Волочкова — в мини, Седокова снова невеста и беременная жена Петрова в черно-белом: какие образы выбирали звезды на этой неделе

На дне рождения балерину сопровождал ее новый кавалер, партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби, с ним артистка и отдыхала недавно на Мальдивах. На празднике Марчел был облачен во все черное.

Анастасия Волочкова призналась журналистам, что сейчас она состоит в романтических отношениях, но все еще ждет любви на всю жизнь. По традиции балерина вспомнила бизнесмена Сулеймана Керимова, которого считает главным мужчиной своей судьбы.

Александр Петров с беременной женой

Так же как и Анастасия Волочкова с Марчело, и Татьяна Тузова с мужем, недавно Александр Петров и его супруга вернулись из отпуска на Мальдивах. А потом, как Чацкий, с корабля на бал — пара посетила премьеру фильма «Василий».

Александр надел брюки, белую рубашку и сверху кожаную косуху.

Виктория продемонстрировала загар, подчеркивающий ее темные волосы и яркие глаза. Она выбрала длинное платье, состоящее из двух колор-блоков — черного и белого. Причем колор-блок будто прикрывал живот спутницы Александра Петрова. Смотрелись влюбленные супруги очень гармонично.

Впрочем, пара пришла не только на других посмотреть и себя показать.