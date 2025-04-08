Стас Садальский об алкоголизме: «Я делал буль-буль со страшной силой»

9 апреля актер Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО. По информации телеграм-канала Mash, артисту на всякий случай заказали частный реанимобиль со спецоборудованием и кислородом. И сначала актер отправится не домой, а в московский центр пульмонологии.
За время пребывания в колонии здоровье Михаила Олеговича заметно пошатнулось. Артист практически перестал ходить, у него сильная одышка. Пока о возвращении на сцену и в кино речи не идет.
А если заглянуть в будущее? Как вообще сложится жизнь Михаила Ефремова на воле и вернется ли он в большое искусство? На эту тему Teleprogramma.org попросила порассуждать актера Стаса Садальского.
«Миша Ефремов получил хороший урок»
«Я имел честь работать с его мамой — потрясающей Аллой Покровской. Знал его величайшего деда. Миша — прямой потомок Ивана Яковлева, который принес в Чувашию русский язык, — пояснил Стас Садальский.
— Михаила очень почитает чувашская диаспора. Даже хотели организовать ему там хорошую колонию. Но он отказался, сказал: «Где сижу, там и буду сидеть». Миша Ефремов получил хороший урок. И я бы хотел, чтобы у него было все хорошо».
Михаил Ефремов. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
«Миша безобидный, не злой, талантливый человек»
— Как вы думаете, будет ли Михаил Олегович в дальнейшем востребован в кино и в театре, как это было раньше?
— Я не знаю. Жизнь ведь такая, как зебра — полоса черная, полоса белая. А дальше идет ж… Я не знаю, как все сложится. Но Миша безобидный, не злой, талантливый человек.
Я думаю, что он все понял. И желаю от всей души, чтобы у него все пошло вперед. У Миши потеряно здоровье. Все неблагополучно. Было плохо, но надеюсь, что будет нормально.
— А завяжет ли Михаил Ефремов с алкоголем?
— Я не знаю. Но в прессе я читал, что сам Миша сказал, что все… (завязал с алкоголем. — Прим. ред.). Я сам делал буль-буль со страшной силой, а сейчас вообще ни грамма…
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