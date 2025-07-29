Отношения Макарова и Кудрявцевой: называла мужа стариком, ревновала к "швабрам", лечила от зависимости

Хоккеист Игорь Макаров, которого жена, телеведущая Лера Кудрявцева, обвиняет в пьянстве, ответил хейтерам. На своей странице в соцсетях он написал, что отыграл в хоккей 30 лет и заработал на два дома и три квартиры.

"А вы, убогие, идите и варите борщ на трехметровой кухне", — разгневался спортсмен в адрес подписчиков, называющих его альфонсом.

К слову, когда-то и сама Лера Кудрявцева отмечала, что Игорь делает крупные покупки. И за ним она чувствует себя как за каменной стеной. Но потом все изменилось…

А как красиво все начиналось!

"Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым"

Будущие супруги познакомились в 2013 году в модном московском ресторане, где сидели за соседними столиками. Игорь первым проявил инициативу, подойдя к понравившейся женщине и сказав: "Ну что, давай знакомиться. Меня Игорь зовут".

Подобная дерзость одновременно и не понравилась, и восхитила телеведущую. И она решила познакомиться с "наглецом" поближе.

На момент знакомства хоккеисту было 25, а теледиве — 41 год. Поначалу Лера не воспринимала эти отношения всерьез.

"Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым. И что-то затянуло", — вспоминала Лера Кудрявцева.

Однако спустя месяц стало понятно, что это не легкая интрижка, а серьезное чувство. Телеведущая с восторгом рассказывала, как спортсмен изменил ее жизнь. Через четыре месяца Макаров сделал Лере предложение, а еще через семь месяцев они поженились.

В начале отношений Лера Кудрявцева признавалась, что Игорь оплачивает все крупные покупки и говорит, что его деньги — это общие деньги, а заработки Леры — только ее собственные.

Как поясняла сама теледива, тут дело не в финансах. Просто раньше она трудилась на износ, постоянно куда-то бежала, боялась выпасть из обоймы, а теперь чувствует рядом крепкое мужское плечо. И это ощущение делает ее счастливой.