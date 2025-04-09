Данко о большом скандале на «Суперстар»: «Никто этого не ожидал»

С момента финала шоу «Суперстар» на канале НТВ прошло больше недели. А страсти вокруг проекта кипят до сих пор.

Напомним, на победу в программе претендовали Сергей Челобанов, Ксения Георгиади и Азиза. Шансы у всех конкурсантов были равны. Но некоторые в этом списке особо выделяли Азизу.

Однако победе певицы отчасти помешала критика телеведущей Леры Кудрявцевой, входившей в состав жюри. Так, Кудрявцева во всеуслышание заявила, что Азиза звонила ей в три часа ночи, высказывала претензии по поводу оценок и критиковала других участников. В итоге за свое финальное выступление певица получила пять баллов, что отбросило ее в конец турнирной таблицы. А победительницей стала Ксения Георгиади.

Азиза об оценках в «Суперстаре»: «Вместо профессионального разбора вокальных качеств мы получили то, что получили»

Недавно в интервью «Московскому комсомольцу» сама Азиза прокомментировала этот инцидент.