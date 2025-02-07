SHAMAN — в воздухе, Мизулина — в партере, а Матвиенко — на скандинавском троне: как прошла премьера этно-оперы «Князь Владимир»

В Государственном Кремлевском дворце состоялась премьера этнооперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко. Композитор работал над ней больше десяти лет. В этой опере органично соединились разные стили: рок, рэп, фолк, древнеисландские мотивы. В произведении задействовано 150 партий разных музыкальных инструментов.
Этноопера рассказывает, как князь Владимир пришел к такому важному шагу, как крещение Руси. В основу постановки Игоря Матвиенко легла «Повесть временных лет» и ряд художественных и исторических работ. Сам композитор в своем интервью отметил, что опера продолжает традиции русского оперного искусства, но на современном музыкальном языке.
В спектакле немало танцев, сражений, и, конечно, страсти и любви. Роскошные декорации, спецэффекты, исторические костюмы поражают воображение и погружают зрителей в эпоху X века.
Кстати, сам Игорь Матвиенко тоже выходит на сцену — в ролях бога Одина и странника Ганграда. Роль воеводы Федора, наставника князя Владимира, досталась Николаю Расторгуеву, а образ жены князя, полоцкой княжны Рогнеды, — певице Сое.
Ну а главную роль в спектакле сыграл певец SHAMAN. В постановке он, конечно, не только исполняет вокальные партии, но и танцует, плывет на корабле, зависает в воздухе на специальных тросах.
SHAMAN: «Образ князя Владимира затягивает, держит и долго не отпускает»
Перед началом постановки артист пообщался с журналистами и даже дал им померить свою шубу. Как рассказал SHAMAN, сначала наряд кажется тяжелым, а к концу оперы уже становится легче. Корреспонденты задавали вопросы, на которые отводилось не больше восьми минут, перебивая друг друга.
— Как вам работалось с Николаем Расторгуевым?
— Мы с ним прекрасно дружим, общаемся. У нас как раз был внутренний показ, а на следующий день Николай написал: «Молодец, настоящий актерище». Это было приятно.
— А с певицей Соей?
— Репетиции оперы идут уже два года. За два года мы общаемся со всем коллективом. Можно сказать, что спелись, поэтому здесь не возникало никаких проблем. Для тех, кто не в курсе, Соя играет мою оперную жену Рогнеду.
Еще будучи язычником, князь Владимир был достаточно жестоким. И, кстати говоря, я понял одну вещь: до принятия христианства мой персонаж был самым крутым рок-н-роллщиком в мире.
И мне интереснее и драйвовее играть Владимира именно в этот период времени, потому что можно выпустить всех своих демонов.
SHAMAN и Соя. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Не сложно играть любовь, не будучи влюбленным?
— Если человек профессиональный артист, то он хоть божью коровку сможет сыграть, муху или таракана. Да что угодно!
Это мое первый актерский опыт такого рода. Ночью мне снились разные сны. Образ Князя Владимира затягивает, держит и долго не отпускает.
— Что бы вы спросили у своего героя, появись такая возможность?
— Как ты, братан?
— Князь Владимир был многоженцем. Ну а вы когда женитесь?
— Вы об этом узнаете.
Николай Расторгуев о SHAMAN'e: «Наставников Дронов обычно посылает»
Николай Расторгуев признался представителям СМИ, что самое легкое в опере — это пение, исполнение вокальных партий. Носить костюмы тоже оказалось не сложно, поскольку они не тяжелые. Кстати, костюмы шерстяные и в них жарко.
SHAMAN и Николай Расторгуев в этно-опере «Князь Владимир». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
А вот на вопрос, стали ли вы в реальности наставником для Ярослава Дронова в процессе репетиций этно-оперы, Николай Расторгуев ответил так: «В жизни эту роль я бы не примерил — наставников у Дронова хватает и без меня, причем он их обычно посылает. Могу сказать, что он, безусловно, молодец, у него есть актерские данные, он может стать большим актером, если будет их развивать».
Не обошлось и без Екатерины Мизулиной
Кстати, оценить актерские данные певца SHAMAN'а пришла и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, с которой певцу приписывают роман. Она наблюдала за всем происходящим из девятого ряда партера. Екатерина подпевала разным партиям персонажей, записывала видео и фотографировалась со всеми желающими.
А в кулуарах журналисты не могли не спросить SHAMAN'а о том самом поцелуе, случившемся между певцом и Екатериной. Однако артист повторил тот же самый ответ, что он недавно давал в интервью «Комсомольской правде».
Сцена из этно-оперы «Князь Владимир». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«А кто вам это сказал, что он был или не был? Нас с Екатериной Мизулиной объединяет любовь к России. А все остальное вы узнаете 9 марта на моей концертной программе «Ты моя» в Live Arena», — сказал певец.
Кстати, в том же интервью Ярослав Дронов отметил, что делает из жизни SHAMAN'a некий сериал, за которым интересно наблюдать. Посмотрим, что же случится в следующей серии!
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