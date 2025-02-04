Зачем Джуна положила в могилу к сыну телефон, почему люди поверили в ее воскресение и как ее памятник выглядит сейчас

Потеря сына

Больше замуж целительница не выходила, а сын стал практически смыслом ее жизни. И когда в 2001 году Вахтанг погиб, мир Джуны буквально рухнул.

Для матери нет большей трагедии, чем похороны собственного ребенка. Смерть Вахтанга осталась окруженной тайной, официальная версия – несчастный случай в ДТП. Однако Джуна утверждает, что спасла сына после аварии, но затем его жестоко избили. Возможно, в деле были замешаны запрещенные вещества.

Скорая помощь приехала слишком поздно, Вахтанг скончался в больнице, так и не дождавшись матери, которая, возможно, смогла бы ему помочь.

В отчаянии на похоронах Джуна рыдала и бросалась к гробу. После этой катастрофы она замкнулась в себе, отказалась от общения даже с близкими, подготавливая себя к собственной кончине, так как не видела смысла в жизни без сына. Она даже пыталась совершить суицид, но была спасена.

Очевидцы рассказывали, что Джуна, которая не могла смириться со смертью своего ребенка, настаивала на эксгумации тела, убежденная, что Вахтанг не умер. Говорили, что она положила сыну в гроб мобильный телефон и на протяжении последующих годов регулярно оплачивала счета за связь.

После этой тяжелой трагедии Джуна прожила еще 14 лет. Однако ее здоровье неуклонно ухудшалось: она мало питалась, много курила. Проблемы с сосудами привели к тому, что целительница упала на улице и ее госпитализировали. После операции организм этой незаурядной женщины не выдержал, и 8 июня 2015 года Джуны не стало.