Юрий Николаев дал комментарий о своем здоровье из больницы: «Меня минимум раз в два месяца хоронят в интернете»

76-летний народный артист Юрий Николаев был госпитализирован в московскую больницу после того, как сломал бедренную кость. Сообщалось, что он находится в реанимации, что вызвало обеспокоенность у его поклонников. Журналисты попытались связаться с родственниками Николаева, а затем и с самим артистом, чтобы уточнить ситуацию.

Вечером 15 января 2025 года Юрий Николаев ответил на звонок бодрым голосом и рассказал, что произошло. Он уточнил, что находится в травматологическом отделении больницы и, несмотря на серьезную травму, чувствует себя хорошо. Телеведущий пояснил, что упал дома и поначалу полагал, что это обычный ушиб, но обследование показало перелом. Николаев опроверг информацию о том, что он находился в реанимации. Он проходит лечение под наблюдением врачей, включая процедуры с капельницами. Юрий Александрович сохраняет позитивный настрой, говоря, что подобные происшествия могут случиться с каждым.

«Как себя чувствую? Прекрасно! Меня минимум раз в два месяца хоронят в интернете – что это такое?» - шутил в беседе с kp.ru Юрий Николаев.

Пока врачи не назвали точную дату выписки, но Николаев надеется вернуться домой через неделю. Дозвониться до него сейчас нелегко — его телефон постоянно занят звонками друзей, коллег и знакомых, которые интересуются его состоянием. Николаев отвечает всем с юмором и легкостью. Его поддерживают жена, племянница и другие родственники, которые часто приходят к нему в больницу.

Несмотря на возраст и хронические заболевания, Юрий Николаев остается активным и оптимистичным. Он продолжает руководить вокально-музыкальной академией «Утренняя звезда», выступать в качестве члена жюри различных конкурсов и посещать общественные мероприятия. Николаев также отметил, что его здоровье соответствует возрасту, и признал наличие определенных хронических заболеваний. Кроме того, он находится под особым медицинским контролем после обнаружения онкологического заболевания 20 лет назад, что требует регулярных обследований и необходимого лечения.