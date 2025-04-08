Стас Садальский об алкоголизме: «Я делал буль-буль со страшной силой»

9 апреля актер Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО. По информации телеграм-канала Mash, артисту на всякий случай заказали частный реанимобиль со спецоборудованием и кислородом. И сначала актер отправится не домой, а в московский центр пульмонологии.

За время пребывания в колонии здоровье Михаила Олеговича заметно пошатнулось. Артист практически перестал ходить, у него сильная одышка. Пока о возвращении на сцену и в кино речи не идет.

А если заглянуть в будущее? Как вообще сложится жизнь Михаила Ефремова на воле и вернется ли он в большое искусство? На эту тему Teleprogramma.org попросила порассуждать актера Стаса Садальского.

«Миша Ефремов получил хороший урок»