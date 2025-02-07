SHAMAN — в воздухе, Мизулина — в партере, а Матвиенко — на скандинавском троне: как прошла премьера этно-оперы «Князь Владимир»

В Государственном Кремлевском дворце состоялась премьера этнооперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко. Композитор работал над ней больше десяти лет. В этой опере органично соединились разные стили: рок, рэп, фолк, древнеисландские мотивы. В произведении задействовано 150 партий разных музыкальных инструментов.

Этноопера рассказывает, как князь Владимир пришел к такому важному шагу, как крещение Руси. В основу постановки Игоря Матвиенко легла «Повесть временных лет» и ряд художественных и исторических работ. Сам композитор в своем интервью отметил, что опера продолжает традиции русского оперного искусства, но на современном музыкальном языке.

В спектакле немало танцев, сражений, и, конечно, страсти и любви. Роскошные декорации, спецэффекты, исторические костюмы поражают воображение и погружают зрителей в эпоху X века.

Кстати, сам Игорь Матвиенко тоже выходит на сцену — в ролях бога Одина и странника Ганграда. Роль воеводы Федора, наставника князя Владимира, досталась Николаю Расторгуеву, а образ жены князя, полоцкой княжны Рогнеды, — певице Сое.

Ну а главную роль в спектакле сыграл певец SHAMAN. В постановке он, конечно, не только исполняет вокальные партии, но и танцует, плывет на корабле, зависает в воздухе на специальных тросах.

SHAMAN: «Образ князя Владимира затягивает, держит и долго не отпускает»

Перед началом постановки артист пообщался с журналистами и даже дал им померить свою шубу. Как рассказал SHAMAN, сначала наряд кажется тяжелым, а к концу оперы уже становится легче. Корреспонденты задавали вопросы, на которые отводилось не больше восьми минут, перебивая друг друга.

— Как вам работалось с Николаем Расторгуевым?

— Мы с ним прекрасно дружим, общаемся. У нас как раз был внутренний показ, а на следующий день Николай написал: «Молодец, настоящий актерище». Это было приятно.

— А с певицей Соей?

— Репетиции оперы идут уже два года. За два года мы общаемся со всем коллективом. Можно сказать, что спелись, поэтому здесь не возникало никаких проблем. Для тех, кто не в курсе, Соя играет мою оперную жену Рогнеду.

Еще будучи язычником, князь Владимир был достаточно жестоким. И, кстати говоря, я понял одну вещь: до принятия христианства мой персонаж был самым крутым рок-н-роллщиком в мире.

И мне интереснее и драйвовее играть Владимира именно в этот период времени, потому что можно выпустить всех своих демонов.