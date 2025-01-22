Анастасия Волочкова: «Мои мужчины мерились размерами частных самолетов»

— Вы недавно говорили о желании создать собственный творческий центр…

— Да. Я хочу создать творческий центр на Мальдивах. В России у меня пока его нет. Вы знаете, я на Мальдивы уже летаю как на свою собственную дачу. Это был 25-й мой визит туда.

— Также недавно вы упоминали о желании выпустить третью книгу…

— Да. У меня есть идея написать еще одну книгу. Одна называется «История русской балерины», а вторая — «Плата за успех». Но мне кажется, что уже пора браться за третью.

— А там будет упоминаться о личной жизни?

— Конечно. А куда без нее? Журналистов больше интересует моя личная жизнь.

Но могу сказать, что сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободна. Ну а если говорить о серьезных отношениях, я, конечно, мечтаю о них, как и любая женщина — так чтобы один союз, раз и навсегда.

Но вы поймите, что у меня очень высокая планка, высокий эталон. У меня была бесконечная любовь с Сулейманом Керимовым, и после этого меня уже ничем не удивишь: ни роскошью, ни яхтами, ни самолетами.

Самое главное — это душевные отношения, чтобы все было воедино, чтобы мужчина был действительно опорой по силе духа, своей мощи, масштабу личности. То есть в этом человеке должно быть не две, а три Волочковой.

— А зачем вам тогда Марчел?

— Потому что у меня сейчас свободная ситуация, и мы с Марчелом с радостью поехали на Мальдивы. Мы с ним танцуем, дружим.

Марчел — частый гость в нашем доме.

У нас нет речи про свадьбу. Зачем? Когда есть такая прекрасная история…

«Сулейман Керимов совершал нереальные поступки ради меня»

— Одного из ваших мужчин — кондитера Дмитрия Дюрана, обвиненного в крупном мошенничестве, недавно приговорили к семи годам колонии общего режима. Во время общения не замечали за ним ничего странного?

— По отношению ко мне он делал только красивые вещи, одаривал меня белыми розами. Так, однажды привез 1001 розу. Пришел к нам домой в гости в образе Деда Мороза — с подарками.

Для меня это просто хороший человек. Но когда я узнала о том, что он обманул полстраны, я была крайне поражена. И, честно сказать, остался неприятный осадок.

У меня не было с ним близких отношений, мы просто дружили.

— Вот вы упоминали Сулеймана Керимова. Поздравил ли он вас сегодня?

— Мы же расстались еще в 2003 году. Я находилась с человеком в отношениях, но мы оба тяжело переживали расстояния и расставание. Я и не ждала от него поздравлений.

Но меня поздравили очень многие — даже те, кто не смогли приехать. Первой — дочь Ариадна, мама, конечно, поздравила, Андрей Малахов написал, Коля Басков, Никас Сафронов, Коля Цискаридзе.