Исполнительницы хита «Сигма-бой»: «Бывает, что идешь в гримерку, а за тобой идет толпа»

На концерте Кати Лель прошла премьера песни «Делулу», которую Катя исполнила в соавторстве с Betsy (Светланой Чертищевой). Светлана, наряду с Марией Янковской, известна по хиту «Сигма-бой», который сейчас рвет мировые хит-парады. На сегодняшний день композиция набрала больше 50 миллионов просмотров.

Катя Лель очень крутая

Как ранее рассказывала Светлана, Катя Лель очень крутая. И они с юной певицей сразу же нашли общий язык. Хотя виделись лишь однажды на записи композиции. Но теперь, вероятно, будут видеться гораздо чаще.

Обе звездные девочки пообщались с журналистами перед концертом Кати.

«Иногда приходит осознание, что меня знают в Германии, в Чехии»

— Как ваши одноклассники отнеслись к вашему успеху? — спросила корреспондент Teleprogramma.org.

Светлана: — Ко мне никак. Они меня не буллили, хотя меня и так никто никогда не буллит и не будет. Но все знали, что у меня выходили хиты, что я необычная девочка.

Не было такого, что все узнали, что я резко стала популярной. Конечно, еще подходили фоткаться. Так что в целом все хорошо!

Мария: — А мои одноклассники никак не отреагировали. Они просто жили с тем фактом, что у них в классе учится та, которая поет «Сигма-бой». Они не фоткались, не снимали видео.

— А звездная болезнь у вас не началась?

Мария: — Вообще нет. Иногда, конечно, приходит осознание, что меня знают в Германии, в Чехии, но я не понимаю, как это все возможно.