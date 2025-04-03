Татьяна Куртукова: «Для полноценного понимания себя как личности, как артиста человек должен переживать разные жизненные этапы»

10 апреля состоится самая добрая премия — «Новое Радио AWARDS 2025» , благодаря которой слушатели и зрители радиостанции смогут не только наслаждаться суперхитами и суперновинками, но и помочь детям и молодым взрослым — подопечным благотворительного фонда Хабенского.

Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова примет участие в церемонии. В преддверии уникального события артистка рассказала, какую роль добро играет в ее жизни.

«У меня есть кредо: сделай добро и забудь его»

— Добро… Что оно значит для вас?

— Это светлый и важный посыл, который может выражаться по-разному: словом, делом, финансовой помощью. У меня есть кредо на этот счет: сделай добро и забудь его.

Главное -— не ждать благодарности в ответ или считать кого-то обязанным. Ты должен просто помочь человеку и жить дальше.

— А что думаете о фразе «Добро всегда возвращается»?

— Хорошо, если это так. Однако я считаю, что суть добра заключается не в этом. Важно, что ты по зову сердца решаешь помочь нуждающимся.

«В благотворительности не нужно опираться на то, кто что скажет»

— Стоит ли медийным персонам освещать свои хорошие поступки в социальных сетях или подобное лучше оставлять в тени?

— Думаю, что в первую очередь не нужно опираться на то, кто и что скажет. Это абсолютно не важно и не имеет никакого значения. В особенности, когда речь идет о таком масштабном деле, как благотворительность.

Масштабном не в плане, сколько ты сделал, а в плане личности. Это неуместно даже думать о том, кто как оценит или не оценит, кто и что подумает на этот счет. Считаю, что благотворительность и обсуждение публики совершенно не сопоставимые между собой понятия.