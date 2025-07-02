От Бузовой до Элли на маковом поле: кто выступит на VK Fest в Москве

19 и 20 июля в Москве состоится музыкальный фестиваль VK Fest. Также он пройдет в Санкт-Петербурге, Челябинске, Сириусе и Казани.
Местом проведения московского фестиваля станет парк "Лужники". Как обычно, территория музыкального праздника будет делиться на несколько площадок. И каждую из зон облюбуют разные артисты.
Программа двух дней VK Fest
19 июля в Москве на Синей сцене появятся Анна Asti, группа "Три дня дождя", Элджей, ХЛЕБ, IOWA, группа "Комната культуры".
На Белой сцене выступят Хаски, Jakone, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, Blizkey и Минаева.
Второй фестивальный день также богат на интересных музыкантов.
На следующий день, на главной, Синей сцене, выступят Лолита, Zoloto, Niletto, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, Mona, Elman, Toni и Ольга Бузова.
Клава Кока. Фото: Global Look Press
На альтернативной, Белой сцене свои треки представят Тося Чайкина, Lida и Janaga.
Откроет выступления на Фиолетовой сцене Элли на маковом поле (это псевдоним певицы Виктории Труновой).
Так что меломанам не придется скучать!
Организаторы фестиваля обещают много яркой музыки и веселья. Голодными посетители события также не останутся. Для всех желающих будут работать фудкорты.
Инициаторы мероприятия напоминают, что площадка дает возможность зажечь новые звездочки. А признанные артисты наверняка дадут молодежи дельные советы. И они им, несомненно, пригодятся.