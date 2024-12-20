Валерия: «Я была очень удобным ребенком»

Певица Валерия признается, что совершенно равнодушна к конфетам. Артистка не была сладкоежкой и в детстве. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах новогоднего концерта «Жара».

Также представители СМИ узнали, о чем певица мечтала в детстве и что главное она поняла за этот год. Впрочем, обо всем по порядку…

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«Обычно новогодним подарком был сверток с конфетами, орешками, мандаринами»

— Валерия, сейчас везде царит предновогодняя суете. Все пытаются везде успеть. А у вас это получается?

— Я спокойна. Я и на концерты-то с трудом успеваю. К примеру, здесь я выступаю первым номером, а потом прыгаю в машину и мчусь на другую площадку.

Ну а зачем нервничать? От меня-то уже ничего не зависит.

— Вы сегодня выглядите великолепно. А какой самый необычный комплимент слышали за этот год?

— Я, конечно, избалована комплиментами, правда… Ничего нового!