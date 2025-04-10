Данко: «Алла Пугачева уже не успеет вернуться»

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 76 лет. Некогда любимица россиян, Примадонна теперь приезжает на Родину по исключительным случаям. Например, в прошлом году она посетила церемонию прощания со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.
И это притом, что она боится летать на самолетах. Однако ради того, чтобы сказать последнее «Прощай» другу, певица преодолела свой страх.
А может ли артистка вернуться в Россию навсегда? И при каких условиях? На эту тему мы порассуждали с певцом Данко (Александр Фадеев).
«У нас пока никого к столбу на поводке не привязывают»
— Александр, что бы вы пожелали Алле Пугачевой на день рождения?
— Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Что еще можно пожелать пожилому человеку…
— А возвращения в Россию?
— Я же не фанат Аллы Борисовны. Я думаю, что те люди, которые любят ее творчество, хотели бы, чтобы она жила в нашей стране. Хотя эти вещи никак не связаны. Фанаты могут слушать аудиозаписи, даже если она будет за границей.
Человек сам желает чего-то. У нас же пока никого к столбу на поводке не привязывают.
— Как вы думаете, Примадонна еще может вернуться в Россию?
— Я думаю, она уже не успеет, к сожалению…
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
— Да и стоит ли…
— Я не знаю. Если ей там комфортно... Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.
Тем более они евреи (Алла Пугачева и Максим Галкин* — по словам Данко) и переехали в Израиль. Если бы они были казахами и жили бы в Израиле, было бы странно. Может, они наоборот вернулись? Просто были на гастролях, а сейчас дома. Подзаработали немножко деньжонок — и домой, к себе на родину. У них паспорта израильские, о чем вообще разговор.
Данко. Фото: соцсети
«За Пугачевой не числится никакого греха»
— Сейчас Алла Борисовна живет с мужем на Кипре. Там у нее своя вилла, свое жилье…
— Я думаю, и в Америке есть, и везде. Но основной посыл движения — это же Израиль.
Пугачева ведь не признана никаким иноагентом, к ней нет претензий у государства. А частное «Нравится, не нравится, спи, моя красавица» — это другое.
Я тоже много кому-то не нравлюсь, а кому-то — наоборот. Все мы люди.
И потом, если взять историю, очень много наших поэтов, музыкантов находились в эмиграции. Они жили в разных странах, и это никого не смущало, никак не триггерило.
Но нельзя же умалить достоинство Пугачевой перед нашей страной. Шила в мешке не утаишь, за воротник не засунешь.
Некая псевдоповесточка все же закончится, а все достижения останутся. Их не сотрут, как бы этого ни хотели, это невозможно. Это как народное творчество — будет передаваться из уст в уста.
Я думаю, что вообще не стоит смешивать искусство и политику. Я вообще против этих моментов.
Если ты уже попал в эту среду, как SHAMAN, то это другое дело. А Пугачева — это просто женщина, которая поет.
Когда Алла Борисовна приезжала на похороны Валентина Юдашкина, наше правительство с ней спокойно здоровалось, целовалось. А это говорит о чем?
О том, что никаких проблем нет. И зачем их придумывать? Здесь надо ориентироваться на наше руководство. А оно очень лояльно относится к Алле Борисовне. Значит, за ней не числится никакого греха.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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