Мизулина — в образе невесты, Алсу — с нарочито объемными плечами: какие наряды выбирали звезды на ушедшей неделе

Событием ушедшей недели, безусловно, стало признание в любви SHAMAN"а главе Лиге безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Певец сделал это в присутствии многотысячного зала Live Arena, где проходил его сольный концерт «Ты моя».

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами.

Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» — обратился SHAMAN к любимой женщине в окружении многочисленных свидетелей.