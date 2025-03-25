Была замужем за диджеем, бизнесменом, встречалась с Олегом Майами: перипетии судьбы сестры Юлии Салибековой Кати Колисниченко

Недавно звезды проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко и Юлия Салибекова стали лауреатами премии Media Brands Awards 2025. Причем экс-супруга Тиграна Салибекова победила в номинации «Женщина года». А ее сестра Катя Колисниченко получила диплом в номинации «Прорыв года» за песню «Сны».

О скандалах Юлии Салибековой в СМИ писали неоднократно. А вот Кате Колисниченко в этом смысле уделялось меньше внимания. Давайте вспомним ее историю и посмотрим, как она живет сейчас.

Катя Колисниченко на «Доме-2»

Сестры Катя и Юля оказались на съемочной площадке проекта «Дом-2» в сентябре 2010 года и быстро адаптировались к жизни «на поляне». Девушки плели интриги и провоцировали конфликты, благодаря чему приобрели популярность среди зрителей.

При этом сестры не забывали и своей главной задаче на проекте — построении отношений. Сначала Катя и Юля проявляли интерес к Евгению Пынзарю, но вскоре Екатерина нашла свою пару в лице Дениса Лысенко. Однако их отношения продлились недолго.