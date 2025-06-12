Откуда у Ксении Бородиной баснословное состояние: почти миллион долларов на рекламе

Материал Teleprogramma.org под названием "Неравный брак Бородиной и Сердюкова: у Ксении две квартиры, особняк и автопарк, у Николая — парковочное место" вызвал немало откликов в Сети. Так, наших читателей интересовал вопрос: откуда у Ксении Бородиной столько денег?

Чем владеет Ксения Бородина

Напомним, по данным Telegram-канала SHOT , ведущая владеет значительным состоянием.

Так, ей принадлежат две квартиры общей площадью около 160 квадратных метров на Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной. Их общая стоимость оценивается в 274 миллиона рублей.

Кроме того, в ее собственности находится загородный дом, стоимость которого составляет примерно 50 миллионов рублей. Автопарк ведущей включает в себя несколько роскошных автомобилей.

Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей. Речь идет о Land Rover Range Rover 2023 года, Rolls-Royce Ghost 2021 года и Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года, а также более скромном минивэне.

В этом материале расскажем, чем зарабатывает Ксения Бородина.

Во-первых, почти 20 лет она отдала реалити-шоу "Дом-2". Ксения была ведущей скандального проекта.

И ее имя знакомо даже тем, кто не был зрителем передачи.

Помимо карьеры на телевидении, Ксения является актрисой, диджеем. Ее часто приглашают для выступлений на различных мероприятиях. Не исключено, что Бородина ведет и корпоративы. А они нынче стоят дорого.

Ксения — автор книг "Законы любви" и "Худеем с Ксенией Бородиной". Также она занимается дизайном одежды.

Сколько Ксения Бородина заработала на рекламе

Кроме того, у Бородиной большая аудитория в соцсетях. А это значит, что она зарабатывает на рекламе.