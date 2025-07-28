Гордон защитила Кудрявцеву из-за пьющего мужа: "Только Лера не согласна быть в ряду несчастных кляч"

Катя Гордон давно дружит с Лерой Кудрявцевой. Она не смогла остаться в стороне и решила поддержать подругу, которая подверглась хейту и критике. Дело в том, что телеведущая рассказала о пьянстве мужа. 37-летний хоккеист Игорь Макаров уже лечился в рехабе, у него была кодировка, с ним работали специалисты. Но результата лечение не дало.

Общественность недоумевает, зачем Кудрявцева рассказала о болезни мужа на всю страну. Многие уверены, что знаменитости нужно было просто развестись с хоккеистом, если она устала терпеть его запои.

Катя Гордон по этому случаю сочинила ироничный стих, поддержав подругу. Она дала понять, что Лера продолжит блистать на ТВ, хотя многие обрушились на нее с критикой.

"...Ей бы поскромней одеться. И под лавкой отсидеться…

Ей найти бы темный лаз, сколупнув ресницы с глаз.



Только Лера не согласна быть в ряду несчастных кляч.

Потому ищите Леру в новой сетке передач", — привела Кудрявцева стихотворное произведение приятельницы.

Ранее мы также писали, что Игорь Макаров посоветовал жене уняться и замолчать. Хоккеиста задели слова Леры о его алкогольной зависимости. Он, по слухам, живет отдельно в московской квартире. Также спортсмен обратился к Кудрявцевой, обругав ее нецензурной лексикой.

Также телеведущая спасала мужа кодировкой: "Очередной рехаб давал мне возможность продышаться". Подробности тут.