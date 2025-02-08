Боня — Бьянка на минималках, Мизулина с вырезом Бардо: какими нарядами удивляли звезды на этой неделе

На этой неделе многие из нас вспомнили сюжет знаменитой сказки Андерсена. Только вместо реплики «Король-то голый!» впору было закричать про королеву.

Самым обсуждаемым моментом этой церемонии «Грэмми» стал выход полностью обнаженной жены рэпера Канье Уэста — дизайнера Бьянки Цензори. Правда, сначала модель была облачена в меховую накидку, но по команде мужа сбросила ее, оставшись в прозрачном платье и без нижнего белья.

Голый наряд Бьянки породил множество мемов и, кстати, у некоторых — желание подражать ей. Так, одной из таких подражательниц стала светская дива Виктория Боня.

Виктория Боня — «Бьянка на минималках»

В своих соцсетях Виктория продемонстрировала кружевной полупрозрачный наряд, поверх которого однако все же надела нижнее белье. Сверху она накинула объемный жакет, а в руках держала сумку Hermès. А подпись к фотографии Виктории гласила: «Бьянка на минималках».