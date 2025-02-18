Сын Полины Гагариной о будущей свадьбе: «Мне сначала нужно кем-то стать»

В своем недавнем интервью певица Полина Гагарина рассказала о творческой жизни сына Андрея Кислова. Так, она отметила, что 17-летний Андрей является студентом сразу двух университетов.

«Я не знаю, в каком из вузов не знают, что он параллельно получает второе образование. Ну, по-моему, я все спалила, как всегда», — отметила певица в интервью «Авторадио».

Несмотря на такой напряженный график учебы, Андрей успевает и заниматься личной жизнью. Так, он встречается с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. 21-летняя Виктория как раз и попала в команду Полины Гагариной.

Представители СМИ заговорили об отношениях этих двух молодых людей еще в марте прошлого года. Правда, они не любят повышенное внимание к своим персонам.

Однако этого внимания было не избежать на презентации дебютного музыкального альбома звездного фотографа Владимира Широкова. На счету Владимира более 500 снимков известных людей. Он дружит и с мамой Андрея Полиной Гагариной.

Но пригласил Андрея на свое мероприятие не только как сына давней подруги, но и как аранжировщика, который помогал ему работать над песнями. В общем, Андрею и Виктории не удалось сбежать от журналистов.

Андрей Кислов о своей возлюбленной: «Мы должны быть равны по интеллекту»

«Я захотела работать с этим человеком, потому что мне отозвалось его творчество и понравились его композиции. И наше общение завертелось!» — рассказала о романе с Андреем Кисловым Виктория Соломахина.