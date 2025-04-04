Судьба Элины Быстрицкой: роман с Лавровым, брак с высокопоставленным чиновником, одиночество в конце жизни

4 апреля исполнилось бы 97 лет одной из самых красивых актрис советского кинематографа — Элине Быстрицкой. Про эту артистку можно было бы сказать: «Ее характер был не сахар, поэтому жизнь не мед». Звезда фильма «Тихий Дон», сводившая с ума самых ярких мужчин, умерла в полном одиночестве.
Как Элина Быстрицкая не позволяла напиваться коллегам-актерам
Говорят, Быстрицкая страдала от своего прямолинейного характера. Она могла высказать в лицо все, что думает, даже если перед ней был человек очень высокого положения. Например, по слухам, однажды артистка отвесила пощечину актеру Сергею Бондарчуку за то, что он якобы посмел повысить на нее голос. А на съемках картины «Тихий Дон» Сергея Герасимова она, например, могла позволить себе отчитывать коллег, любивших пропустить рюмку-другую.
Несмотря на свой талант и очень красивую внешность, Быстрицкая появлялась в фильмах нечасто. Причиной этого были не только творческие разногласия с режиссерами, но и вмешательство высокопоставленных лиц, которые, после отказов продолжить общение в приватной обстановке, вносили ее в некий «черный список». Да, нелегка доля красивой женщины...
27-летний брак с чиновником Министерства внешней торговли
И неизвестно, как бы вообще сложилась жизнь Элины Быстрицкой, если бы она не была под крылом своего защитника — влиятельного супруга.
Элина Авраамовна скрывала имя своего мужа на протяжении 27 лет. Им был Николай Кузьминский, занимавший высокую должность в Министерстве внешней торговли. В кулуарах поговаривали, что благодаря его вмешательству снимались все запреты съемок строптивой Быстрицкой в кино.
Элина Быстрицкая в роли Аксиньи. Фото: кадр из фильма «Тихий Дон»
К сожалению, у супругов не было детей из-за травмы, полученной актрисой в военное время, которая повлекла за собой бесплодие. И в итоге их брак распался, по слухам, из-за многочисленных измен Кузьминского.
Элина Быстрицкая и Кирилл Лавров
Предыдущие отношения с Кириллом Лавровым также закончились разрывом из-за несовместимости характеров буквально накануне свадьбы.
Знакомство Быстрицкой и Лаврова состоялось весной 1951 года, когда Элина пришла на репетицию в театр. Актер влюбился в харизматичную коллегу буквально с первого взгляда, но позже Быстрицкая призналась, что ее тяготила его мягкость и желание видеть в будущей жене «домашнюю кошечку», тогда как она была женщиной иного склада характера.
Однако, несмотря на все обстоятельства, влюбленные планировали свадьбу. До тех пор, пока артист не встретил другую девушку.
Кирилл Лавров был руководителем комсомольской организации Театра Леси Украинки. Однажды, во время снегопада, сотрудники отправились чистить снег, но молодая актриса Валентина Николаева отказалась это делать. Она заявила, что артистам не пристало выполнять «грязную работу». Дерзкая девушка приглянулась Лаврову. И он тоже начал с ней встречаться.
Какое-то время артисту приходилось буквально разрываться между возлюбленными.
Но жизнь все расставила по местам. Однажды Кирилл уезжал на гастроли и надеялся, что Элина не сможет приехать проводить его на вокзал, поскольку туда собиралась Валентина. Но Быстрицкая отпросилась с занятий, успела на проводы с букетом пионов, но увидела, что у ее жениха нашлись другие провожающие.
Элина Быстрицкая. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
«Познакомься, это Валя», — сказал Лавров. Быстрицкая выбросила свой букет в урну и ушла. Для нее вся эта история была страшным ударом…» — рассказывал режиссер Николай Засеев-Руденко.
Девушка надеялась, что Лавров побежит за нею, но этого не случилось. Когда Кирилл Лавров вернулся с гастролей и хотел было попросить прощения у возлюбленной, бабушка Элины не дала ему сказать ни слова.
В итоге Кирилл Лавров женился на Валентине, у них родились сын и дочь. Они прожили вместе всю жизнь и умерли с разницей в пять лет. Как уже было сказано выше, Элина вышла за Кузьминского, но развелась после 27 лет брака и осталась одна.
Карьера Элины Быстрицкой в Малом театре тоже не сложилась — за 24 года ей дали всего пять ролей. В итоге в 2012 году Быстрицкая покинула труппу.
Элина Быстрицкая. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Проделки сиделки
С возрастом Элина Авраамовна практически потеряла зрение и возможность нормально передвигаться, ей потребовалась сиделка. Ксения Рубцова, работавшая ее арт-директором несколько лет, вызвалась помогать.
Но Элина Быстрицкая и в страшном сне не могла представить, что помощница, пользуясь доверием артистки, снимет с ее счетов больше 30 миллионов рублей.
Чтобы спасти ситуацию, из Израиля приехала младшая сестра Элины Быстрицкой, София. Она-то и обнаружила хищения и увидела то, что сестра находилась в тяжелом состоянии. За ней никто не ухаживал. В итоге Ксению Рубцову осудили на три с половиной года. Впоследствии София наняла родственнице сиделку.
Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года, но, конечно, навечно осталась в сердцах своих зрителей.
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