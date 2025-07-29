Отношения Макарова и Кудрявцевой: называла мужа стариком, ревновала к "швабрам", лечила от зависимости

Хоккеист Игорь Макаров, которого жена, телеведущая Лера Кудрявцева, обвиняет в пьянстве, ответил хейтерам. На своей странице в соцсетях он написал, что отыграл в хоккей 30 лет и заработал на два дома и три квартиры.
"А вы, убогие, идите и варите борщ на трехметровой кухне", — разгневался спортсмен в адрес подписчиков, называющих его альфонсом.
К слову, когда-то и сама Лера Кудрявцева отмечала, что Игорь делает крупные покупки. И за ним она чувствует себя как за каменной стеной. Но потом все изменилось…
А как красиво все начиналось!
"Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым"
Будущие супруги познакомились в 2013 году в модном московском ресторане, где сидели за соседними столиками. Игорь первым проявил инициативу, подойдя к понравившейся женщине и сказав: "Ну что, давай знакомиться. Меня Игорь зовут".
Подобная дерзость одновременно и не понравилась, и восхитила телеведущую. И она решила познакомиться с "наглецом" поближе.
На момент знакомства хоккеисту было 25, а теледиве — 41 год. Поначалу Лера не воспринимала эти отношения всерьез.
"Он захотел переспать со старухой, а я — с молодым. И что-то затянуло", — вспоминала Лера Кудрявцева.
Однако спустя месяц стало понятно, что это не легкая интрижка, а серьезное чувство. Телеведущая с восторгом рассказывала, как спортсмен изменил ее жизнь. Через четыре месяца Макаров сделал Лере предложение, а еще через семь месяцев они поженились.
В начале отношений Лера Кудрявцева признавалась, что Игорь оплачивает все крупные покупки и говорит, что его деньги — это общие деньги, а заработки Леры — только ее собственные.
Как поясняла сама теледива, тут дело не в финансах. Просто раньше она трудилась на износ, постоянно куда-то бежала, боялась выпасть из обоймы, а теперь чувствует рядом крепкое мужское плечо. И это ощущение делает ее счастливой.
"Поначалу 'швабры' были"
Также телеведущая признавалась, что поначалу очень ревновала своего мужа. Она считала, что вокруг него постоянно вьются девушки с низкой социальной ответственностью.
"Поначалу швабры были. Хоккеист играет в СКА, все эти спортсмены ходят в караоке и рестораны, а там эти девушки ответственности социально низкой. Я в Москве, а он Питере", — отмечала Лера Кудрявцева.
Но потом ведущая успокоилась и перестала ревновать молодого мужа. Она рассказывала, что в их паре он "старик". Игорь сидит дома и ему ничего не надо. Тогда как сама Лера любит проявлять активность.
В августе 2018 года у пары родилась дочь Маша. Поначалу супруги наслаждались родительством, много путешествовали и делились трогательными моментами в социальных сетях. Но спустя пару лет идиллия начала разрушаться.
Дело в том, что муж Леры Кудрявцевой вырос в спортивной семье: его отец, Сергей Макаров, был знаменитым советским хоккеистом. Игорь сам начал хоккейную карьеру в "Крыльях Советов", но получил известность, играя за ЦСКА, СКА и сборную России. В 2020 году, после завершения профессиональной карьеры, наступил переломный момент.
Конец семейной идиллии
Говорят, Макаров не смог реализовать себя за пределами хоккейного поля. И у него начались проблемы с алкоголем.
Лера Кудрявцева сначала старалась сохранить брак, не вынося проблемы наружу. Но в итоге, по собственному признанию, и сама оказалась на грани нервного срыва. В начале 2024 года Лера публично заявила о проблемах в семье, сообщив о решении развестись.
"Я ушла от мужа. Алкоголь — зло", — сказала она прямо.
Однако вскоре ситуация поменялась. Лера объяснила, что раскрыла пагубную привычку мужа, чтобы помочь ему осознать свою ошибку и встать на путь исправления.
Тогда же Лера дала понять, что Игорь согласился на реабилитацию. Через несколько месяцев после этого Кудрявцева и Макаров появились вместе на публике, казались счастливыми супругами. Поклонники вздохнули с облегчением, решив, что кризис в звездной семье миновал. Но, как оказалось, это было лишь затишье перед бурей.
Примерно две недели назад Лера разместила в своих соцсетях громкий пост об алкоголизме супруга. В нем она признавалась, что неоднократно спасала и лечила нерадивого мужа, однако это не принесло никаких результатов. Также она написала, что в этой ситуации переживает за дочь.
"При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность продышаться. Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — писала Лера Кудрявцева.
Однако хочется верить, что все будет как в песне Димы Билана — "невозможное возможно".
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