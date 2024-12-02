Катя Кабак и Тимур Родригез поделились пикантными подробностями своих отношений: «В нашем случае размер имеет значение»

В Москве с размахом прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ. Гостями светского события стали Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Ляйсан Утяшева и многие другие селебрити. Также мероприятие посетила одна из самых обсуждаемых сегодня пар — телеведущий Тимур Родригез и актриса Катя Кабак.

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«Два человека идеальных размеров»

Для выхода в свет Екатерина выбрала длинное черное облегающее платье с разрезом, выгодно подчеркивающее ее грудь. Тимур Родригез же пришел в классическом костюме того же цвета.

Влюбленные появились на красной дорожке мероприятия и не сводили друг с друга глаз. В какой-то момент Тимур даже нежно поцеловал свою пассию в щечку.

Первый вопрос, который задали паре, касался отношения к телеканалу ТНТ. Тимур Родригез признался, что работает здесь больше двадцати лет — примерно столько же он живет в Москве. Также шоумен сообщил, что Катя Кабак снимется в новом сериале на этом телеканале.