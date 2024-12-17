Имущество в Риге распродавали на аукционах, вложился в ипотеку Анны Седоковой: какое наследство оставил баскетболист Янис Тимма

Шокирующая новость пришла в ночь с 16 на 17 декабря. В Москве покончил с собой 32-летний баскетболист латвийского происхождения, бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма.

Его бездыханное тело нашли в бизнес-отеле в центре Москвы, куда баскетболист приехал накануне.

Рядом с телом спортсмена находился мобильный телефон. На нем стояла заставка с надписью: «Позвоните Анне», а также был указан номер телефона артистки.

Предполагается, что Янис Тимма решился на такой шаг, поскольку не смог пережить разрыва с любимой женщиной. Пара развелась буквально недавно.

По слухам, причиной расставания могли стать и финансовые затруднения, которые испытывал баскетболист.

В период женитьбы на Анне Янис играл за подмосковные «Химки», но после ссоры с тренером ушел оттуда. Какое-то время жене приходилось помогать ему с деньгами.

Затем спортсмен уехал в США, пытался попасть в НБА, но не продвинулся дальше фарм-клуба. В последние два сезона баскетболист играл в Турции и Испании, но так и не вышел на свой звездный уровень.

Что же известно о наследстве Яниса Тиммы? По всей видимости, собственного жилья у уроженца латвийского города Краслава в Москве не было.