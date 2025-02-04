Зачем Джуна положила в могилу к сыну телефон, почему люди поверили в ее воскресение и как ее памятник выглядит сейчас

Недавно в программе «Шоу Воли» Павел Воля вспомнил, как композитор Игорь Матвиенко ровно сутки был женат на известной целительнице Джуне (настоящее имя Евгения Давиташвили). Сам Матвиенко подтвердил этот факт, отметив, что, мол, действительно «была такая история».
Два брака Джуны
В 1986 году Джуна вышла замуж за ныне известного продюсера Игоря Матвиенко, который был моложе ее на 11 лет. Позже мэтр признался, что не испытывал к своей невесте романтических чувств и вступил в брак по расчету. Оба поняли свою ошибку почти сразу, и на следующий день после свадьбы брак расторгли. Однако это был второй муж целительницы, к которой, по слухам, обращался сам Леонид Ильич Брежнев, а также Владимир Высоцкий, Аркадий Райкин, София Ротару и многие артисты.
В Тбилиси Джуна встретила своего первого супруга, чиновника Виктора Давиташвили. В 1975 году у пары родился сын Вахтанг. Именно с ним Джуна переехала в Москву, тогда как Виктор остался в Грузии.
Джуна. Фото: Global Look Press
Потеря сына
Больше замуж целительница не выходила, а сын стал практически смыслом ее жизни. И когда в 2001 году Вахтанг погиб, мир Джуны буквально рухнул.
Для матери нет большей трагедии, чем похороны собственного ребенка. Смерть Вахтанга осталась окруженной тайной, официальная версия – несчастный случай в ДТП. Однако Джуна утверждает, что спасла сына после аварии, но затем его жестоко избили. Возможно, в деле были замешаны запрещенные вещества.
Скорая помощь приехала слишком поздно, Вахтанг скончался в больнице, так и не дождавшись матери, которая, возможно, смогла бы ему помочь.
В отчаянии на похоронах Джуна рыдала и бросалась к гробу. После этой катастрофы она замкнулась в себе, отказалась от общения даже с близкими, подготавливая себя к собственной кончине, так как не видела смысла в жизни без сына. Она даже пыталась совершить суицид, но была спасена.
Очевидцы рассказывали, что Джуна, которая не могла смириться со смертью своего ребенка, настаивала на эксгумации тела, убежденная, что Вахтанг не умер. Говорили, что она положила сыну в гроб мобильный телефон и на протяжении последующих годов регулярно оплачивала счета за связь.
После этой тяжелой трагедии Джуна прожила еще 14 лет. Однако ее здоровье неуклонно ухудшалось: она мало питалась, много курила. Проблемы с сосудами привели к тому, что целительница упала на улице и ее госпитализировали. После операции организм этой незаурядной женщины не выдержал, и 8 июня 2015 года Джуны не стало.
Джуна. Фото: Global Look Press
Целительницу похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с ее сыном. На похоронах собралось более 250 человек, и дальнейшие события можно объяснить только как массовое помешательство. Казалось, что у покойной согрелись руки, она начала дышать. Люди вызвали скорую помощь, опасаясь «чуда», что привело к панике и давкам. Однако врачи, столкнувшиеся с необычным случаем, подтвердили смерть Джуны Давиташвили.
Несмотря на профессиональное заключение, многие не поверили в уход целительницы. В гроб даже положили сотовый телефон, надеясь, что Джуна сможет позвонить, если «проснется». Они верили, что она оживет.
После смерти Джуны осталось значительное наследство: шикарный четырехэтажный особняк, трехкомнатная квартира в центре Москвы, драгоценности и дорогие картины. Отсутствие завещания спровоцировало борьбу за наследство между родственниками.
Однако имущество так и не было разделено. Поговаривали, что оно проклято, а опасения усилились после того, как двое племянников, участвовавших в дележе, скоропостижно скончались.
Как выглядит памятник Джуне и ее сыну
Примечательно, что Джуна еще при жизни позаботилась о мемориале на своей могиле, заказав и оплатив его.
На месте захоронения матери и сына установлена большая мраморная плита, на которой размещены две черных плиты поменьше — одна для Вахтанга, другая для Джуны. Все плиты украшены православными деревянными крестами с фотографиями и датами жизни покойных.
Могила Джуны и ее сына на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
На центральной плите расположены фигурки ангелов. Ангел, держащий крест, находится со стороны Вахтанга, а ангел с фонарем — со стороны Джуны.
В центре мемориала — большая черная каменная скульптура мужчины и женщины. Женщина приобняла мужчину за плечо, словно оберегая его. Эта скульптура символизирует Джуну и ее сына.
Мемориал окружен необычной кованой оградой, напоминающей переплетенные ветви деревьев.
Мистика вокруг захоронения Джуны
По свидетельствам очевидцев, мраморная плита над могилой Джуны в ночное время кажется теплой, в то время как плита над захоронением Вахтанга остается холодной.
Портрет Джуны и ее сына на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Также ходят слухи о свечении могилы целительницы в темноте. В интернете появляются рассказы о мистических явлениях, будто на месте захоронения можно увидеть призрачный женский силуэт. Однако сотрудники кладбища опровергают эти утверждения, называя их легендами.
Тем не менее некоторые посетители «Ваганьково» уверяют, что на могиле регулярно появляются красные лоскутки ткани. По их мнению, лоскутки приносят поклонники Джуны, которые таким образом пытаются почтить память кумира. Ведь красный цвет был ее любимым. К тому же люди верят, что даже если обратиться к целительнице после ее смерти, можно дождаться необходимой помощи.
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