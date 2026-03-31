Отель пять звезд и два охранника, гонорары рухнули на полмиллиона : как изменился райдер Ларисы Долиной после скандала с квартирой

После громкого скандала с квартирой в Хамовниках, периода затишья и волны критики в Интернете Лариса Долина снова начала выступать на корпоративах. Но, как пишет издание Super, ее гонорары, похоже, заметно снизились.

Сколько стоит корпоратив Ларисы Долиной

Если год назад, до завершения судебного процесса, Долина соглашалась на корпоратив за 3,5 млн рублей, то сейчас цена за выступление на частном мероприятии упала.

По данным источников, ныне артистка получает около 3 миллионов рублей, а при умелом торге организаторы могут сбить цену еще на 700 тысяч.

Что входит в райдер певицы

Однако экономия на гонораре может быть мнимой, если учесть технические требования артистки. Условия остаются строгими: проживание только в пятизвездочных отелях, транспорт не старше пяти лет и обязательное сопровождение двух охранников.

Отдельной статьей расходов является вызов фониатра за пять часов до выступления. Консультация этого специалиста, отвечающего за здоровье голосовых связок, также оплачивается организаторами.

Судя по требованиям к райдеру, Лариса Долина, похоже, не извлекла урока из скандала с квартирой. А зачем, если пока в ее творческой биографии относительно все хорошо?

График частных выступлений в апреле у певицы плотный: у Долиной запланировано 12 мероприятий. Однако с крупными гастролями ситуация сложнее.