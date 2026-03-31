Отель пять звезд и два охранника, гонорары рухнули на полмиллиона : как изменился райдер Ларисы Долиной после скандала с квартирой

После громкого скандала с квартирой в Хамовниках, периода затишья и волны критики в Интернете Лариса Долина снова начала выступать на корпоративах. Но, как пишет издание Super, ее гонорары, похоже, заметно снизились.
Сколько стоит корпоратив Ларисы Долиной
Если год назад, до завершения судебного процесса, Долина соглашалась на корпоратив за 3,5 млн рублей, то сейчас цена за выступление на частном мероприятии упала.
По данным источников, ныне артистка получает около 3 миллионов рублей, а при умелом торге организаторы могут сбить цену еще на 700 тысяч.
Что входит в райдер певицы
Однако экономия на гонораре может быть мнимой, если учесть технические требования артистки. Условия остаются строгими: проживание только в пятизвездочных отелях, транспорт не старше пяти лет и обязательное сопровождение двух охранников.
Отдельной статьей расходов является вызов фониатра за пять часов до выступления. Консультация этого специалиста, отвечающего за здоровье голосовых связок, также оплачивается организаторами.
Судя по требованиям к райдеру, Лариса Долина, похоже, не извлекла урока из скандала с квартирой. А зачем, если пока в ее творческой биографии относительно все хорошо?
График частных выступлений в апреле у певицы плотный: у Долиной запланировано 12 мероприятий. Однако с крупными гастролями ситуация сложнее.
Лариса Долина. Фото: Алексей Булатов/ "Комсомольская правда"
Покупают ли зрители билеты на концерт Ларисы Долиной
По информации Super, концертная деятельность певицы в основном ограничивается камерными площадками, но даже там редко удается достичь полного аншлага.
В Cети распространялась информация о том, что команда артистки прибегает к административным мерам — раздает бесплатные приглашения для заполнения зала.
Однако корреспондент издания после концерта 22 марта в Подмосковье опроверг эти слухи. Журналист пообщался со зрителями, и те подтвердили, что купили билеты самостоятельно, исключительно из интереса к творчеству Долиной.
Динамика продаж на тот подмосковный концерт оказалась неравномерной. За 12 дней до мероприятия были раскуплены только левые секции и балкон.
Однако ближе к дате произошли изменения: за три дня до концерта балкон был полностью продан. При этом часть ранее занятых мест в партере и амфитеатре освободилась, а на их месте появились новые покупатели.
Читайте также: