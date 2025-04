Данко о большом скандале на «Суперстар»: «Никто этого не ожидал»

— Не возникало ощущения, что вас недооценили?

— Нет. Там выступали такие мэтры. Например, выходил Чел (Сергей Челобанов. – Прим. ред.), который просто давил всех своей харизмой.

Сергей Минаев был на моем выпускном. Я был королем выпуска, и Серега Минаев, сдвинув теннисные столы в спортзале, пел песню Modern Talking — You are my heart, you are my soul.

Это мой кумир. И теперь я был с этим человеком на сцене. Это здорово.

Вообще, я очень уважительно относился ко всем участникам, которые выступали в проекте.