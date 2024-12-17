Имущество в Риге распродавали на аукционах, вложился в ипотеку Анны Седоковой: какое наследство оставил баскетболист Янис Тимма

Шокирующая новость пришла в ночь с 16 на 17 декабря. В Москве покончил с собой 32-летний баскетболист латвийского происхождения, бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма.
Его бездыханное тело нашли в бизнес-отеле в центре Москвы, куда баскетболист приехал накануне.
Рядом с телом спортсмена находился мобильный телефон. На нем стояла заставка с надписью: «Позвоните Анне», а также был указан номер телефона артистки.
Предполагается, что Янис Тимма решился на такой шаг, поскольку не смог пережить разрыва с любимой женщиной. Пара развелась буквально недавно.
По слухам, причиной расставания могли стать и финансовые затруднения, которые испытывал баскетболист.
В период женитьбы на Анне Янис играл за подмосковные «Химки», но после ссоры с тренером ушел оттуда. Какое-то время жене приходилось помогать ему с деньгами.
Затем спортсмен уехал в США, пытался попасть в НБА, но не продвинулся дальше фарм-клуба. В последние два сезона баскетболист играл в Турции и Испании, но так и не вышел на свой звездный уровень.
Что же известно о наследстве Яниса Тиммы? По всей видимости, собственного жилья у уроженца латвийского города Краслава в Москве не было.
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Global Look Press
Как Анна Седоковова не справилась с ипотекой
Известно, что до начала отношений с Тиммой его экс-супруга Анна Седокова взяла ипотеку на две квартиры в Москве. Она планировала выплачивать по полмиллиона рублей в месяц и погасить долг в течение пары лет.
По слухам, кредит на одну квартиру взял отец младшего сына Седоковой, Артем Комаров. Во вторую квартиру якобы вложился Янис Тимма, но позже ее пришлось продать.
Сама Седокова утверждает, что просто не хотела заниматься ремонтом и собиралась купить жилье в США, куда переехала с семьей. Однако в кулуарах звучало мнение, что певица просто не могла себе позволить выплачивать ипотеку.
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Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Global Look Press
Как имущество Яниса Тиммы выставили на аукционе
Тем временем в ноябре на аукционах в Риге продавалось имущество известного баскетболиста Яниса Тиммы.
По инициативе бывшей жены спортсмена Саны Оши на продажу выставлены:
Место на автостоянке по адресу проспект Кокнесес, 18А-8, площадью 436,9 квадратных метров. Начальная стоимость - 10 400 евро.
Земельный участок на проспекте Кокнесес, 18А, площадью 816 квадратных метров. Начальная цена - 1 050 евро.
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