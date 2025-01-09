Лишился рук и ног, а теперь ведет свое шоу: как за год изменилась жизнь Романа Костомарова

«Человека можно уничтожить, но победить его нельзя», - говорил Эрнест Хемингуэй. Эти слова могли бы стать эпиграфом к судьбе Романа Костомарова. Год назад он оказался на волосок от смерти.

Роман попал в больницу с пневмонией. Но кто бы помог подумать, что последствия болезни приведут к тому, что он лишится рук и ног. Однако даже в таких обстоятельствах Роман не потерял присутствия духа.

Фигурист доказал, что он олимпийский чемпион не только на льду, но и по жизни. Однако давайте вспомним, как начиналась эта драматическая история.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Как заболел Роман Костомаров

Год назад на новогодних праздниках Роман Костомаров почувствовал себя плохо, но не обратил на это внимания, так как не хотел отменять ледовые шоу со своим участием. Его супруга Оксана Домнина тоже простудилась и принимала антибиотики.

Роман надеялся, что болезнь пройдет сама, как это бывало раньше. А чтоб уж это случилось наверняка, он решил прибегнуть к экстремальным мерам. И 8 января после выступления Костомаров вместе с друзьями пошел в баню, где парился и нырял в прорубь.

После бани кашель фигуриста усилился, и Оксана убедила его вызвать скорую помощь. Костомарова госпитализировали, и его состояние стало стремительно ухудшаться.