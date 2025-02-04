Беременная Мари Краймбрери рассекретила помолвку с Давидом Манукяном

31-летнему блогеру Давиду Манукяну широкую известность принесла его связь с Ольгой Бузовой. Пара некоторое время находилась в романтических отношениях, записывали совместные треки, но затем внезапно влюбленные разорвали отношения. Бузова обвинила Манукяна в оскорблениях и абьюзе.

Весной прошлого года на одном из реалити-шоу между ними снова возникла искра, и они даже поцеловались, якобы проверяя наличие чувств. Возможно, этот жест был сделан по просьбе продюсеров для привлечения внимания к проекту.

Тем не менее, уже три года Манукян состоит в отношениях с 32-летней певицей Мари Краймбрери. Хотя в момент поцелуя с Бузовой рэпер был временно одинок, так как он и Мари ненадолго расстались, но вскоре возобновили отношения. Об этом объявила сама Краймбрери на своем концерте 9 марта 2024 года, сообщив, что «сошлась с бывшим».