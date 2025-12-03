Откуда у Ксении Качалиной квартира в центре Москвы и кому она теперь достанется

Ушла из жизни актриса Ксения Качалина, которую широкая публика знает как бывшую жену Михаила Ефремова. Она умерла 2 декабря в своей квартире в Брюсовом переулке.
В последнее время Качалина вела затворническую жизнь. Она общалась лишь с немногими людьми, среди которых был и Михаил Ефремов.
По информации телеграм-канала SHOT, тело актрисы обнаружил именно Михаил Олегович. Накануне, около двух часов дня, он вместе с сыном приехал проведать Качалину, но та не открыла дверь. Ефремовым пришлось выломать ее. Позже им все же удалось попасть внутрь.
Михаил Олегович нашел Ксению без сознания в комнате, рядом с кроватью. Вокруг лежали разбросанный мусор и открытые бутылки с вином. К этому моменту Ксения уже была мертва в течение нескольких дней. Предварительной причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность.
Как медленно разрушалась жизнь Ксении Качалиной
Ксения Качалина была обнаружена в квартире, которую купил ей Михаил Ефремов после развода. Причем, как рассказывала сестра Михаила Олеговича Анастасия, он продал квартиру, доставшуюся ему от отца Олега Ефремова. И на эти средства обеспечил экс-супругу недвижимостью. По всей вероятности, квартира снова отойдет актеру.
Вообще, после расставания Михаил Ефремов помогал бывшей жене материально, а ее жизнь меж тем постепенно приходила в упадок. Карьера Ксении в кино пошла на спад, и после 2007 года новых ролей она не получала.
На какое-то время Ксения отправилась с дочерью Анной-Марией в Индию. Как позже рассказывала девушка, на Гоа у ее матери начались психические трудности, женщине стали слышаться "голоса". И тогда она впервые прибегла к психоактивным веществам.
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Press
Эта поездка стала роковой: Ксения окончательно потеряла контроль над алкогольной зависимостью. Впоследствии она сама признавалась, что не в состоянии провести без спиртного ни дня.
В каких условиях жила бывшая жена Михаила Ефремова последние годы
В мае 2020 года в эфире шоу "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой Анна-Мария откровенно поделилась, что здоровье матери стремительно ухудшается из-за глубокого алкогольного кризиса. И теперь ей необходима профессиональная помощь. Также девушка сообщила, что активно ищет для мамы подходящий реабилитационный центр.
Михаил Ефремов регулярно перечислял бывшей жене деньги. Однако эти средства, по сути, шли на приобретение спиртного. Но после того как актер попал в фатальное ДТП в центре Москвы, выплаты прекратились. Его заключение оборвало последнюю нить помощи, оставив Ксению в полном одиночестве и крайней нужде.
Весной 2022 года широкий общественный резонанс вызвал выпуск программы "Звезды сошлись". Журналисты, попав в квартиру актрисы, обнаружили там ужасающую обстановку. "Убитое" помещение кишело тараканами и клопами, а сама Качалина носила обноски и спала на полу. Питалась она тем, что находила в мусорных контейнерах.
В той программе Ксения рассказала, что у нее отсутствуют холодильник, телефон и компьютер. Из-за отключенного электричества она читала при свете лампы на батарейках.
Единственным источником средств к существованию Качалиной являлись нерегулярные выплаты от Дома кино — около пяти тысяч рублей раз в квартал. Как призналась актриса, эти деньги почти сразу уходили на алкоголь.
После этого репортажа стало очевидно, что жизнь Качалиной находится в крайней опасности. Однако никто не оказал ей действенную помощь. Впоследствии журналисты еще несколько раз посещали ее жилище, поражаясь царящей там антисанитарии и разрухе.
Ксения Качалина (на фото посередине) в 2008 году. Фото: Наталья Логинова / Global Look Press
Соседи многократно высказывали опасения относительно душевного здоровья женщины. По словам очевидцев, она появлялась на улице с искусственным попугаем на плече и иногда подбирала еду с земли. Те небольшие деньги, что появлялись у артистки, она тратила на спиртное.
"В свободное время я сплю. Больше ничего не делаю. В кино мне совсем не хочется сниматься. Покупаю хорошее недорогое вино, сигареты. Еда, по-моему, необязательна", — говорила Ксения.
Последние два года о ее жизни не поступало практически никакой информации. В последний раз новости о Качалиной появлялись весной 2024-го, в день ее рождения. Тогда она рассказала, что в качестве подарка ждет несколько бутылок качественного вина, а все остальное ее не волнует.
Если Ксения Качалина не оставила завещания, то наследниками первой очереди, претендующими на элитную недвижимость в центре Москвы, являются ее дочь и пожилая мама, проживающая в Саратове. По некоторым данным, там хочет жить Анна-Мария. Но только после ремонта...
Читайте также: