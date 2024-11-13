Полина Гагарина: «Мы с дочерью разгадываем ребусы, но у меня это получается хуже, чем у нее»

В Москве прошла премьера шпионского фильма «Декодер. Игра гения» китайского режиссера Чэня Сычэна. В основу картины лег бестселлер Май Цзя «Расшифровка». Действие ленты происходит в 1940-е годы, во время Второй мировой войны.
В центре повествования — талантливый математик-аутист, которому предстоит стать секретным агентом и расшифровывать коммуникационные коды противника с помощью своих снов.
Одну из главных ролей в картине сыграл голливудский актер Джон Кьюсак, известный по фильмам «Ворон» и «Любимцы Америки». Также в ленте задействованы китайские артисты Лю Хаожань и Чжу Чжу — актриса, которую мы видели в голливудском философском киноразмышлении «Облачный атлас».
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Звезда красной дорожки
На премьеру картины приехали представители китайской делегации: известный продюсер Джин Ху, директор по международной дистрибуции Диан Сонг, а также актрисы Юйси Чен и Луяо Жень. На красной дорожке с гостями из Поднебесной также позировала певица и актриса Полина Гагарина. Кстати, она выбрала наряд в китайском стиле.
Полина облачилась в платье с глубоким декольте на тонких бретелях и с юбкой свободного кроя. Платье было подхвачено черным трендовым ремнем.
Полина Гагарина с китайскими гостями. Фото: Максим Кашин
Поверх певица набрасывала белый жакет с вышивкой и воротником «мандарин». Свой образ артистка дополнила текстильной сумочкой Prada — вероятно, из последней коллекции бренда.
На красной дорожке Полина Гагарина успела ответить на пару вопросов журналистов.
Полина Гагарина: «У меня с загадками все плохо»
— Полина, посещаете ли вы кинотеатры? Что смотрели из последнего?
— Хожу в кино. Недавно посетила фильм «Субстанция» неоднозначного характера. Но мне он очень понравился. Также посещаю театры.
Полина Гагарина. Фото: Максим Кашин
— Главный герой фильма «Декодер» умеет разгадывать головоломки. А у вас как обстоит с этим делом? Вы умеете расшифровывать разные ребусы?
— Нет. У меня с загадками все плохо. Мы с дочерью разгадываем ребусы, но у меня это получается хуже, чем у нее.
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