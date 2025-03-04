Александр Буйнов — о пострадавшей в ДТП и разговоре с ее сыном: «Вся грязь сойдет, останется чистая вода»

В минувшую субботу на сцене Live Arena прошло вручение национальной музыкальной премии «Виктория». В ее рамках российские артисты получили свои награды в разных номинациях.

Так, например, певцом года стал Филипп Киркоров, певицей — Татьяна Куртукова. Лучшим композитором был назван Леонид Агутин — за песню «Бог об этом не просил».

А вот награду в номинации «Песня года» завоевала композиция «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

Одним из гостей премии стал певец Александр Буйнов. Можно сказать, что сейчас журналисты охотятся за артистом. Недавно певец сбил на пешеходном переходе пенсионерку. И, конечно, работники пера и микрофона стремятся узнать, как чувствует себя пострадавшая и как ведет себя в такой ситуации сам Александр.

Певец не стал прятаться от представителей прессы. И в кулуарах премии «Виктория» ответил на все интересующие работников СМИ вопросы.

Так, Александр Буйнов заверил журналистов, что ситуация стабилизируется.