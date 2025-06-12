Откуда у Ксении Бородиной баснословное состояние: почти миллион долларов на рекламе

Материал Teleprogramma.org под названием "Неравный брак Бородиной и Сердюкова: у Ксении две квартиры, особняк и автопарк, у Николая — парковочное место" вызвал немало откликов в Сети. Так, наших читателей интересовал вопрос: откуда у Ксении Бородиной столько денег?
Чем владеет Ксения Бородина
Напомним, по данным
Так, ей принадлежат две квартиры общей площадью около 160 квадратных метров на Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной. Их общая стоимость оценивается в 274 миллиона рублей.
Кроме того, в ее собственности находится загородный дом, стоимость которого составляет примерно 50 миллионов рублей. Автопарк ведущей включает в себя несколько роскошных автомобилей.
Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей. Речь идет о Land Rover Range Rover 2023 года, Rolls-Royce Ghost 2021 года и Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года, а также более скромном минивэне.
В этом материале расскажем, чем зарабатывает Ксения Бородина.
Во-первых, почти 20 лет она отдала реалити-шоу "Дом-2". Ксения была ведущей скандального проекта.
И ее имя знакомо даже тем, кто не был зрителем передачи.
Помимо карьеры на телевидении, Ксения является актрисой, диджеем. Ее часто приглашают для выступлений на различных мероприятиях. Не исключено, что Бородина ведет и корпоративы. А они нынче стоят дорого.
Ксения — автор книг "Законы любви" и "Худеем с Ксенией Бородиной". Также она занимается дизайном одежды.
Сколько Ксения Бородина заработала на рекламе
Кроме того, у Бородиной большая аудитория в соцсетях. А это значит, что она зарабатывает на рекламе.
По данным
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Роман Наумов / Global Look Press
"Если брак оказался браком"
По данным сайта
Стоимость курса, рассчитанного на три недели, составляла от 6000 до 8000 рублей. Тогда многие подписчики Бородиной посчитали эту цену слишком завышенной.
В ответ на критику Бородина заявила, что тщательно готовила все лекции. Она привлекла к сотрудничеству специалистов, включая юриста, эндокринолога, психологов и специалиста по подбору персонала. А это, мол, требует вложений.
Также Ксения Бородина занималась бизнесом. Она открывала рестораны, участвовала в телешоу, занималась дизайном одежды и открывала магазины для ее продажи.
Однако в 2023 году компания Ксении по пошиву и продаже одежды находилась в процессе ликвидации.
Кроме того, Бородиной принадлежал салон Ksenia Borodina Fashion studio. В январе 2023 года она выставила его на продажу, оценив в 2,5 миллиона рублей. В эту стоимость были включены помещение, штат сотрудников и клиентская база, насчитывающая 14 тысяч человек.
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
Как Ксения Бородина копила на квартиру
В одном из своих интервью Ксения и сама раскрыла источники доходов.
Она подчеркнула, что много лет трудилась без перерывов на съемочной площадке "Дома-2". По ее словам, в первые годы работы она даже опасалась просить отпуск. В то время как другие ведущие, включая Ксению Собчак, часто отсутствовали по личным делам.
Бородина отмечает, что прошла через трудный жизненный путь, но теперь довольна своими достижениями.
"Когда я могла позволить себе дорогую машину, то я не покупала этого. А копила на квартиру. Потом взяла квартиру и стала копить на ремонт.
Все смеялись: "Ты телеведущая, некрасиво на 'хонде' кататься". Но были моменты, когда я сдавалась, не выдерживала. Было тяжело, но пришлось выстоять", — резюмировала Ксения Бородина.
Справка
Ксения Бородина — российская актриса, телеведущая и диджей. Прославилась как ведущая проекта "Дом-2". С 2004 года она вела это реалити-шоу на телеканале ТНТ, с 2021 по 2023 год — на канале "Ю", куда переехал скандальный проект.
Была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым, блогером и бизнесменом Курбаном Омаровым. 3 июня 2025 года вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.
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