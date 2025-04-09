Анна Заворотнюк рассекретила необычное имя сына от мужа Тимура Исмаилова

«Пока отвечала на один из вопросов в рубрике сторис по поводу страха впервые стать мамой, поняла, что с каждым новым месяцем, неделей, днем, это волнение уменьшается и я стала гораздо спокойнее относиться к новой роли. В самом начале, когда мы только узнали эту новость, хоть это и было в планах, я не ожидала, что все произойдет так быстро и была растерянной. Мне казалось, что я недостаточно ответственна, у меня нет опыта, я не прочла еще ни одной книги по воспитанию и не прослушала ни одной лекции по уходу, я не справлюсь. Это состояние периодически менялось на эйфорию от ожидания малыша, но тем не менее тревожило меня», - говорила Анна Заворотнюк.