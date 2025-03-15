Мизулина — в образе невесты, Алсу — с нарочито объемными плечами: какие наряды выбирали звезды на ушедшей неделе

Событием ушедшей недели, безусловно, стало признание в любви SHAMAN"а главе Лиге безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Певец сделал это в присутствии многотысячного зала Live Arena, где проходил его сольный концерт «Ты моя».
«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами.
Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» — обратился SHAMAN к любимой женщине в окружении многочисленных свидетелей.
Екатерина Мизулина в наряде невесты
Но, похоже, Екатерина была готова к такому повороту событий, потому что она подобрала себе соответствующий наряд. Чиновница облачилась в ассиметричное платье-бодикор слоновой кости, напоминающее наряд невесты.
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Платье — с открытым плечом, с красивой драпировкой в области талии в виде банта подчеркивает хрупкость молодой женщины.
Безусловно, концерт-признание отодвинул на второй план пресс-завтрак премии канала «Муз-ТВ». А это мероприятие является предвестником лета, потому что само вручение премии пройдет 7 июня. Пока же были объявлены имена ведущих этого крупного события из мира шоу-бизнеса.
Яна Чурикова — в брючном костюме и с мерцающем клатчем
Одной из них стала Яна Чурикова. На пресс-завтрак Яна пришла в брючном костюме с однобортным жакетом размытого лилового оттенка, с удлиненным рукавом и большими карманами. Образ дополнил мерцающий клатч, который сочетается с блеском ее брюк.
Яна Чурикова. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Севиль, также ставшая гостьей пресс-завтрака, для выхода в свет предпочла платье с открытыми плечами и отложным белым воротником, с акцентной золотой пуговицей, которая гармонирует с ее крупными сережками.
Севиль. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Алсу — с объемными плечами
Не обошлось на мероприятии и без Алсу, которую последнее время журналисты видят чаще, чем своих родственников.
Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Артистка надела джинсы-трубы, белый двубортный жакет с блеском, карманами и гипертрофированно большими плечами в стиле 90-х годов. Впрочем, Алсу великолепна в любом образе.
Читайте также: