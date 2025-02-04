Мистические знаки в судьбе матери Дарьи Мороз Марины Левтовой и как выглядит ее памятник спустя 25 лет после ухода

Ровно 25 лет назад, 27 февраля, в поселке Раздоры на Рублевке трагически погибла актриса Марина Левтова. 40-летняя звезда, жена режиссера Юрия Мороза вместе с дочерью Дарьей Мороз, миллионером Михаилом Рудяком, а также актерами Ольгой Дроздовой и Дмитрием Певцовым отправилась кататься на снегоходах. И этот крутой спуск стал для нее последним…
Роковая поездка на снегоходах
Ранее компания отмечала премьеру фильма Георгия Данелии «Фортуна», где Дарья исполнила главную роль, а Марина сыграла монашку.
По словам Юрия Мороза, Левтова первоначально была против ночной поездки на снегоходах, но, по всей видимости, ее уговорили дочь или друзья. Он вспоминал, что Марина чувствовала приближение беды и не хотела ехать, но согласилась ради дочери, чтобы не оставить ее без присмотра.
Марина Левтова и Дарья ехали на одном снегоходе, которым управлял Михаил Рудяк. Дарья хотела сесть сзади, но Марина пересадила ее в середину снегохода, а сама заняла место позади. По всей видимости, материнское чутье подсказывало ей, что может произойти несчастье. В вечернее время, в условиях плохой видимости, Рудяк не заметил овраг на заснеженной местности. Снегоход врезался в него на огромной скорости и перевернулся.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, ехавшие в другом снегоходе, увидев произошедшее, бросились на помощь. Ближайший населенный пункт был далеко. Певцову пришлось бежать к шоссе, где он случайно встретил патруль милиции. На полицейской машине Марину доставили в Одинцовскую районную больницу, но, к сожалению, было уже слишком поздно.
В результате аварии Дарья получила незначительные переломы, в то время как Марина Левтова ударилась головой о дерево, получив открытую черепно-мозговую травму. Михаил Рудяк полгода провел в коме и скончался в 2007 году от осложнений, вызванных полученными травмами.
«Даше не сразу сказали, что мамы нет, но потом настал момент, когда нужно было говорить. Похороны… Нельзя было не сказать ей...
Врачи ее предварительно подготовили, дали успокоительное, потом я ей сказал, потом еще пришел батюшка, который тоже с ней поговорил, и после этого разговора как-то у нее в голове сложилось…» — признавался Юрий Мороз.
Марина Левтова с Юрием Морозом и дочерью Дарьей. Фото: Global Look Press
Мистические знаки
Режиссер также вспоминал о странных предзнаменованиях, связанных с трагедией. Он верил в предчувствия и знаки, которые предупреждают о беде. За две недели до аварии Юрий Мороз обнаружил, что дома супруга зажгла множество свечей.
«Свечки-свечки-свечки… Маша летом была с Дашкой на съемках фильма «Фортуна» и там снялась в роли монашенки. Стечение обстоятельств или что это такое? Монашенки — они же божьи невесты….
После трагедии знакомые Марины Левтовой тоже стали говорить о мистических знаках, предвещавших беду.
Денис Сорокин, светский обозреватель, рассказывал, что перед поездкой на снегоходах они сделали совместную фотографию. На снимке на лице Марины, по словам некоторых, появилось светлое пятно, напоминающее шар. Тогда никто не придал этому значения, но позже о роковом снимке вспомнили…
Актриса Ксения Хаирова отметила, что Марина Левтова не хотела ехать на снегоходе. Она назвала фотографию ужасной, восприняв яркое пятно перед лицом актрисы как тревожный знак. Впоследствии в СМИ активно обсуждали эту историю, но Юрий Мороз считал это оптической иллюзией, обычным обманом зрения.
Близкий друг Марины Левтовой — актер Дмитрий Харатьян — потом также признавался, что предупреждал актрису об опасности. Но надо было настоять на своих словах. И тогда, возможно, получилось бы предотвратить трагедию.
«Мать с дочерью уже были одеты, на улице их ждал железный агрегат-смертник. На дворе стояла ночь, темень, и я очень просил Марину не ездить, не рисковать, — рассказывал в одном из своих интервью Дмитрий Харатьян.
— В темени почти ничего не видно, фара светит вперед метров на 10, не больше. Обидно еще и то, что Марину уговорили «покататься» друзья. Когда же я пытался угомонить ее пыл, она говорила: «Да брось, да ладно уж, чего там…» И отправилась в свое последнее путешествие по этому свету».
Марина Левтова с дочерью Дарьей. Фото: Global Look Press
Церемония прощания с Мариной Левтовой прошла 5 марта 2000 года в Центральном доме кино. Почтить память актрисы пришли как ее поклонники, так и коллеги по цеху.
Среди них были Александр Абдулов, Всеволод Шиловский, Вера Глаголева, Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Валерий Николаев и Дмитрий Певцов. Они вынесли гроб с телом Марины Левтовой, после чего траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище для погребения.
Через два года после трагедии боль Юрия Мороза несколько утихла. Вторым браком он связал свою жизнь с актрисой Викторией Исаковой. Родившаяся у них дочь получила имя Марина, в память о Левтовой. Но, к сожалению, маленькая Марина прожила всего три месяца и умерла в день третьей годовщины гибели Левтовой. Лишь через 12 лет после этой трагедии у Юрия и Виктории родилась дочь Варвара.
Памятник Марине Левтовой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Спустя время на могиле Марины Левтовой установили скромный черный памятник с иконой и надписью: «Марина Левтова, 1959–2000». Под надписью выгравировано лишь слово «Прости…». На надгробии нет скульптур, ангелов или портрета, даже фотографии актрисы. Но там практически всегда свежие цветы…
Читайте также: