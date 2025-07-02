От Бузовой до Элли на маковом поле: кто выступит на VK Fest в Москве

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

На молодежный музыкальный фестиваль высадится целый десант артистов. Оглашаем их список!

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19 и 20 июля в Москве состоится музыкальный фестиваль VK Fest. Также он пройдет в Санкт-Петербурге, Челябинске, Сириусе и Казани.

Местом проведения московского фестиваля станет парк "Лужники". Как обычно, территория музыкального праздника будет делиться на несколько площадок. И каждую из зон облюбуют разные артисты.

Программа двух дней VK Fest

19 июля в Москве на Синей сцене появятся Анна Asti, группа "Три дня дождя", Элджей, ХЛЕБ, IOWA, группа "Комната культуры".

На Белой сцене выступят Хаски, Jakone, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, Blizkey и Минаева.

Второй фестивальный день также богат на интересных музыкантов.

На следующий день, на главной, Синей сцене, выступят Лолита, Zoloto, Niletto, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, Mona, Elman, Toni и Ольга Бузова.

Клава Кока. Фото: Global Look Press

На альтернативной, Белой сцене свои треки представят Тося Чайкина, Lida и Janaga.

Откроет выступления на Фиолетовой сцене Элли на маковом поле (это псевдоним певицы Виктории Труновой).

Так что меломанам не придется скучать!

Организаторы фестиваля обещают много яркой музыки и веселья. Голодными посетители события также не останутся. Для всех желающих будут работать фудкорты.

Инициаторы мероприятия напоминают, что площадка дает возможность зажечь новые звездочки. А признанные артисты наверняка дадут молодежи дельные советы. И они им, несомненно, пригодятся.

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