Мизулина — в образе невесты, Алсу — с нарочито объемными плечами: какие наряды выбирали звезды на ушедшей неделе

Алсу. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Никто из артисток не ударил в грязь лицом.

Событием ушедшей недели, безусловно, стало признание в любви SHAMAN"а главе Лиге безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Певец сделал это в присутствии многотысячного зала Live Arena, где проходил его сольный концерт «Ты моя».

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами.

Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» — обратился SHAMAN к любимой женщине в окружении многочисленных свидетелей.

Екатерина Мизулина в наряде невесты

Но, похоже, Екатерина была готова к такому повороту событий, потому что она подобрала себе соответствующий наряд. Чиновница облачилась в ассиметричное платье-бодикор слоновой кости, напоминающее наряд невесты.

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Платье — с открытым плечом, с красивой драпировкой в области талии в виде банта подчеркивает хрупкость молодой женщины.

Безусловно, концерт-признание отодвинул на второй план пресс-завтрак премии канала «Муз-ТВ». А это мероприятие является предвестником лета, потому что само вручение премии пройдет 7 июня. Пока же были объявлены имена ведущих этого крупного события из мира шоу-бизнеса.

Яна Чурикова — в брючном костюме и с мерцающем клатчем

Одной из них стала Яна Чурикова. На пресс-завтрак Яна пришла в брючном костюме с однобортным жакетом размытого лилового оттенка, с удлиненным рукавом и большими карманами. Образ дополнил мерцающий клатч, который сочетается с блеском ее брюк.

Яна Чурикова. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Севиль, также ставшая гостьей пресс-завтрака, для выхода в свет предпочла платье с открытыми плечами и отложным белым воротником, с акцентной золотой пуговицей, которая гармонирует с ее крупными сережками.

Севиль. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Алсу — с объемными плечами

Не обошлось на мероприятии и без Алсу, которую последнее время журналисты видят чаще, чем своих родственников.

Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Артистка надела джинсы-трубы, белый двубортный жакет с блеском, карманами и гипертрофированно большими плечами в стиле 90-х годов. Впрочем, Алсу великолепна в любом образе.

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