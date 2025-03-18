Исполнительницы хита «Сигма-бой»: «Бывает, что идешь в гримерку, а за тобой идет толпа»

На концерте Кати Лель прошла премьера песни «Делулу», которую Катя исполнила в соавторстве с Betsy (Светланой Чертищевой). Светлана, наряду с Марией Янковской, известна по хиту «Сигма-бой», который сейчас рвет мировые хит-парады. На сегодняшний день композиция набрала больше 50 миллионов просмотров.
Катя Лель очень крутая
Как ранее рассказывала Светлана, Катя Лель очень крутая. И они с юной певицей сразу же нашли общий язык. Хотя виделись лишь однажды на записи композиции. Но теперь, вероятно, будут видеться гораздо чаще.
Обе звездные девочки пообщались с журналистами перед концертом Кати.
«Иногда приходит осознание, что меня знают в Германии, в Чехии»
— Как ваши одноклассники отнеслись к вашему успеху? — спросила корреспондент Teleprogramma.org.
Светлана: — Ко мне никак. Они меня не буллили, хотя меня и так никто никогда не буллит и не будет. Но все знали, что у меня выходили хиты, что я необычная девочка.
Не было такого, что все узнали, что я резко стала популярной. Конечно, еще подходили фоткаться. Так что в целом все хорошо!
Мария: — А мои одноклассники никак не отреагировали. Они просто жили с тем фактом, что у них в классе учится та, которая поет «Сигма-бой». Они не фоткались, не снимали видео.
— А звездная болезнь у вас не началась?
Мария: — Вообще нет. Иногда, конечно, приходит осознание, что меня знают в Германии, в Чехии, но я не понимаю, как это все возможно.
Светлана Чертищева и Мария Янковская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А подходят на улице фотографироваться?
Мария: — Да, очень часто. И я всегда соглашаюсь.
Светлана: — Я тоже.
Бывает, что ты идешь в гримерку, а за тобой идет толпа человек. И ты не можешь со всеми сфотографироваться. Если ты начнешь фоткаться, это займет как минимум два часа.
«Я чувствую себя обычной девочкой»
— Чувствуете себя звездами?
Мария: — Я вообще чувствую себя обычной девочкой.
— Бывает, что певицы познают большой успех, какое-то время гастролируют, а потом расходятся. Не боитесь, что с вами произойдет также?
— Нет, мы не хотим повторять такой путь.
Светлана Чертищева. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
— А как относитесь к хейту?
Мария: — Недавно в соцсетях у меня вышло видео по поводу хейта. Я решила, что скоро выпущу трек — удар по всем хейтерам. Поэтому ждите.
— Но читаете отзывы на свое творчество?
Мария: — Конечно, читаю. И с появлением этого видео я стала читать гораздо больше теплых слов. Мне очень приятно, поэтому я решила сделать песню-благодарность.
— Делулу на молодежном сленге означает «человек, который много мечтает». А вы о чем мечтаете?
— Мне кажется, что все мои мечты уже сбылись.
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