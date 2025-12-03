Откуда у Ксении Качалиной квартира в центре Москвы и кому она теперь достанется

Ушла из жизни актриса Ксения Качалина, которую широкая публика знает как бывшую жену Михаила Ефремова. Она умерла 2 декабря в своей квартире в Брюсовом переулке.

В последнее время Качалина вела затворническую жизнь. Она общалась лишь с немногими людьми, среди которых был и Михаил Ефремов.

По информации телеграм-канала SHOT, тело актрисы обнаружил именно Михаил Олегович. Накануне, около двух часов дня, он вместе с сыном приехал проведать Качалину, но та не открыла дверь. Ефремовым пришлось выломать ее. Позже им все же удалось попасть внутрь.

Михаил Олегович нашел Ксению без сознания в комнате, рядом с кроватью. Вокруг лежали разбросанный мусор и открытые бутылки с вином. К этому моменту Ксения уже была мертва в течение нескольких дней. Предварительной причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность.

Как медленно разрушалась жизнь Ксении Качалиной

Ксения Качалина была обнаружена в квартире, которую купил ей Михаил Ефремов после развода. Причем, как рассказывала сестра Михаила Олеговича Анастасия, он продал квартиру, доставшуюся ему от отца Олега Ефремова. И на эти средства обеспечил экс-супругу недвижимостью. По всей вероятности, квартира снова отойдет актеру.

Вообще, после расставания Михаил Ефремов помогал бывшей жене материально, а ее жизнь меж тем постепенно приходила в упадок. Карьера Ксении в кино пошла на спад, и после 2007 года новых ролей она не получала.

На какое-то время Ксения отправилась с дочерью Анной-Марией в Индию. Как позже рассказывала девушка, на Гоа у ее матери начались психические трудности, женщине стали слышаться "голоса". И тогда она впервые прибегла к психоактивным веществам.