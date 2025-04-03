Цымбалюк-Романовская отказалась от нянь: «Я не хочу, чтобы ребенок видел чужую тетю»

Виталина Цымбалюк-Романовская также поделилась своим опытом позднего материнства. Она подчеркнула, что страх перед возрастом — необоснован, главное — наличие желания иметь ребенка. Даже отсутствие партнера не должно стать препятствием, ведь современные отношения зачастую нестабильны.

В ее семье одиночество считалось редкостью, и она была уверена, что рано или поздно станет матерью. Хотя обстоятельства сложились таким образом, что ребенок появился позже, чем планировалось, Виталина отметила, что ей сейчас комфортно в своем возрасте. Ее отношение ко многим вещам изменилось: она стала спокойнее, перестала переживать по пустякам и избавилась от возрастных комплексов. По мнению Виталины, важно заботиться о себе и создавать комфортные условия для жизни.