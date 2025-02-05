«Всячески облагораживаю свои запои»: какие отношения были у Георгия Буркова с алкоголем и как выглядит его памятник сегодня

На днях, гуляя по Ваганьковскому кладбищу, обнаружила на могиле знаменитого актера Георгия Буркова брошенный кем-то пластиковый стаканчик. Вероятно, кто-то из почитателей популярного комедийного артиста пил из него вино или еще что-нибудь покрепче. Сам Георгий Иванович тоже был любитель выпить.

Однако режиссеры прощали ему любые возлияния за его искрометный талант. Какое влияние оказал алкоголь на жизнь актера? (Кстати, в этом году исполняется 35 лет со дня его ухода из жизни). Об этом — в материале Teleprogramma.org.

Как Эльдар Рязанов и Василий Шукшин дали Георгию Буркову путевку в жизнь

В кино Георгий Бурков дебютировал в 1966 году, снявшись в эпизодической роли в военной мелодраме «Зося», где его партнерами на съемочной площадке являлись Пола Ракса и Юрий Каморный. Уже через год Бурков познакомился с режиссером Эльдаром Рязановым, который фактически и дал ему путевку в киношную жизнь.

Рязанов снял талантливого актера в роли обаятельного алкоголика и художника-ретушера Пети в легендарной комедии «Зигзаг удачи». Именно на этой картине началось многолетнее сотрудничество Рязанова и Буркова.

В дальнейшем актер с большим успехом играл в фильмах Эльдара Рязанова: «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебной роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс».