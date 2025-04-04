Судьба Элины Быстрицкой: роман с Лавровым, брак с высокопоставленным чиновником, одиночество в конце жизни

4 апреля исполнилось бы 97 лет одной из самых красивых актрис советского кинематографа — Элине Быстрицкой. Про эту артистку можно было бы сказать: «Ее характер был не сахар, поэтому жизнь не мед». Звезда фильма «Тихий Дон», сводившая с ума самых ярких мужчин, умерла в полном одиночестве.

Как Элина Быстрицкая не позволяла напиваться коллегам-актерам

Говорят, Быстрицкая страдала от своего прямолинейного характера. Она могла высказать в лицо все, что думает, даже если перед ней был человек очень высокого положения. Например, по слухам, однажды артистка отвесила пощечину актеру Сергею Бондарчуку за то, что он якобы посмел повысить на нее голос. А на съемках картины «Тихий Дон» Сергея Герасимова она, например, могла позволить себе отчитывать коллег, любивших пропустить рюмку-другую.

Несмотря на свой талант и очень красивую внешность, Быстрицкая появлялась в фильмах нечасто. Причиной этого были не только творческие разногласия с режиссерами, но и вмешательство высокопоставленных лиц, которые, после отказов продолжить общение в приватной обстановке, вносили ее в некий «черный список». Да, нелегка доля красивой женщины...

27-летний брак с чиновником Министерства внешней торговли

И неизвестно, как бы вообще сложилась жизнь Элины Быстрицкой, если бы она не была под крылом своего защитника — влиятельного супруга.

Элина Авраамовна скрывала имя своего мужа на протяжении 27 лет. Им был Николай Кузьминский, занимавший высокую должность в Министерстве внешней торговли. В кулуарах поговаривали, что благодаря его вмешательству снимались все запреты съемок строптивой Быстрицкой в кино.