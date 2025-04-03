Цымбалюк-Романовская отказалась от нянь: «Я не хочу, чтобы ребенок видел чужую тетю»

46-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Она до сих пор еще не выбрала имя для малышки и скрывает личность мужчины, от которого она родила ребенка. При этом пианистка дала понять, что отвергает идею завести няню, чтобы та помогала ей растить малышку.
«Никто не помогает. Я и не хочу. У меня нет близких людей (родители Виталины умерли, — прим. ред.). А к помощи посторонних людей я не готова. Я не хочу, чтобы ребенок видел какую-то чужую тетю. Видимо, традиционное воспитание сказывается», - призналась Виталина Цымбалюк-Романовская kp.ru.
Виталина Цымбалюк Романовская не обращалась к услугам суррогатной мамы. Фото: соцсети
Виталина Цымбалюк-Романовская также поделилась своим опытом позднего материнства. Она подчеркнула, что страх перед возрастом — необоснован, главное — наличие желания иметь ребенка. Даже отсутствие партнера не должно стать препятствием, ведь современные отношения зачастую нестабильны.
В ее семье одиночество считалось редкостью, и она была уверена, что рано или поздно станет матерью. Хотя обстоятельства сложились таким образом, что ребенок появился позже, чем планировалось, Виталина отметила, что ей сейчас комфортно в своем возрасте. Ее отношение ко многим вещам изменилось: она стала спокойнее, перестала переживать по пустякам и избавилась от возрастных комплексов. По мнению Виталины, важно заботиться о себе и создавать комфортные условия для жизни.