Мистические знаки в судьбе матери Дарьи Мороз Марины Левтовой и как выглядит ее памятник спустя 25 лет после ухода

Ровно 25 лет назад, 27 февраля, в поселке Раздоры на Рублевке трагически погибла актриса Марина Левтова. 40-летняя звезда, жена режиссера Юрия Мороза вместе с дочерью Дарьей Мороз, миллионером Михаилом Рудяком, а также актерами Ольгой Дроздовой и Дмитрием Певцовым отправилась кататься на снегоходах. И этот крутой спуск стал для нее последним…

Роковая поездка на снегоходах

Ранее компания отмечала премьеру фильма Георгия Данелии «Фортуна», где Дарья исполнила главную роль, а Марина сыграла монашку.

По словам Юрия Мороза, Левтова первоначально была против ночной поездки на снегоходах, но, по всей видимости, ее уговорили дочь или друзья. Он вспоминал, что Марина чувствовала приближение беды и не хотела ехать, но согласилась ради дочери, чтобы не оставить ее без присмотра.

Марина Левтова и Дарья ехали на одном снегоходе, которым управлял Михаил Рудяк. Дарья хотела сесть сзади, но Марина пересадила ее в середину снегохода, а сама заняла место позади. По всей видимости, материнское чутье подсказывало ей, что может произойти несчастье. В вечернее время, в условиях плохой видимости, Рудяк не заметил овраг на заснеженной местности. Снегоход врезался в него на огромной скорости и перевернулся.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, ехавшие в другом снегоходе, увидев произошедшее, бросились на помощь. Ближайший населенный пункт был далеко. Певцову пришлось бежать к шоссе, где он случайно встретил патруль милиции. На полицейской машине Марину доставили в Одинцовскую районную больницу, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

В результате аварии Дарья получила незначительные переломы, в то время как Марина Левтова ударилась головой о дерево, получив открытую черепно-мозговую травму. Михаил Рудяк полгода провел в коме и скончался в 2007 году от осложнений, вызванных полученными травмами.