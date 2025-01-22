Анастасия Волочкова: «Мои мужчины мерились размерами частных самолетов»

Известная балерина Анастасия Волочкова с размахом отметила свой день рождения в ресторане «Боярский». На собственном празднике она появилась в коротком платье с камнями, сверху — длинная прозрачная накидка. Артистку сопровождал партнер по ее шоу «Одержимость» Марчел Абаби, с которым она недавно вместе отдыхала на Мальдивах.
Также поздравить Анастасию пришли ее дочь Ариадна со своим возлюбленным, радиоведущая Алла Довлатова, модель Татьяна Барби Тузова, светская львица Алена Кравец, певец Рома Жуков с супругой.
Надо сказать, что Марчел практически не отходил от Анастасии на протяжении всего вечера. Впрочем, журналисты так до конца и не поняли, что связывает эту парочку на самом деле, поскольку оба лишь ограничились словами, что истину знают только они.
Однако в разговоре с многочисленными представителями прессы Анастасия Волочкова намекнула, что все-таки ждет серьезных отношений на всю жизнь и, конечно, вспоминает главного мужчину в своей судьбе — бизнесмена Сулеймана Керимова.
«В этом человеке должно быть не две, а три Волочковой»
— Анастасия, кто вам помогал с организацией дня рождения? Есть ли у вас мужчина-спонсор? Может быть, это Марчел?
— Сейчас нет. Все сама. У нас с Марчелом деловые творческие отношения.
— А кто платил за ваш совместный отдых на Мальдивах?
— Это была полубартерная поездка. Марчел получает деньги за свое участие в шоу, у него своя работа. Просто я пригласила его с собой.
Со мной была Таня Тузова и ее муж, но не хотелось сидеть на своей вилле одной. Я считаю, что могу пригласить, кого хочу.
А вообще, Марчел не нуждается в моей помощи. У него все налажено, есть свой шоу-балет.
Марчел Абаби исполнил для Анастасии Волочковой песню. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Вы недавно говорили о желании создать собственный творческий центр…
— Да. Я хочу создать творческий центр на Мальдивах. В России у меня пока его нет. Вы знаете, я на Мальдивы уже летаю как на свою собственную дачу. Это был 25-й мой визит туда.
— Также недавно вы упоминали о желании выпустить третью книгу…
— Да. У меня есть идея написать еще одну книгу. Одна называется «История русской балерины», а вторая — «Плата за успех». Но мне кажется, что уже пора браться за третью.
— А там будет упоминаться о личной жизни?
— Конечно. А куда без нее? Журналистов больше интересует моя личная жизнь.
Но могу сказать, что сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободна. Ну а если говорить о серьезных отношениях, я, конечно, мечтаю о них, как и любая женщина — так чтобы один союз, раз и навсегда.
Но вы поймите, что у меня очень высокая планка, высокий эталон. У меня была бесконечная любовь с Сулейманом Керимовым, и после этого меня уже ничем не удивишь: ни роскошью, ни яхтами, ни самолетами.
Самое главное — это душевные отношения, чтобы все было воедино, чтобы мужчина был действительно опорой по силе духа, своей мощи, масштабу личности. То есть в этом человеке должно быть не две, а три Волочковой.
— А зачем вам тогда Марчел?
— Потому что у меня сейчас свободная ситуация, и мы с Марчелом с радостью поехали на Мальдивы. Мы с ним танцуем, дружим.
Марчел — частый гость в нашем доме.
У нас нет речи про свадьбу. Зачем? Когда есть такая прекрасная история…
«Сулейман Керимов совершал нереальные поступки ради меня»
— Одного из ваших мужчин — кондитера Дмитрия Дюрана, обвиненного в крупном мошенничестве, недавно приговорили к семи годам колонии общего режима. Во время общения не замечали за ним ничего странного?
— По отношению ко мне он делал только красивые вещи, одаривал меня белыми розами. Так, однажды привез 1001 розу. Пришел к нам домой в гости в образе Деда Мороза — с подарками.
Для меня это просто хороший человек. Но когда я узнала о том, что он обманул полстраны, я была крайне поражена. И, честно сказать, остался неприятный осадок.
У меня не было с ним близких отношений, мы просто дружили.
— Вот вы упоминали Сулеймана Керимова. Поздравил ли он вас сегодня?
