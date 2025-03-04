Александр Буйнов — о пострадавшей в ДТП и разговоре с ее сыном: «Вся грязь сойдет, останется чистая вода»

В минувшую субботу на сцене Live Arena прошло вручение национальной музыкальной премии «Виктория». В ее рамках российские артисты получили свои награды в разных номинациях.
Так, например, певцом года стал Филипп Киркоров, певицей — Татьяна Куртукова. Лучшим композитором был назван Леонид Агутин — за песню «Бог об этом не просил».
А вот награду в номинации «Песня года» завоевала композиция «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.
Одним из гостей премии стал певец Александр Буйнов. Можно сказать, что сейчас журналисты охотятся за артистом. Недавно певец сбил на пешеходном переходе пенсионерку. И, конечно, работники пера и микрофона стремятся узнать, как чувствует себя пострадавшая и как ведет себя в такой ситуации сам Александр.
Певец не стал прятаться от представителей прессы. И в кулуарах премии «Виктория» ответил на все интересующие работников СМИ вопросы.
Так, Александр Буйнов заверил журналистов, что ситуация стабилизируется.
Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
Александр Буйнов: «После разговора с сыном Алексеем мне стало гораздо легче»
Как рассказал артист, пострадавшая — воспитатель Алла Смирнова — не получила серьезных травм и теперь чувствует себя намного лучше. Буйнов также поблагодарил сына женщины, признавшись, что тяжело переживал случившееся. Но потом получил моральное облегчение.
«После разговора с сыном Алексеем (сыном пострадавшей. — Прим. ред.) мне стало гораздо легче, потому что он оказался адекватным человеком. Я думаю, что все вернется на круги своя, — признался артист.
— И все эти выдумки, надумки, не именно ваши журналистские, а тех, кто это все придумывает, исчезнут. Вся эта грязь сойдет, останется чистая вода».
Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
Напомним, народный артист России Александр Буйнов стал участником ДТП в Подмосковье. 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе его внедорожник Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила разрыв связок и была доставлена в больницу.
Как писали СМИ, после инцидента Александр Буйнов предпринял попытку покинуть место происшествия, опасаясь быть узнанным. Сам артист утверждает, что не заметил пешехода и не успел своевременно отреагировать. Телеграм-канал Mash сообщал, что за последний год певец 32 раза нарушил правила дорожного движения.
Существует предположение, что реакция Александра Буйнова могла быть обусловлена побочными эффектами от дорогих лекарственных препаратов, принимаемых им для лечения онкологии. Эти лекарства, как выясняется, отрицательно влияют на когнитивные функции.