Виктория Дайнеко о будущей свадьбе: «Наше торжество будет без выкупа невесты»

Певица Виктория Дайнеко вовсю готовится к свадьбе. Предложение руки и сердца артистка получила еще месяц назад во время матча Российской премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо».
Тогда во втором тайме на большом экране стадиона зрители увидели изображение пары с надписью «Выходи за меня». Затем прозвучала композиция Виктории Дайнеко. Разумеется, певица дала возлюбленному свое согласие.
Избранник Виктории — 37-летний Беркели Овезов, по профессии геолог нефтегазовой промышленности. Вместе с ним артистка появилась на Pre-party премии Ru.TV и ответила на вопросы журналистов.
«Поиск платья — это самые приятные хлопоты»
«Я уже два раза была замужем, поэтому хочу уютного тихого праздника. Не приглашать много гостей, а сделать что-то более камерное для себя, — рассказала Виктория о желаемой свадьбе.
— Мы сразу договорились, что у нас будет простое и понятное торжество, без выкупа невесты, например. У меня и в первый раз его не было. И во второй не должно быть».
— А свадебное платье уже подобрали?
— Поиск платья — это самые приятные хлопоты. Я рассматривала очень много российских дизайнеров, остановилась на одном нашем бренде. И началась работа.
Пока одно платье у меня основное, а второе запасное.
«Мог бы подсказать, подмигнуть, чтобы я нарядилась, накрасилась, сделала укладку»
— Вы были удивлены тем способом предложения руки и сердца, которое выбрал Беркели?
— Честно, я не знала, просто шла на футбол с нашими друзьями и абсолютно не ожидала, что в этот момент мне сделают предложение. Совершенно растерялась.
Мог бы подсказать, подмигнуть, чтобы я нарядилась, накрасилась, сделала укладку…Но главное, что хотя бы с ногтями все было в порядке.
Виктория Дайнеко с женихом. Фото: Global Look Press
— Как Беркели относится к издержкам вашего ремесла: публичности, гастролям, поклонникам?
— Он прекрасно понимает творческую профессию, поэтому хорошо относится и поддерживает меня, как только может.
«Мои мама с папой очень любят Беркели»
— Как на ваше будущее замужество отреагировала дочка Лиза?
— Дочь моя засмущалась, но она была очень рада. Она, наоборот, все время спрашивала: «Мама, когда вы поженитесь?» Дочка же верит в принцесс, и вот это все!
Виктория Дайнеко. Фото: Global Look Press
— У вашего жениха есть дети от первого брака. Ладят ли они с вашей дочкой?
— Так как наши дети практически ровесники, они сразу нашли общий язык и классно проводят время вместе: играют, гуляют, мы вместе ходим в кино, на концерты. У них много общих интересов, и это главное.
— Познакомились ли вы уже с родителями друг друга?
— Давно. Мои мама с папой очень любят Беркели. И я думаю, что его мама тоже хорошо к нам относится. Но это надо у нее спросить.
— Куда планируете отправиться в медовый месяц?
— Обязательно по России. Мы очень любим нашу страну, у нас очень много красивых мест.
Мы просто до сих пор не знаем, куда поехать, то ли в сторону Карелии и Алтая, или, наоборот, ближе к морю. Выбор большой, осталось определиться.
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