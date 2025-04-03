Татьяна Куртукова: «Для полноценного понимания себя как личности, как артиста человек должен переживать разные жизненные этапы»

10 апреля состоится самая добрая премия —
Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова примет участие в церемонии. В преддверии уникального события артистка рассказала, какую роль добро играет в ее жизни.
«У меня есть кредо: сделай добро и забудь его»
— Добро… Что оно значит для вас?
— Это светлый и важный посыл, который может выражаться по-разному: словом, делом, финансовой помощью. У меня есть кредо на этот счет: сделай добро и забудь его.
Главное -— не ждать благодарности в ответ или считать кого-то обязанным. Ты должен просто помочь человеку и жить дальше.
— А что думаете о фразе «Добро всегда возвращается»?
— Хорошо, если это так. Однако я считаю, что суть добра заключается не в этом. Важно, что ты по зову сердца решаешь помочь нуждающимся.
«В благотворительности не нужно опираться на то, кто что скажет»
— Стоит ли медийным персонам освещать свои хорошие поступки в социальных сетях или подобное лучше оставлять в тени?
— Думаю, что в первую очередь не нужно опираться на то, кто и что скажет. Это абсолютно не важно и не имеет никакого значения. В особенности, когда речь идет о таком масштабном деле, как благотворительность.
Масштабном не в плане, сколько ты сделал, а в плане личности. Это неуместно даже думать о том, кто как оценит или не оценит, кто и что подумает на этот счет. Считаю, что благотворительность и обсуждение публики совершенно не сопоставимые между собой понятия.
Татьяна Куртукова. Фото: личный архив
«Добро всегда побеждает зло»
— Почему, на ваш взгляд, важно совершать добрые поступки и заниматься благотворительностью?
— Мне кажется, что это в природе человека. Добро, оно всегда побеждает зло. Даже в самых тяжелых случаях надежда, добро и вера выигрывают. Думаю, человечество может продолжить свое существование только так! Совершая добрые дела!
— Ваши композиции вдохновляют миллионы слушателей по всей стране. А что вдохновляет вас?
— Для творчества, для полноценного понимания себя как личности, как артиста человек должен переживать разные жизненные этапы. Сталкиваться с приятными и не очень ситуациями. Это жизнь, без этого никак.
Ты не можешь все время пребывать в состоянии эйфории. Конечно, когда я исполняю свои песни, то делаю это с добрым посылом. Можно даже в голосе это услышать, ведь очень часто я пою с улыбкой.
А если это лирическая музыка, то окружающие почувствуют светлую грусть. Я девушка, энергия моя мягкая, добрая и светлая.
Татьяна Куртукова. Фото: личный архив
«Мы живем в такое время, когда многие вещи зависят от денег»
— Насколько много в вашей повседневной жизни благотворительности и как вы к ней пришли?
— Наверное, нельзя измерить, много или мало. Это понятие растяжимое, ведь у каждого свое понимание и видение. Я делаю, сколько могу, помогаю. Что немаловажно, финансово тоже нужно оказывать поддержку. Мы живем в такое время, когда многие вещи зависят от денег. Нужно и словом, и делом помогать.
Очень радостно, что наблюдается тенденция помощи друг другу. Часто мы находимся в таких обстоятельствах, что это необходимо. Тепло на душе от того, что у многих есть потребность отдавать и помогать. Я желаю, чтобы как можно больше людей приобщались к таким добрым делам.
10 апреля на протяжении десяти часов без перерывов на рекламу топовые артисты будут исполнять свои самые свежие суперновинки и солнечные суперхиты. Гостями студии «Нового радио» станут яркие фрешмены и покорители чартов: Асия, Ваня Дмитриенко, Диана Арбенина, Дима Билан, Коста Лакоста, Леша Свик, Лолита, Мари Краймбрери, Мот, «Моя Мишель», Олег Майами, 5 утра, Bearwolf, Blizkey, Gavazov$ Brother$, Filatov&Karas, Lyriq, Mary Gu, Mona, Seville и Xolidayboy.
А Калинин и Райтраун, харизматичный дуэт ведущих утреннего шоу «1+1» на «Новом радио», будут дарить добрый весенний вайб на протяжении всей церемонии.
Подключиться к марафону из любой точки планеты благодаря трансляции в FM-диапазоне, на
Читайте также: