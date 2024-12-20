Валерия: «Я была очень удобным ребенком»

Певица Валерия признается, что совершенно равнодушна к конфетам. Артистка не была сладкоежкой и в детстве. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах новогоднего концерта «Жара».
Также представители СМИ узнали, о чем певица мечтала в детстве и что главное она поняла за этот год. Впрочем, обо всем по порядку…
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«Обычно новогодним подарком был сверток с конфетами, орешками, мандаринами»
— Валерия, сейчас везде царит предновогодняя суете. Все пытаются везде успеть. А у вас это получается?
— Я спокойна. Я и на концерты-то с трудом успеваю. К примеру, здесь я выступаю первым номером, а потом прыгаю в машину и мчусь на другую площадку.
Ну а зачем нервничать? От меня-то уже ничего не зависит.
— Вы сегодня выглядите великолепно. А какой самый необычный комплимент слышали за этот год?
— Я, конечно, избалована комплиментами, правда… Ничего нового!
Валерия. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Что в детстве просили у Деда Мороза?
— Знаете, нам проще было с Дедом Морозом и виш-листами. Это уже сейчас так коммерциализировали этот праздник.
Никогда в жизни я ни о чем родителей не просила. Не выпрашивала подарков… Это было бы странно. Обычно новогодним подарком был сверток с конфетами, орешками, мандаринами.
Это сегодня в виш-листах: «Что ты мне, дед Мороз, подаришь? А, родители, вы мне что подарите?» Что-то не то подарили».
«Мне нравится фраза: «Делай что должен, и будь что будет».
— А были ли у вас какие-то любимые конфеты, которые вы берегли для себя?
— Я все отдавала всем. Я была очень удобным ребенком, потому что конфеты лежали везде открыто, а я их не ела.
Хотя могла погрызть грильяж или что-то с вафелькой. Но в целом конфеты не моя тема. Я даже сейчас ем их очень редко.
Валерия. Фото: Global Look Press
— А Снегурочкой вы когда-нибудь бывали?
— В детстве — да. В школе я всегда пела, читала стихи.
Я, кстати, мечтала быть балериной, а у Снежинок была балетная пачка. И в последний год в детском саду я была одна из двадцати (таких Снежинок. — Прим. ред.). Я была счастлива.
— Какие итоги вы подводите в финале года?
— Не только в этот год, но и во время, начиная с пандемии, жизнь учит нас тому, что нужно ценить каждый день. Надо больше внимания уделять своим близким, чаще говорить им хорошие слова и делать свое дело честно, искренне, от души.
Мне нравится фраза: «Делай что должен, и будь что будет». Я ощущаю, что сейчас этот принцип справедлив как никогда.
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