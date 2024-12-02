Катя Кабак и Тимур Родригез поделились пикантными подробностями своих отношений: «В нашем случае размер имеет значение»

В Москве с размахом прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ. Гостями светского события стали Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Ляйсан Утяшева и многие другие селебрити. Также мероприятие посетила одна из самых обсуждаемых сегодня пар — телеведущий Тимур Родригез и актриса Катя Кабак.
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«Два человека идеальных размеров»
Для выхода в свет Екатерина выбрала длинное черное облегающее платье с разрезом, выгодно подчеркивающее ее грудь. Тимур Родригез же пришел в классическом костюме того же цвета.
Влюбленные появились на красной дорожке мероприятия и не сводили друг с друга глаз. В какой-то момент Тимур даже нежно поцеловал свою пассию в щечку.
Первый вопрос, который задали паре, касался отношения к телеканалу ТНТ. Тимур Родригез признался, что работает здесь больше двадцати лет — примерно столько же он живет в Москве. Также шоумен сообщил, что Катя Кабак снимется в новом сериале на этом телеканале.
Тимур Родригез и Катя Кабак на презентации нового сезона канала ТНТ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«ТНТ — это развлекательные форматы, которые всегда удивляют новизной», — заметила Екатерина, продолжая тему.
— Слоганом презентации нового сезона ТНТ стали слова «Размер имеет значение». А как бы вы их сами могли трактовать? — поинтересовались журналисты у влюбленных.
— Как раз в нашем случае размер имеет значение. Два человека идеальных размеров!
Когда началась непосредственно сама презентация новинок ТНТ, Катя Кабак и Тимур Родригез снова же сели рядом друг с другом. В какие-то моменты они держались за руки.
А в конце вечера Тимур Родригез вышел на сцену и на фортепиано исполнил песню, посвященную телеканалу ТНТ. Его поддержали участники детского хора.
Тимур Родригез сыграл на фортепиано. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Напомним, отношения Тимура Родригеза и Кати Кабак начались с дружбы. Они были знакомы давно, пересекались на разных мероприятиях, но тогда о любви речи не шло. Однако потом Тимур и Екатерина сблизились в процессе общения.
Как признавался Родригез, в отношениях с женой Анной, с которой прожил 16 лет, он не находил того понимания, какое нашел с Катей Кабак. Ради нового избранника Катя бросила мужа.
Кстати, недавно продюсер Сергей Дворцов назвал размер гонорара, который получает Тимур Родригез за свои выступления. Оказывается, ведущий зарабатывает от одного до трех миллионов рублей за концерт.
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