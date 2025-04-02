Анна Седокова обвинила родителей Яниса Тиммы в организации травли против нее

Певица Анна Седокова решила перейти в наступление. После долгого молчания на фоне добровольного ухода из жизни ее бывшего мужа, спортсмена Яниса Тиммы звезда вдруг активно заговорила.

В личном блоге Анна Седокова дала ответ родителям Яниса Тиммы, заявив, что те после смерти сына распространяли о ней лживую информацию. Анна Седокова дала понять, что ей тоже есть, что рассказать о семье покойного бывшего мужа. Фактически она выдвинула ультиматум родным Яниса Тиммы, пригрозив им раскрыть некие неприглядные факты, если те не перестанут полоскать ее имя.

Анна Седокова обвинила отца Яниса Тиммы, который после смерти сына давал очень много интервью по поводу своей звездной невестки, в организации ее травли. Она призвала прекратить пиариться на ее имени и имени покойного Яниса Тиммы.

«На абсолютно каждое слово я могу сделать действие. Но единственное, что нужно сейчас, это прекратить устраивать из этого шоу. Хватит. Я больше не позволю этого. Напиарились. Оставьте его и меня в покое», — обратилась Анна Седокова к родителям Яниса Тиммы.

Ответила Анна Седокова и на обвинения родных Яниса Тиммы в том, что она якобы не вернула им вещи. Анна Седокова разместила в Сети фото упакованных коробок, уверяя, что уже давно отправила все близким покойного.