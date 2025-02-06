Новым членом жюри шестого сезона «Маски» на НТВ стал Стас Костюшкин

В ближайшее воскресенье, 9 февраля, на НТВ стартует новый, уже шестой по счету, сезон популярного проекта, — шоу «Маска».

На этот раз телезрители увидят совершенно новые Маски, непохожие на те, которые были в предыдущих сезонах.

Поклонников шоу будут удивлять своими фееричными номерами Овечка, Богомол, Бык, Страус, Долматин, Утка, Копибара и другие яркие персонажи.

Что касается жюри, то здесь все осталось без изменений. Как было озвучено в этот четверг во время онлайн-презентации нового сезона шоу на платформе VK-видео, кресла судей займут Тимур Родригез, певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, в роли председателя жюри — Филипп Киркоров.