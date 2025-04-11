Нюша об отношениях с сестрой на шоу «Сокровища императора»: «Я периодически находилась в позиции жертвы»

6 апреля на канале ТНТ стартовал второй сезон экстремального шоу «Сокровища императора». По его сюжету нашим звездам предстоит познакомиться с культурой Китая и принять участие в разных испытаниях на силу воли, скорость и сообразительность.
Для этого участники объединяются в команды по двое. Как правило, в напарники берут близкого человека: вторую половинку, сына или дочь, родственника, надежного друга. Певица Нюша (Анна Шурочкина) выбрала сестру — двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину.
Как призналась артистка в кулуарах Pre-party премии Ru.TV, участие в шоу «Сокровища императора» очень сильно повлияло на ее отношения с близким человеком. С одной стороны, сестры пришли на проект, чтобы классно провести время, с другой — лучше узнать друг друга.
Нюша на Рre-party премии Ru.TV. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«То, что произошло с нашими отношениями, было очень глубоко»
«То, что произошло с нашими отношениями, было очень глубоко. Мы побывали во многих стрессовых ситуациях, в которых поднялись какие-то чувства, претензии друг к другу, — отметила Нюша.
— И это очень здорово, потому что если бы этого не произошло, мы бы еще могли годами не говорить друг с другом. Это бы просто копилось, и не было бы возможности просто сесть и поговорить».
— Из ваших уст даже звучало слово «абьюз» по отношению к сестре…
— Да. Это можно назвать такой формой. Я осознала, что периодически нахожусь в позиции жертвы. Каждый из нас чем-то травмирован.
Моя сестра включала какие-то травмы. У нее невероятные тренировки, закалка. Конечно, у нее есть свое, а у меня свое.
Нюша с сестрой. Фото: кадр из реалити-шоу «Сокровища императора»
«На поверхность всплыло то, что обычно люди не проговаривают»
— Все-таки какие недоговоренности вам удалось разрешить в процессе съемок шоу «Сокровища императора»?
— Я не могу все рассказать, потому что это нужно увидеть. Когда возникала сильная усталость, мы были очень замученные, на поверхность всплыло все то, что обычно люди не проговаривают.
Они просто ходят, и кажется, что где-то что-то не сказал, ну, наверное, все нормально. Ты живешь дальше, а это все копится в копилочку, и в какой-то момент происходит взрыв.
Кто-то идет в терапию работать с психологом, докапывается до всех вопросов.
А потом люди понимают, где у них была та или иная боль. И когда вопрос решается, качество жизни меняется.
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