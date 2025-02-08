Боня — Бьянка на минималках, Мизулина с вырезом Бардо: какими нарядами удивляли звезды на этой неделе

На этой неделе многие из нас вспомнили сюжет знаменитой сказки Андерсена. Только вместо реплики «Король-то голый!» впору было закричать про королеву.
Самым обсуждаемым моментом этой церемонии «Грэмми» стал выход полностью обнаженной жены рэпера Канье Уэста — дизайнера Бьянки Цензори. Правда, сначала модель была облачена в меховую накидку, но по команде мужа сбросила ее, оставшись в прозрачном платье и без нижнего белья.
Голый наряд Бьянки породил множество мемов и, кстати, у некоторых — желание подражать ей. Так, одной из таких подражательниц стала светская дива Виктория Боня.
Виктория Боня — «Бьянка на минималках»
В своих соцсетях Виктория продемонстрировала кружевной полупрозрачный наряд, поверх которого однако все же надела нижнее белье. Сверху она накинула объемный жакет, а в руках держала сумку Hermès. А подпись к фотографии Виктории гласила: «Бьянка на минималках».
Виктория Боня. Фото: соцсети Виктории Бони
Ну а в остальном — «в Багдаде все спокойно…» Так, на этой неделе в Москве прошла премьера фильма «Знакомство родителей».
По сюжету картины амбициозный юноша Федор (Тарас Шевченко), который вырос в детском доме и смог добиться успеха без посторонней помощи, влюбляется в девушку (Анастасию Талызину) из обеспеченной семьи. Однако ее родственники недовольны кандидатом, учитывая разницу в социальном положении и неопределенную генеалогию парня.
Они настаивают, что согласятся с выбором Анастасии только после знакомства с родителями Федора. Для парня, который никогда не знал своих биологических мать и отца, это требование кажется невозможным.
Талызина — в жакете, Пегова — в шортах цвета 2025 года
Исполнительница главной роли, 25-летняя Анастасии Талызина, появилась на красной дорожке вместе с мужем Сергеем Новосадом и мамой — актрисой Ксенией Хаировой. Для выхода в свет артистка предпочла черное большое платье на корсете с пышной юбкой, которое дополнила белым жакетом-болеро.
Анастасия Талызина. Фото: Михаил Фролов / КП
Среди приглашенных гостей также выделялась Ирина Пегова, которая облачилась в кожаную рубашку и шорты цвета мокко мусс. Институт цвета Pantone назвал этот оттенок главным цветом 2025 года. Актриса правильно сделала, что отошла от портретной зоны, потому что мокко мусс может давать блики на лице.
Сапоги Ирины гармонировали со цветом ее рубашки. Образ артистки дополнила сумочка на цепочке.
Ирина Пегова. Фото: Global Look Press
Екатерина Мизулина в черном платье с вырезом в стиле Бардо
На этой неделе также состоялась премьера этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир», где главную роль сыграл певец SHAMAN. Однако главный вопрос, который волновал журналистов, был, появится ли в зале глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Последнее время ей приписывают роман с Ярославом Дроновым.
Особенно эти подозрения усилились после поцелуя в московской школе № 1409. Но учитывая, что Ярослав закрыл весь обзор рукой, до сих пор не понятно, состоялся ли в итоге этот самый поцелуй или нет.
Екатерина Мизулина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Екатерина же пришла на премьеру в черном платье по фигуре с вырезом Бардо, который открывает плечи и ключицы. Он был так назван в честь легендарной актрисы Брижит Бардо, обожавшей носить наряды с открытыми плечами. Вот и Екатерина также поддержала этот тренд.
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