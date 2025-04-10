Данко: «Алла Пугачева уже не успеет вернуться»

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 76 лет. Некогда любимица россиян, Примадонна теперь приезжает на Родину по исключительным случаям. Например, в прошлом году она посетила церемонию прощания со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.

И это притом, что она боится летать на самолетах. Однако ради того, чтобы сказать последнее «Прощай» другу, певица преодолела свой страх.

А может ли артистка вернуться в Россию навсегда? И при каких условиях? На эту тему мы порассуждали с певцом Данко (Александр Фадеев).

«У нас пока никого к столбу на поводке не привязывают»

— Александр, что бы вы пожелали Алле Пугачевой на день рождения?

— Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Что еще можно пожелать пожилому человеку…

— А возвращения в Россию?

— Я же не фанат Аллы Борисовны. Я думаю, что те люди, которые любят ее творчество, хотели бы, чтобы она жила в нашей стране. Хотя эти вещи никак не связаны. Фанаты могут слушать аудиозаписи, даже если она будет за границей.

Человек сам желает чего-то. У нас же пока никого к столбу на поводке не привязывают.

— Как вы думаете, Примадонна еще может вернуться в Россию?

— Я думаю, она уже не успеет, к сожалению…