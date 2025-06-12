Откуда у Ксении Бородиной баснословное состояние: почти миллион долларов на рекламе

Ксения Бородина. Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Телеведущая призналась, что в период ведения шоу "Дом-2" работала практически без выходных. А еще писала книги, вела мероприятия и разработала онлайн-курс, посвященный разводам.
Но значительная часть доходов Бородиной составляет реклама. Сколько же ведущая на ней зарабатывает?

Содержание

Материал Teleprogramma.org под названием "Неравный брак Бородиной и Сердюкова: у Ксении две квартиры, особняк и автопарк, у Николая — парковочное место" вызвал немало откликов в Сети. Так, наших читателей интересовал вопрос: откуда у Ксении Бородиной столько денег?

Чем владеет Ксения Бородина

Напомним, по данным Telegram-канала SHOT, ведущая владеет значительным состоянием.

Так, ей принадлежат две квартиры общей площадью около 160 квадратных метров на Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной. Их общая стоимость оценивается в 274 миллиона рублей.

Кроме того, в ее собственности находится загородный дом, стоимость которого составляет примерно 50 миллионов рублей. Автопарк ведущей включает в себя несколько роскошных автомобилей.

Общая стоимость машин превышает 100 миллионов рублей. Речь идет о Land Rover Range Rover 2023 года, Rolls-Royce Ghost 2021 года и Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года, а также более скромном минивэне.

В этом материале расскажем, чем зарабатывает Ксения Бородина.

Во-первых, почти 20 лет она отдала реалити-шоу "Дом-2". Ксения была ведущей скандального проекта.

И ее имя знакомо даже тем, кто не был зрителем передачи.

Помимо карьеры на телевидении, Ксения является актрисой, диджеем. Ее часто приглашают для выступлений на различных мероприятиях. Не исключено, что Бородина ведет и корпоративы. А они нынче стоят дорого.

Ксения — автор книг "Законы любви" и "Худеем с Ксенией Бородиной". Также она занимается дизайном одежды.

Сколько Ксения Бородина заработала на рекламе

Кроме того, у Бородиной большая аудитория в соцсетях. А это значит, что она зарабатывает на рекламе.

По данным Forbes, в 2020 году Ксения вошла в список самых высокооплачиваемых блогеров в соцсетях. Она заняла четвертое место в рейтинге с доходом 770 000 долларов.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Роман Наумов / Global Look Press

"Если брак оказался браком"

По данным сайта"Аргументы и факты", Ксения Бородина заработала даже на своем разводе. В 2022 году она запустила онлайн-курс под названием "Если брак оказался браком". Курс учил женщин, как пережить расставание без нервных срывов. Актуальная тема в наше время!

Стоимость курса, рассчитанного на три недели, составляла от 6000 до 8000 рублей. Тогда многие подписчики Бородиной посчитали эту цену слишком завышенной.

В ответ на критику Бородина заявила, что тщательно готовила все лекции. Она привлекла к сотрудничеству специалистов, включая юриста, эндокринолога, психологов и специалиста по подбору персонала. А это, мол, требует вложений.

Также Ксения Бородина занималась бизнесом. Она открывала рестораны, участвовала в телешоу, занималась дизайном одежды и открывала магазины для ее продажи.

Однако в 2023 году компания Ксении по пошиву и продаже одежды находилась в процессе ликвидации.

Кроме того, Бородиной принадлежал салон Ksenia Borodina Fashion studio. В январе 2023 года она выставила его на продажу, оценив в 2,5 миллиона рублей. В эту стоимость были включены помещение, штат сотрудников и клиентская база, насчитывающая 14 тысяч человек.

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Как Ксения Бородина копила на квартиру

В одном из своих интервью Ксения и сама раскрыла источники доходов.

Она подчеркнула, что много лет трудилась без перерывов на съемочной площадке "Дома-2". По ее словам, в первые годы работы она даже опасалась просить отпуск. В то время как другие ведущие, включая Ксению Собчак, часто отсутствовали по личным делам.

Бородина отмечает, что прошла через трудный жизненный путь, но теперь довольна своими достижениями.

"Когда я могла позволить себе дорогую машину, то я не покупала этого. А копила на квартиру. Потом взяла квартиру и стала копить на ремонт.

Все смеялись: "Ты телеведущая, некрасиво на 'хонде' кататься". Но были моменты, когда я сдавалась, не выдерживала. Было тяжело, но пришлось выстоять", — резюмировала Ксения Бородина.

Справка

Ксения Бородина — российская актриса, телеведущая и диджей. Прославилась как ведущая проекта "Дом-2". С 2004 года она вела это реалити-шоу на телеканале ТНТ, с 2021 по 2023 год — на канале "Ю", куда переехал скандальный проект.

Была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым, блогером и бизнесменом Курбаном Омаровым. 3 июня 2025 года вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

Читайте также:

Читайте также