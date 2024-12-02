Павел Воля рассказал про спальню Лолиты, а Тина Канделаки — про свой главный недостаток: как прошла презентация нового сезона канала ТНТ

В Москве состоялась масштабная презентация нового сезона телеканала ТНТ. В ходе ее один из главных развлекательных каналов страны отчитался об итогах года и озвучил планы на новый сезон.
Выяснилось, что за год канал ТНТ представил аж 75 премьер. И, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом…
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Тина Канделаки: «Я отвратительно пою»
Презентация премьер ТНТ проходила с большой помпой под интригующим слоганом «Размер имеет значение». Незадолго до начала мероприятия везде были установлены столы с многочисленными яствами и напитками на любой вкус. Гостями светского события стали Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Катя Кабак, Сергей Жуков и многие другие селебрити.
А о новых теле- и кинопроектах рассказывали юмористы Павел Воля и Илья Соболев. Компанию им составила ведущая, руководитель канала ТНТ Тина Канделаки. Так, она отметила, в каком проекте хотела бы принять участие.
«Я бы поучаствовала в музыкальном проекте, но я отвратительно пою. Это мой самый большой недостаток», — сказала Тина Канделаки.
Также телеведущая между делом вспомнила, как однажды гостем Comedy Club стал Евгений Петросян, и рекомендовала всем присутствующим пересмотреть выпуск с его участием. А заодно пофантазировала, где Евгений Ваганович мог бы найти применение.
«Евгению Петросяну надо делать шоу «Сокровище юмористического императора», — подчеркнула Тина Канделаки.
Шоу «про спальню Лолиты»
Но акцент в выступлении ведущих, конечно, делался на тех проектах, которые нас ожидают. Если говорить о телепрограммах, то, безусловно, внимания заслуживает шоу «Мастер игры». По сюжету проекта 18 игроков отправятся в Индию, чтобы сразиться за приз в десять миллионов рублей. Среди игроков будут присутствовать и экстрасенсы. Они нужны для того, чтобы определить, кто же из участников шоу связан с мафией.
Любопытен и проект «Комната испытаний», по условиям которого участники выполняют разные нелегкие задания за деньги.
«Это шоу про спальню Лолиты», — пошутил Павел Воля.
Лолита. Фото: Global Look Press
«Вы что, соскучились не по той двери?» — отшутилась Тина Канделаки, намекая на участников «Голой вечеринки», о которой все шумели год назад. И как мы помним, Лолита была одной из гостей того знаменитого фривольного мероприятия.
Скажем: «До свидания, «Жуки», а Марина Федункив найдет «черную кассу»
Если же говорить о фильмах и сериалах, то в декабре ожидается премьера нового сезона сериала «Жуки». И, скорее всего, он станет последним, заявило руководство канала ТНТ.
Из любопытных новинок — сериал «Черная бухгалтерия» с недавно родившей 53-летней Мариной Федункив в главной роли. По сюжету три бухгалтерши обнаруживают «черную кассу» и понимают, что все это время они работали на криминального авторитета. И теперь дамам необходимо как-то замести следы своего присутствия в его жизни.
Также в новом сезоне телеканал ТНТ представит сериал «Универ. Молодые» с участием «старых звезд» знаменитого «Универа» и новеньких звездочек. Сериал «Нейровася» — о том, как полицейскому в голову вживили искусственный интеллект, и что из этого вышло. Главную роль стража порядка в этом проекте сыграл Владимир Епифанцев.
Кадр из сериала «Жуки»
А как вам идея сериала «Челябинский раджа» с Павлом Деревянко в главной роли? По сюжету таксист, когда засыпает, переносится в тело богатого индуса со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Кроме того, в апреле при поддержке телеканала ТНТ выйдет продолжение фильма «Батя» под названием «Батя. Дед». Роль деда сыграл изрядно загримированный Евгений Цыганов.
А еще канал обещал полнометражные фильмы «Простоквашино» с участием Ивана Охлобыстина в роли Печкина и Антона Табакова, озвучившего кота Матроскина (выйдет в январе 2026 года), и «Умка» — по мотивам знаменитого мультфильма про белого медвежонка и его маму.
Самый ближайший же сюрприз для зрителей — премьера ремейка советской кинокомедии «Небриллиантовая рука». Классику обыграли Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, Максим Лагашкин и многие другие звезды. Всего в проекте, который выйдет в новогоднюю ночь, задействовано 40 артистов.
Так что скучать не приходится!
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