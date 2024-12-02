Павел Воля рассказал про спальню Лолиты, а Тина Канделаки — про свой главный недостаток: как прошла презентация нового сезона канала ТНТ

В Москве состоялась масштабная презентация нового сезона телеканала ТНТ. В ходе ее один из главных развлекательных каналов страны отчитался об итогах года и озвучил планы на новый сезон.

Выяснилось, что за год канал ТНТ представил аж 75 премьер. И, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом…

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Тина Канделаки: «Я отвратительно пою»

Презентация премьер ТНТ проходила с большой помпой под интригующим слоганом «Размер имеет значение». Незадолго до начала мероприятия везде были установлены столы с многочисленными яствами и напитками на любой вкус. Гостями светского события стали Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Катя Кабак, Сергей Жуков и многие другие селебрити.

А о новых теле- и кинопроектах рассказывали юмористы Павел Воля и Илья Соболев. Компанию им составила ведущая, руководитель канала ТНТ Тина Канделаки. Так, она отметила, в каком проекте хотела бы принять участие.

«Я бы поучаствовала в музыкальном проекте, но я отвратительно пою. Это мой самый большой недостаток», — сказала Тина Канделаки.

Также телеведущая между делом вспомнила, как однажды гостем Comedy Club стал Евгений Петросян, и рекомендовала всем присутствующим пересмотреть выпуск с его участием. А заодно пофантазировала, где Евгений Ваганович мог бы найти применение.

«Евгению Петросяну надо делать шоу «Сокровище юмористического императора», — подчеркнула Тина Канделаки.

Шоу «про спальню Лолиты»

Но акцент в выступлении ведущих, конечно, делался на тех проектах, которые нас ожидают. Если говорить о телепрограммах, то, безусловно, внимания заслуживает шоу «Мастер игры». По сюжету проекта 18 игроков отправятся в Индию, чтобы сразиться за приз в десять миллионов рублей. Среди игроков будут присутствовать и экстрасенсы. Они нужны для того, чтобы определить, кто же из участников шоу связан с мафией.

Любопытен и проект «Комната испытаний», по условиям которого участники выполняют разные нелегкие задания за деньги.