Данко о большом скандале на «Суперстар»: «Никто этого не ожидал»

Данко. Фото: соцсети

В комментариях Teleprogramma.org певец поделился своим мнением об инциденте в финале вокального шоу на канале НТВ и прокомментировал личные результаты.

Содержание

С момента финала шоу «Суперстар» на канале НТВ прошло больше недели. А страсти вокруг проекта кипят до сих пор.

Напомним, на победу в программе претендовали Сергей Челобанов, Ксения Георгиади и Азиза. Шансы у всех конкурсантов были равны. Но некоторые в этом списке особо выделяли Азизу.

Однако победе певицы отчасти помешала критика телеведущей Леры Кудрявцевой, входившей в состав жюри. Так, Кудрявцева во всеуслышание заявила, что Азиза звонила ей в три часа ночи, высказывала претензии по поводу оценок и критиковала других участников. В итоге за свое финальное выступление певица получила пять баллов, что отбросило ее в конец турнирной таблицы. А победительницей стала Ксения Георгиади.

Азиза об оценках в «Суперстаре»: «Вместо профессионального разбора вокальных качеств мы получили то, что получили»

Недавно в интервью «Московскому комсомольцу» сама Азиза прокомментировала этот инцидент.

«Надеялась, что оценивать выступления будут профессионалы. Но и на сей раз мой дар предвидения меня не подвел. К сожалению, опасения сбылись, — отметила певица. — Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили».

Азиза в шоу «Суперстар». Фото: телеканал НТВ

Данко о скандале Азизы и Ларисы Кудрявцевой: «Это элемент шоу, и это прикольно»

А вот певец Данко в комментариях Teleprogramma.org в кулуарах фестиваля «Удачные песни» намекнул, что ситуация могла быть срежиссирована.

«Это элемент шоу, и это прикольно. Программа идет ровно, ровно, ровно, а потом — бац! — и неожиданно какая-то интрига. Никто этого не ожидал. И люди такие «Вау!» — сказал Данко.

— Это же профессионально. И я думаю, что вот на таких моментах как раз вообще и строятся подобные шоу. Они придают таким мероприятиям пикантности, их интересно смотреть, потому что никогда не знаешь, что будет. Ты уже что-то решил, бац — и все не так! Это завораживает. Я считаю, что это очень классная история».

— А вы-то сами довольны своими результатами?

— Да. Я думал, что вылечу сразу, но продержался шесть из девяти выпусков. И это здорово!

Данко. Фото: Global Look Press

— Не возникало ощущения, что вас недооценили?

— Нет. Там выступали такие мэтры. Например, выходил Чел (Сергей Челобанов. – Прим. ред.), который просто давил всех своей харизмой.

Сергей Минаев был на моем выпускном. Я был королем выпуска, и Серега Минаев, сдвинув теннисные столы в спортзале, пел песню Modern Talking — You are my heart, you are my soul.

Это мой кумир. И теперь я был с этим человеком на сцене. Это здорово.

Вообще, я очень уважительно относился ко всем участникам, которые выступали в проекте.

Читайте также:

Читайте также