Виктория Дайнеко о будущей свадьбе: «Наше торжество будет без выкупа невесты»

Певица Виктория Дайнеко вовсю готовится к свадьбе. Предложение руки и сердца артистка получила еще месяц назад во время матча Российской премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо».

Тогда во втором тайме на большом экране стадиона зрители увидели изображение пары с надписью «Выходи за меня». Затем прозвучала композиция Виктории Дайнеко. Разумеется, певица дала возлюбленному свое согласие.

Избранник Виктории — 37-летний Беркели Овезов, по профессии геолог нефтегазовой промышленности. Вместе с ним артистка появилась на Pre-party премии Ru.TV и ответила на вопросы журналистов.

«Поиск платья — это самые приятные хлопоты»

«Я уже два раза была замужем, поэтому хочу уютного тихого праздника. Не приглашать много гостей, а сделать что-то более камерное для себя, — рассказала Виктория о желаемой свадьбе. — Мы сразу договорились, что у нас будет простое и понятное торжество, без выкупа невесты, например. У меня и в первый раз его не было. И во второй не должно быть».

— А свадебное платье уже подобрали?

— Поиск платья — это самые приятные хлопоты. Я рассматривала очень много российских дизайнеров, остановилась на одном нашем бренде. И началась работа.

Пока одно платье у меня основное, а второе запасное.

«Мог бы подсказать, подмигнуть, чтобы я нарядилась, накрасилась, сделала укладку»

— Вы были удивлены тем способом предложения руки и сердца, которое выбрал Беркели?

— Честно, я не знала, просто шла на футбол с нашими друзьями и абсолютно не ожидала, что в этот момент мне сделают предложение. Совершенно растерялась.

Мог бы подсказать, подмигнуть, чтобы я нарядилась, накрасилась, сделала укладку…Но главное, что хотя бы с ногтями все было в порядке.