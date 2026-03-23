"Меня просто не имеют права останавливать": почему Ларису Долину считают высокомерной

Недавний резонансный инцидент с недвижимостью Ларисы Долиной в Хамовниках еще свеж в памяти публики, однако недавно народная артистка опять оказалась в фокусе нового скандала.
Павел Рудченко о Ларисе Долиной: "Ведет себя так, будто носит корону"
На этот раз причиной стал зрительский бойкот на джазовом фестивале "Триумф Джаза" в Санкт-Петербурге. Произошло событие, которое еще недавно казалось немыслимым. Во время выступления артистки часть слушателей демонстративно покинула концертный зал.
Свидетели происшествия отмечают, что вечер проходил штатно: публика тепло приветствовала артистов, а зал традиционно награждал исполнителей овациями.
Когда Игорь Бутман завершил свое выступление и пригласил на сцену хедлайнера — Ларису Долину, — произошло непредвиденное.
Примерно полсотни человек в этот момент встали и потянулись к выходу. Записи этого демарша быстро распространились в Интернете, спровоцировав активные споры.
Как сообщают СМИ, сама певица никак не отреагировала на происходящее и продолжила выступление, игнорируя пустеющие кресла. Несмотря на то что оставшаяся часть поклонников проводила артистку цветами, неприятный осадок от инцидента остался.
Свою оценку ситуации дал продюсер Павел Рудченко. В интервью aif.ru он подчеркнул, что массовый уход зрителей вряд ли был случайным событием. Cкорее, это закономерный результат репутации, которую артистка сформировала своими действиями и высказываниями за последнее время.
По мнению эксперта, демарш стал выражением протеста против позиции самой певицы. Рудченко убежден, что недавние скандальные заявления Долиной, а также ее последующие неудачные попытки оправдаться в эфирах федеральных каналов, лишь ухудшили отношение аудитории к ней, вместо того чтобы сгладить углы.
"Своими заявлениями она "закапывает" себя все глубже, демонстрируя истинное отношение к людям и зрителям, — пояснил продюсер. — Суть ее послания сводилась к тому, что она "прощает" — прощает мошенников, хейтеров и тех, кто не согласен с ее позицией. Но эта позиция воспринимается как высокомерная: она снова ставит себя выше всех, ведет себя так, будто носит "корону".
Лариса Долина: "Мой номер известен всем в Патрульной службе"
О высокомерии артистки говорилось уже не раз.
Например, в Сети периодически попадается старое интервью Ларисы Долиной для программы "Сто вопросов взрослому".
В нем один из подростков в студии поинтересовался у певицы, как она поступает при нарушении ПДД: признает вину перед инспектором или пытается уйти от ответственности.
Артистка призналась, что этот вопрос для нее неактуален, так как ее машину практически никогда не останавливают.
"Знаете, у меня есть один документ, который я сама не просила — его мне вручил сам глава российской Госавтоинспекции. Меня просто не имеют права останавливать, мой номер всем известен в патрульной службе", - сообщила тогда Лариса Долина подростку.
Тем не менее, артистка уточнила, что ее водитель старается не нарушать правила, и идет на это только в крайних случаях. Например, когда нужно успеть на гастроли или самолет.
Как певица отреагировала на столкновение с фотокорреспондентом
Вспоминается еще один случай, свидетельствующий не в пользу певицы.
На церемонии прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном Лариса Долина едва не упала, случайно столкнувшись с фотокорреспондентом Ильей Золкиным. Илья, отходя назад во время работы, не заметил певицу и случайно задел ее плечом.
Несмотря на то что фотограф сразу попытался помочь, Долина отреагировала весьма агрессивно: отказалась от поддержки и выразила недовольство тем, что инцидент попал в объектив другого оператора (видео появилось в канале "Светский хроник").
Хочется вступиться за Илью. Как человек, знающий его лично, могу подтвердить, что он один из самых воспитанных сотрудников медиасферы, отличающийся уважительным отношением к окружающим.
Но, к сожалению, певица проигнорировала его извинения…
Сергей Соседов: "Журналисты сколько раз мне жаловались на Долину»
Еще в декабре прошлого года в комментариях изданию Ura.ru Сергей Соседов рассказывал, что нынешний скандал вокруг Ларисы Долиной — закономерный итог ее поведения, которое давно вызывало вопросы у окружающих.
В качестве примера критик привел съемки шоу “Суперстар!" где появилась и артистка.
По его словам, певица вела себя весьма вызывающе: постоянно смотрела в телефон, не обращая внимания на коллег по цеху. Соседов убежден, что подобная манера держаться оттолкнула от артистки многих в музыкальной индустрии.
Кроме того, он посетовал на личное невнимание звезды: несмотря на постоянную поддержку с его стороны, певица ни разу не позвала его на свои сольные концерты. Он посещал их только по приглашению организаторов этих выступлений.
"Журналисты сколько мне раз жаловались на Долину, что она высокомерная, надменная. Я ее всегда старался защитить.
Говорил, что она такая холодная по своей природе и со всеми так разговаривает. Все время находил какие-то хорошие качества", — рассказал тогда Сергей Соседов URA.ru.
А что о Ларисе Долиной рассказали ее соседи
Впрочем, не все представители пера и микрофона такого мнения о Ларисе Александровне. Так, светский журналист Феликс Грозданов опрашивал соседей певицы по Ксеньинсому переулку, после чего написал статью в ее защиту в издании Metro.ru.
"Никакая она не надменная и не высокомерная, а интеллигентная и спокойная, — рассказали Феликсу соседи певицы.
— При Долиной двор всегда был идеально убран. Посмотрите, какие красивые елочки стоят у нас у подъезда, и так было всегда ― красиво, чисто, тихо. Никогда Долина не доставляла никому хлопот шумом или поведением".
