Беременная Мари Краймбрери рассекретила помолвку с Давидом Манукяном

31-летнему блогеру Давиду Манукяну широкую известность принесла его связь с Ольгой Бузовой. Пара некоторое время находилась в романтических отношениях, записывали совместные треки, но затем внезапно влюбленные разорвали отношения. Бузова обвинила Манукяна в оскорблениях и абьюзе.
Весной прошлого года на одном из реалити-шоу между ними снова возникла искра, и они даже поцеловались, якобы проверяя наличие чувств. Возможно, этот жест был сделан по просьбе продюсеров для привлечения внимания к проекту.
Тем не менее, уже три года Манукян состоит в отношениях с 32-летней певицей Мари Краймбрери. Хотя в момент поцелуя с Бузовой рэпер был временно одинок, так как он и Мари ненадолго расстались, но вскоре возобновили отношения. Об этом объявила сама Краймбрери на своем концерте 9 марта 2024 года, сообщив, что «сошлась с бывшим».
Давид Манукян сделала предложение Мари Краймбрери. Фото: соцсети
После этого в отношениях пары установилась гармония, и в Сети даже начали обсуждать возможную скорую свадьбу. Поклонники обратили внимание, что Мари прекратила выполнять сложные трюки на своих выступлениях, что породило слухи о беременности девушки.
Манукян и Краймбрери долго скрывали свои отношения, избегая публикации совместных фотографий в социальных сетях. Неделю назад они отправились в совместное путешествие, но продолжали избегать публикаций совместных снимков, хотя и перестали тщательно скрываться.
Наконец, пара решила подтвердить все догадки, касающиеся их отношений. Они опубликовали видео, содержащее серию совместных кадров, на которых они нежно обнимаются и целуются. В начале ролика видно, как Манукян стоит на коленях перед Краймбрери, предлагая ей кольцо с большим бриллиантом. В финале видео показаны кадры с округлившимся животом певицы, который Манукян ласково целует. Ролик подписан лаконично: смайликом белого голубя с веточкой и белым сердцем. Звезды шоу-бизнеса немедленно отреагировали на публикацию, поздравляя пару с предстоящей свадьбой и будущим пополнением в семье.