесенского, для чего ее сын приобрел здание-памятник в Замоскворечье. Там же в день ее столетия прошла выставка «Всегда Зоя».

С Вознесенским Богуславская познакомилась в 1961 году в Доме творчества «Переделкино». Поэт был на 9 лет моложе и безумно влюблен, чему посвятил поэму «Оза». Она же долго не решалась уйти от мужа — инженера Бориса Кагана. Но случай на причале все решил.

«Хожу по Вознесенскому городу, любуюсь Вознесенскими улицами...» — отправила она тогда примирительную телеграмму. А после круиза по Волге, где Вознесенский заваливал ее цветами и телеграммами, она наконец сдалась.

Поженились в 1964 году и прожили вместе до самой смерти поэта в 2010-м. «Только ты не переменилась», — писал он ей.

В 2025 году, к своему 101-летию, Богуславская выпустила книгу мемуаров «Халатная жизнь», где с юмором и присущей ей иронией рассказала о прожитых годах, встречах с мировыми знаменитостями — от Марка Шагала до Жаклин Кеннеди.