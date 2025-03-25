Была замужем за диджеем, бизнесменом, встречалась с Олегом Майами: перипетии судьбы сестры Юлии Салибековой Кати Колисниченко

Недавно звезды проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко и Юлия Салибекова стали лауреатами премии Media Brands Awards 2025. Причем экс-супруга Тиграна Салибекова победила в номинации «Женщина года». А ее сестра Катя Колисниченко получила диплом в номинации «Прорыв года» за песню «Сны».
О скандалах Юлии Салибековой в СМИ писали неоднократно. А вот
Катя Колисниченко на «Доме-2»
Сестры Катя и Юля оказались на съемочной площадке проекта
При этом сестры не забывали и своей главной задаче на проекте — построении отношений. Сначала Катя и Юля проявляли интерес к Евгению Пынзарю, но вскоре Екатерина нашла свою пару в лице Дениса Лысенко. Однако их отношения продлились недолго.
Катя Колисниченко и Юлия Салибекова на «Доме-2». Фото: соцсети
Катя не отчаялась и продолжала искать своего идеального спутника жизни, мечтая о мужчине, который ценит семью. Но реальность оказалась не столь идеальной. В какой-то момент ее выбор пал на Филиппа Алексеева — классического плохого парня. Он был сложным партнером, часто проявлял вспышки гнева и агрессии, что вначале даже привлекало Катю. Однако вскоре она поняла, что не готова терпеть такое отношение и вернулась в общежитие.
Затем Екатерина встречалась с Олегом Майами, отношения с которым также оказались непростыми, не лишенными конфликтов. В итоге пара рассталась. Все шло к тому, что Катя Колисниченко покинет периметр реалити-шоу.
На последних месяцах на проекте Катя активно поддерживала Юлю, которая вышла замуж за Тиграна Салибекова и готовилась стать матерью.
После ухода из «Дома-2», в 2013 году Катя нашла свою любовь за периметром.
Кстати, одно время в кулуарах говорили о ее крупной ссоре с сестрой. Как оказалось, Катя отказалась сидеть с детьми Юлии, после замужества взявшей фамилию Салибекова. О драматической истории Юлии с Тиграном Салибековым мы уже неоднократно писали. Однако вернемся к Кате Колисниченко.
Катя Колисниченко. Фото: соцсети Кати Колисниченко
Катя Колисниченко. Личная жизнь
За периметром телестройки Екатерина обрела семейное счастье с диджеем Никитой Капелюшем. Но этот брак продлился недолго, развалившись через три года. По слухам, причиной стали проблемы в интимной сфере.
Появлялись слухи, что в 2017 году Катя встречалась с Александром Шепелем, владельцем украинской сети фитнес-клубов, но, видимо, дальше романа эти отношения не дошли.
В 2019 году она повторно вышла замуж, но имя избранника долго оставалось тайной, и только позже стало известно, что это бизнесмен Алексей Солодовников. В этом браке у них родился сын Савва. Роды и беременность принесли Кате 30 кг лишнего веса. Она решила прибегнуть к пластической операции для коррекции фигуры, что сопровождалось некоторыми трудностями с реабилитацией.
Поначалу семейная жизнь Екатерины протекала безоблачно. Однако в 2021 году отношения распались. Катя переехала в Санкт-Петербург со своим сыном. Позже она рассказала о причинах разрыва, обвинив мужа в неверности. Развод был оформлен в 2022 году.
Катя Колисниченко. Фото: соцсети Кати Колисниченко
Катя Колисниченко сейчас
Став свободной, Катя приобрела ипотечную двухкомнатную квартиру в Петербурге, но ремонт затянулся из-за проблем с бригадой. Несмотря на сложности, Катя вернулась к своей мечте — актерской карьере. В 2022 году она получила роль в фильме Ольги Дибцевой, «Я — богиня».
Екатерина развивает и вокальную карьеру. Так, недавно она выпустила песню «Ой, люли-люли». И, конечно, Катя Колисниченко активно ведет соцсети, где нередко мелькают рекламные посты. В них Екатерина часто делится советами по уходу за собой.
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