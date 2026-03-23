"Меня просто не имеют права останавливать": почему Ларису Долину считают высокомерной

Недавний резонансный инцидент с недвижимостью Ларисы Долиной в Хамовниках еще свеж в памяти публики, однако недавно народная артистка опять оказалась в фокусе нового скандала.

Павел Рудченко о Ларисе Долиной: "Ведет себя так, будто носит корону"

На этот раз причиной стал зрительский бойкот на джазовом фестивале "Триумф Джаза" в Санкт-Петербурге. Произошло событие, которое еще недавно казалось немыслимым. Во время выступления артистки часть слушателей демонстративно покинула концертный зал.

Свидетели происшествия отмечают, что вечер проходил штатно: публика тепло приветствовала артистов, а зал традиционно награждал исполнителей овациями.

Когда Игорь Бутман завершил свое выступление и пригласил на сцену хедлайнера — Ларису Долину, — произошло непредвиденное.

Примерно полсотни человек в этот момент встали и потянулись к выходу. Записи этого демарша быстро распространились в Интернете, спровоцировав активные споры.

Как сообщают СМИ, сама певица никак не отреагировала на происходящее и продолжила выступление, игнорируя пустеющие кресла. Несмотря на то что оставшаяся часть поклонников проводила артистку цветами, неприятный осадок от инцидента остался.

Свою оценку ситуации дал продюсер Павел Рудченко. В интервью aif.ru он подчеркнул, что массовый уход зрителей вряд ли был случайным событием. Cкорее, это закономерный результат репутации, которую артистка сформировала своими действиями и высказываниями за последнее время.

По мнению эксперта, демарш стал выражением протеста против позиции самой певицы. Рудченко убежден, что недавние скандальные заявления Долиной, а также ее последующие неудачные попытки оправдаться в эфирах федеральных каналов, лишь ухудшили отношение аудитории к ней, вместо того чтобы сгладить углы.

"Своими заявлениями она "закапывает" себя все глубже, демонстрируя истинное отношение к людям и зрителям, — пояснил продюсер. — Суть ее послания сводилась к тому, что она "прощает" — прощает мошенников, хейтеров и тех, кто не согласен с ее позицией. Но эта позиция воспринимается как высокомерная: она снова ставит себя выше всех, ведет себя так, будто носит "корону".

Лариса Долина: "Мой номер известен всем в Патрульной службе"

О высокомерии артистки говорилось уже не раз.

Например, в Сети периодически попадается старое интервью Ларисы Долиной для программы "Сто вопросов взрослому".

В нем один из подростков в студии поинтересовался у певицы, как она поступает при нарушении ПДД: признает вину перед инспектором или пытается уйти от ответственности.

Артистка призналась, что этот вопрос для нее неактуален, так как ее машину практически никогда не останавливают.

"Знаете, у меня есть один документ, который я сама не просила — его мне вручил сам глава российской Госавтоинспекции. Меня просто не имеют права останавливать, мой номер всем известен в патрульной службе", - сообщила тогда Лариса Долина подростку.

Тем не менее, артистка уточнила, что ее водитель старается не нарушать правила, и идет на это только в крайних случаях. Например, когда нужно успеть на гастроли или самолет.