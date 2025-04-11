Нюша об отношениях с сестрой на шоу «Сокровища императора»: «Я периодически находилась в позиции жертвы»

6 апреля на канале ТНТ стартовал второй сезон экстремального шоу «Сокровища императора». По его сюжету нашим звездам предстоит познакомиться с культурой Китая и принять участие в разных испытаниях на силу воли, скорость и сообразительность.

Для этого участники объединяются в команды по двое. Как правило, в напарники берут близкого человека: вторую половинку, сына или дочь, родственника, надежного друга. Певица Нюша (Анна Шурочкина) выбрала сестру — двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину.

Как призналась артистка в кулуарах Pre-party премии Ru.TV, участие в шоу «Сокровища императора» очень сильно повлияло на ее отношения с близким человеком. С одной стороны, сестры пришли на проект, чтобы классно провести время, с другой — лучше узнать друг друга.