Полина Гагарина: «Мы с дочерью разгадываем ребусы, но у меня это получается хуже, чем у нее»

В Москве прошла премьера шпионского фильма «Декодер. Игра гения» китайского режиссера Чэня Сычэна. В основу картины лег бестселлер Май Цзя «Расшифровка». Действие ленты происходит в 1940-е годы, во время Второй мировой войны.

В центре повествования — талантливый математик-аутист, которому предстоит стать секретным агентом и расшифровывать коммуникационные коды противника с помощью своих снов.

Одну из главных ролей в картине сыграл голливудский актер Джон Кьюсак, известный по фильмам «Ворон» и «Любимцы Америки». Также в ленте задействованы китайские артисты Лю Хаожань и Чжу Чжу — актриса, которую мы видели в голливудском философском киноразмышлении «Облачный атлас».

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Звезда красной дорожки

На премьеру картины приехали представители китайской делегации: известный продюсер Джин Ху, директор по международной дистрибуции Диан Сонг, а также актрисы Юйси Чен и Луяо Жень. На красной дорожке с гостями из Поднебесной также позировала певица и актриса Полина Гагарина. Кстати, она выбрала наряд в китайском стиле.

Полина облачилась в платье с глубоким декольте на тонких бретелях и с юбкой свободного кроя. Платье было подхвачено черным трендовым ремнем.