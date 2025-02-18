Сын Полины Гагариной о будущей свадьбе: «Мне сначала нужно кем-то стать»

В своем недавнем интервью певица Полина Гагарина рассказала о творческой жизни сына Андрея Кислова. Так, она отметила, что 17-летний Андрей является студентом сразу двух университетов.
«Я не знаю, в каком из вузов не знают, что он параллельно получает второе образование. Ну, по-моему, я все спалила, как всегда», — отметила певица в интервью «Авторадио».
Несмотря на такой напряженный график учебы, Андрей успевает и заниматься личной жизнью. Так, он встречается с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. 21-летняя Виктория как раз и попала в команду Полины Гагариной.
Представители СМИ заговорили об отношениях этих двух молодых людей еще в марте прошлого года. Правда, они не любят повышенное внимание к своим персонам.
Однако этого внимания было не избежать на презентации дебютного музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова. На счету Владимира более 500 снимков известных людей. Он дружит и с мамой Андрея Полиной Гагариной.
Но пригласил Андрея на свое мероприятие не только как сына давней подруги, но и как аранжировщика, который помогал ему работать над песнями. В общем, Андрею и Виктории не удалось сбежать от журналистов.
Андрей Кислов о своей возлюбленной: «Мы должны быть равны по интеллекту»
«Я захотела работать с этим человеком, потому что мне отозвалось его творчество и понравились его композиции. И наше общение завертелось!» — рассказала о романе с Андреем Кисловым Виктория Соломахина.
«У нас отличные взаимоотношения. Я считаю, что мы, как любящие друг друга люди, должны быть равны по интеллекту, нам не должно быть скучно.
Нам есть о чем поговорить», — вторил своей девушке Андрей.
Андрей Кислов. Фото: Алексей Кваченко
— Недавно Полина Гагарина открыла новую студию. Вы уже успели там побывать?
— Нет, еще не успели. Но надеюсь, что скоро мы туда пойдем.
Андрей Кислов: «Нам еще нужно выучиться, получить образование»
— Прислушиваетесь к маминым советам в творчестве?
— Конечно. У меня есть музыканты в семье. И, кстати, не только с маминой стороны. С папиной стороны тоже есть немало классических музыкантов.
Андрей Кислов и Виктория Соломахина. Фото: Андрей Кваченко
— Многие спрашивают, когда состоится ваша с Викторией свадьба…
— Мы еще студенты. Нам нужно выучиться, получить образование. А сейчас бросаться в брак сломя голову…
Простите, я несовершеннолетний, а вы мне задаете вопросы о свадьбе. Мне сначала нужно кем-то стать, а уже потом содержать семью.
— Ваша мама сказала, что вы учитесь сразу в двух вузах. Вам это не сложно?
— Справляюсь!
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