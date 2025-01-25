Волочкова — в мини, Седокова снова невеста и беременная жена Петрова в черно-белом: какие образы выбирали звезды на этой неделе

В Москву после новогодних праздников потихоньку начинает возвращаться светская жизнь. И обычно череду светских мероприятий открывает день рождения Анастасии Волочковой. Какие же модные тенденции демонстрировала Анастасия и другие звезды?
Анастасия Волочкова — в парике и мини-платье
Поздравить артистку пришли ее дочь Ариадна вместе со своим молодым человеком, модель Татьяна Барби Тузова, певец Рома Жуков с молодой женой, радиоведущая Алла Довлатова. Но в центре внимания, конечно, оказалась сама именинница!
Отдохнувшая и загоревшая Анастасия Волочкова сменила свой привычный образ на короткое платье с глубоким декольте и камнями. Она снова отказалась от привычного пучка в пользу длинного блондинистого парика в стиле героини Светланы Светличной, Анны Сергеевны. Яркий образ дополнила прозрачная накидка.
Анастасия Волочкова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
На дне рождения балерину сопровождал ее новый кавалер, партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби, с ним артистка и отдыхала недавно на Мальдивах. На празднике Марчел был облачен во все черное.
Анастасия Волочкова призналась журналистам, что сейчас она состоит в романтических отношениях, но все еще ждет любви на всю жизнь. По традиции балерина вспомнила бизнесмена Сулеймана Керимова, которого считает главным мужчиной своей судьбы.
Александр Петров с беременной женой
Так же как и Анастасия Волочкова с Марчело, и Татьяна Тузова с мужем, недавно Александр Петров и его супруга вернулись из отпуска на Мальдивах. А потом, как Чацкий, с корабля на бал — пара посетила премьеру фильма «Василий».
Александр надел брюки, белую рубашку и сверху кожаную косуху.
Виктория продемонстрировала загар, подчеркивающий ее темные волосы и яркие глаза. Она выбрала длинное платье, состоящее из двух колор-блоков — черного и белого. Причем колор-блок будто прикрывал живот спутницы Александра Петрова. Смотрелись влюбленные супруги очень гармонично.
Впрочем, пара пришла не только на других посмотреть и себя показать.
Александр Петров с женой. Фото: соцсети Александра Петрова
В фильме «Василий» Александр Петров играет сразу две роли. Одна из них — скромный учитель ОБЖ из провинции, а другая — его брат-близнец, живущий в Южной Америке. По сюжету картины этот самый брат-близнец обманул представителей мексиканского криминального мира, и теперь ему грозит расплата.
Василий отправляется в Мексику навестить брата, которого он не видел с детства, и оказывается втянут в череду опасных событий. Он вынужден использовать свои знания ОБЖ, чтобы выжить в столкновениях с местными бандитами и ревнивой мексиканкой Бонитой. Фильм выходит в прокат 23 января.
Гостьей премьеры фильма «Василий» стала и певица Алсу. На артистке — белая рубашка, кожаные скинни и черное пальто. Образ дополнили строгие очки. Вроде ничего экстравагантного, но смотрится очень стильно.
Алсу. Фото: Борис Кудрявов / КП
Анна Седокова — невеста или вдова?
Светских премьер в январе не так много. А вот февраль может быть богат на события. Впрочем, и на телепремьеры тоже.
Так, в Интернете обсуждают анонс нового сезона музыкального шоу «Три аккорда», который выйдет 26 января на Первом канале. В нем участники исполнят собственные интерпретации популярных хитов в жанре шансона и авторской песни.
В шоу примут участие: Александр Домогаров, Ольга Будина, Лада Дэнс, Алексей Гоман, Гарик Бурито, Серега, Иван Замотаев, Зара, Виктория Гиссен и Анна Седокова. Судя по анонсу, Седокова выступит в свадебном платье с глубоким декольте и открытыми плечами.
Анна Седокова в программе «Три аккорда». Фото: Первый канал
Съемки состоялись несколько месяцев назад, когда у Седоковой и Яниса Тиммы уже были проблемы в отношениях и ходили слухи о возможном разводе. Но тогда еще ничего не могло предвещать рокового шага баскетболиста...
Предположительно, для выступления в одном из выпусков шоу Седокова выбрала свадебное платье для выступления, чтобы подчеркнуть, что она была замужем трижды. Первым ее супругом был футболист Валентин Белькевич, затем она вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, а после состояла в гражданском браке с предпринимателем Артемом Комаровым. Последним ее мужем был баскетболист Янис Тимма, покончивший жизнь самоубийством 17 декабря.
Ида Галич — с подстриженной челкой
Новый тренд задает блогер Ида Галич. Так, она показала в соцсетях, как коротко подстригла челку и стала похожа на француженку или японку. По крайней мере, с представительницами этих народов сравнили блогера в комментариях.
Ида Галич. Фото: соцсети Иды Галич
«Я отстригла челку, о чем мечтала уже несколько лет. Я очень рада, что Вова, мой стилист по волосам, и Олег, мой стилист, согласились поучаствовать в этой авантюре. Потому что я, ребята, в восторге. Ну, я вот люблю меняться, мне нравится», — написала Ида в соцсетях.
Так что не бойтесь экспериментировать!