«Всячески облагораживаю свои запои»: какие отношения были у Георгия Буркова с алкоголем и как выглядит его памятник сегодня

На днях, гуляя по Ваганьковскому кладбищу, обнаружила на могиле знаменитого актера Георгия Буркова брошенный кем-то пластиковый стаканчик. Вероятно, кто-то из почитателей популярного комедийного артиста пил из него вино или еще что-нибудь покрепче. Сам Георгий Иванович тоже был любитель выпить.
Однако режиссеры прощали ему любые возлияния за его искрометный талант. Какое влияние оказал алкоголь на жизнь актера? (Кстати, в этом году исполняется 35 лет со дня его ухода из жизни). Об этом — в материале Teleprogramma.org.
Как Эльдар Рязанов и Василий Шукшин дали Георгию Буркову путевку в жизнь
В кино Георгий Бурков дебютировал в 1966 году, снявшись в эпизодической роли в военной мелодраме «Зося», где его партнерами на съемочной площадке являлись Пола Ракса и Юрий Каморный. Уже через год Бурков познакомился с режиссером Эльдаром Рязановым, который фактически и дал ему путевку в киношную жизнь.
Рязанов снял талантливого актера в роли обаятельного алкоголика и художника-ретушера Пети в легендарной комедии «Зигзаг удачи». Именно на этой картине началось многолетнее сотрудничество Рязанова и Буркова.
В дальнейшем актер с большим успехом играл в фильмах Эльдара Рязанова: «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебной роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс».
Георгий Бурков. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Особое внимание заслуживают работы Георгия Буркова в фильмах Василия Шукшина. Трудно забыть его роль конструктора Виктора в комедии «Печки-лавочки» и жестокого преступника Губошлепа в драме «Калина красная».
«Шукшин оказал на меня огромное духовное воздействие. Общение и дружба с ним стали поворотным моментом в моей жизни», — говорил Бурков о своем друге.
Кроме того, стоит упомянуть яркие роли Буркова в таких известных фильмах, как «Хождение по мукам», «Они сражались за Родину», «Кадкина всякий знает», «Сумка инкассатора», «Старый Новый год», «Отставной козы барабанщик», «Профессия — следователь» и многих других лентах.
В своих лучших ролях Георгий Бурков непостижимым образом совмещал лирику и фарс, а иногда даже и трагифарс. Актер был неотразимо убедителен в кадре, оправдывая самые невероятные ситуации, в которые попадали его киногерои. Георгий Иванович за свою творческую жизнь снялся почти в 70 картинах, и ему были подвластны любые жанры — психологическая драма, комедия, детектив и т.д.
Отношения Георгия Буркова с алкоголем
Однако нередко артисту доставались роли спившихся интеллигентов и комических пьяниц. Поэтому творческой судьбой Бурков был не слишком доволен, жил скромно, много читал и пил…
Актер боролся с алкогольной зависимостью на протяжении всей жизни и так и не смог избавиться от этой привычки. Он нередко впадал в затяжные запои, которые старались игнорировать режиссеры и другие представители киношного руководства, прощавшие ему все ради его таланта.
«Жизнь алкоголиков очень близка к жизни животных. В хорошем смысле. С утра они, милые, заняты поисками выпивки. Выпьют — пошли разговоры приятные или неприятные — все равно не настоящие. Игра в человеческую жизнь: с проблемами, с заботами, с радостями, — писал Георгий Бурков в своем дневнике.
— Потом опять поиски. И так весь день… Вот уже скоро месяц, как меня лечат от хронического алкоголизма… С врачами я беседую сдержанно, всячески облагораживая свои запои».
Как рассказывала однажды вдова актера Татьяна Ухарова, с похмелья супруг чуть было не сорвал свою свадьбу. После слов «жених, можете поцеловать невесту», Георгий Бурков просто стал падать на Татьяну.
Георгий Бурков. Фото: Global Look Press
Впрочем, этот инцидент не напугал бесстрашную женщину. Татьяна прожила со своим мужем 25 лет. В 1966 году на свет появилась дочь пары Мария, впоследствии также ставшая актрисой театра и кино.
Рассказывают, что Бурков мог выпивать прямо на съемочной площадке: делал несколько глотков водки — и тут же возвращался к работе. Удивительно, но зрители не замечали разницы между его игрой в трезвом состоянии и под воздействием алкоголя.
Увы, истории о взаимоотношениях Буркова с зеленым змием не ограничиваются этими забавными анекдотами. Были и долгие запои, и, по словам его супруги, «очень трудные» периоды. Алкоголь занимал значительное место в его жизни; слушая рассказы знавших его людей, можно подумать, что в советском кино не было актеров, пивших больше, чем он.
Режиссер Сергей Соловьев рассказывал, что однажды Бурков воздерживался от алкоголя целых два с половиной года, и по Москве даже поползли слухи: «Вы слышали? Бурков перестал пить!» Но потом Соловьев встретил актера на улице, и тот был снова нетрезв.
Режиссер поинтересовался: «Жора, ну, откровенно, дело прошлое, расскажи: что это такое — вообще не пить?» Бурков задумался. «Честно?» — переспросил он. «Честно». — «Это потерянные годы жизни!» (Георгий Бурков выразился более хлестко. — Прим. ред.).
Так и не сыгранная главная роль
Одной из ролей, о которой Бурков мечтал, был Веничка в фильме «Москва — Петушки». Говорят, что сам автор одноименного произведения Венедикт Ерофеев одобрил его кандидатуру, и эта работа могла бы стать настоящим шедевром в исполнении актера. Но судьба распорядилась иначе.
Эльдар Рязанов предложил Буркову сыграть президента в фильме «Небеса обетованные». Актер сразу же согласился на эту роль. Однако, как пишет Рязанов, «на следующий день, находясь дома, он неудачно упал, пытаясь достать книгу с верхней полки, и сломал бедро. Кто-то из команды Рязанова пошутил: «Ну, наш президент ведь хромой. Пусть Бурков играет его на костылях».
Георгия Ивановича госпитализировали. Врачи сообщили, что операция позволит ему восстановиться и начать нормально ходить уже через неделю, в противном случае ему придется провести три месяца с костылями, хромая.
Георгий Бурков. Фото: Global Look Press
«Вечером того дня, когда хирурги резали Бурковскую ногу, я позвонил артисту домой. Таня сказала, что операция прошла хорошо, Жора чувствует себя нормально и дня через два можно будет прислать ему в больницу сценарий. А на следующий день пришло известие: Бурков скончался», — вспоминал Эльдар Рязанов.
Георгий Иванович Бурков ушел из жизни 19 июля 1990 года в Москве. Ему было всего 57 лет.
Памятник Георгию Буркову на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
На могиле актера на Ваганьковском кладбище установлен памятник из гранита красного цвета. Стела в форме Голгофы увенчана простым православным крестом. На надгробии выгравирована скромная надпись: имя и годы жизни.
Слева закреплен небольшой щит с фотоколлажем из наиболее полюбившихся зрителям кинообразов Буркова. Площадка вокруг памятника обрамлена цоколем, ограда сооружена из цилиндрических столбиков, соединенных цепью.
К памятнику Георгию Буркову до сих пор не зарастает народная тропа.
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