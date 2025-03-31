Гузеева — про «Давай поженимся»: «На меня махнули рукой и разрешили «гулять по буфетам»

1 апреля Первый канал отмечает важную дату — 30-летний юбилей. Телеведущая Лариса Гузеева по этому случаю рассказала о том, как она пришла работать в программу «Давай поженимся», хотя изначально сомневалась, но осталась в проекте на 17 лет.

Когда Ларисе Гузеевой впервые предложили стать ведущей популярной программы «Давай поженимся», она сначала восприняла эту идею скептически. В ее голове сразу возникли мысли о том, что ей предназначено сниматься в серьезных фильмах великих режиссеров, таких как Андрей Кончаловский, Андрей Звягинцев или даже Стивен Спилберг. Она представляла себе совершенно иную карьеру, отличную от работы на телевидении. Однако, несмотря на первоначальные сомнения, она все-таки согласилась попробовать себя в новом амплуа после месяца раздумий.

Сначала Лариса пыталась создать определенный имидж — строгая, величественная ведущая, словно королева среди подданных. Этот подход оказался неудачным: аудитория не приняла такой образ. Со временем Гузеева поняла, что нужно быть собой, и начала показывать свою настоящую личность. Именно тогда программа стала успешной. Лариса осознала, что честность и открытость привлекают зрителей гораздо больше, чем искусственно созданный образ. Ее фраза «мы одинаковые, только я не подарок» подчеркивает этот подход — она не пытается угодить никому, оставаясь верной себе.

Ведущая отмечает, что участники шоу бывают разными, и порой возникают конфликты. Эти моменты напряженности, однако, являются неотъемлемой частью реальной жизни, и благодаря им программа обретает особый человеческий оттенок. Лариса Гузеева видит в этих конфликтах возможность показать настоящие эмоции и ситуации, которые происходят в обычной жизни людей.

Телеведущая дала понять, что она не работает с суфлером. И частенько сама придумывает сценарий для выпуска, пока идет от гримерной до студии.