— Мы же расстались еще в 2003 году. Я находилась с человеком в отношениях, но мы оба тяжело переживали расстояния и расставание. Я и не ждала от него поздравлений.
Но меня поздравили очень многие — даже те, кто не смогли приехать. Первой — дочь Ариадна, мама, конечно, поздравила, Андрей Малахов написал, Коля Басков, Никас Сафронов, Коля Цискаридзе.
Анастасия Волочкова в окружении журналистов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А кто все-таки был главным мужчиной в вашей жизни?
— Ну, конечно, Сулейман Керимов. Во-первых, он совершал нереальные поступки. Ради того чтобы познакомиться со мной, Сулейман снял Большой театр — для того, чтобы отметить юбилей его отца.
Ну и так получилось, что мы познакомились на банкете. А потом мои мужчины — он и его друг — мерились размерами частных самолетов, букетов белых роз, бриллиантами. Я такая женщина!
«Ариадна отказывается от моей помощи»
— Сегодня на ваш день рождения пришла дочь Ариадна…
— Я была удивлена. Ариадна не любит журналистов, она такая скромненькая. И вся эта движуха ей была не нужна, не интересна. Но я была поражена тем, что она сказала: «Мама, мы приедем».
— Чем сейчас увлекается ваша дочь?
— Сейчас Ариша занимается в студии дубляжа, дублирует западные фильмы.
— Вы ей как-то помогаете в творчестве?
— Я ей предлагала. А она даже отказалась от моей помощи с соцсетями. Вообще, она хочет выпустить сборник стихов. Ариша уже написала 250 стихотворений на русском, на английском, французском.
Ариадна талантлива во многом. Она преподает английский и французский и детям, и взрослым. И для меня это тоже очень большая радость.
Но она отказывается от моей помощи, говорит: «Я хочу все сделать сама».
Анастасии Волочковой подарили немало цветов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Вы прекрасно выглядите. Как ухаживаете за собой?
— У меня хорошее состояние кожи, я не хожу по салонам красоты. Хотя иногда прихожу на какую-то хорошую процедуру, но это происходит очень редко.
Многие колют ботокс. Но я знаю, что если начинаешь вмешиваться в свою природу, то потом природа начинает мстить. Хотя я не осуждаю за это.
Я очень много работаю физически. У меня хороший метаболизм, потоотделение. Это же все важно — русская баня, ледяная купель, профессиональный массаж.
— У вас же и существенные ограничения в еде…
— Меня устраивает мой рацион. Я утром съедаю полчашки бульона, овощного супа, Лолочка мне готовит острые супы. Соль и сахар я не ем вообще. И вечером я могу съесть два яйца всмятку. И мне этого хватает.
Когда я пришла в балетное училище, мне исполнилось девять лет. У меня не было физических данных, но эти ноги растягивались с самого детства.
Я испытывала бешеные нагрузки, и все эти данные нарабатывала с большим трудом. И я настолько была одержима творчеством уже тогда, что сказала себе: «Настя, ты больше не будешь испытывать чувство голода никогда».
Вы думаете, я не любила мамины пельмени и тортики?! Просто я сказала себе в одночасье: «Теперь все будет по-другому». Но сейчас я и не испытываю чувство голода и могу спокойно поддерживать себя в форме.
Поздравить Анастасию Волочкову приехала Татьяна Тузова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Недавно в СМИ прозвучала новость, что Анастасия Волочкова больше не участвует в благотворительных спектаклях…
— Я как раз и хотела развеять этот миф. Несмотря на дороговизну моего шоу «Одержимость», мы его показали 45 раз за год. Золотые мои, я 20 лет приглашаю всех на свои шоу. С моей стороны это альтруизм.
Вы ведь немного можете назвать таких артистов, а может быть, их даже единицы. Если я подарила 45 шоу за этот год, то я продолжаю также бесплатно приглашать зрителей. 25 января и 1 февраля у меня спектакль в Москве, 5-го – в Щелково, 9-го – в Подольске, 19-го – в Раменском.
— А на что же вы тогда живете?
— 26 марта у нас будет шоу в Vegas City Hall. И вот на этот спектакль я, конечно, буду продавать билеты, которые появятся на моем сайте.
Это дорогая площадка, а мне нужно оплачивать команду людей, артистов, выходящих на сцену. На самом деле немаленькая затратная часть. Но вы знаете, мне помогает Бог!
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