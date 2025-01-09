Лишился рук и ног, а теперь ведет свое шоу: как за год изменилась жизнь Романа Костомарова

«Человека можно уничтожить, но победить его нельзя», - говорил Эрнест Хемингуэй. Эти слова могли бы стать эпиграфом к судьбе Романа Костомарова. Год назад он оказался на волосок от смерти.
Роман попал в больницу с пневмонией. Но кто бы помог подумать, что последствия болезни приведут к тому, что он лишится рук и ног. Однако даже в таких обстоятельствах Роман не потерял присутствия духа.
Фигурист доказал, что он олимпийский чемпион не только на льду, но и по жизни. Однако давайте вспомним, как начиналась эта драматическая история.
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Как заболел Роман Костомаров
Год назад на новогодних праздниках Роман Костомаров почувствовал себя плохо, но не обратил на это внимания, так как не хотел отменять ледовые шоу со своим участием. Его супруга Оксана Домнина тоже простудилась и принимала антибиотики.
Роман надеялся, что болезнь пройдет сама, как это бывало раньше. А чтоб уж это случилось наверняка, он решил прибегнуть к экстремальным мерам. И 8 января после выступления Костомаров вместе с друзьями пошел в баню, где парился и нырял в прорубь.
После бани кашель фигуриста усилился, и Оксана убедила его вызвать скорую помощь. Костомарова госпитализировали, и его состояние стало стремительно ухудшаться.
«Меня привезли, забрали телефон. Я помню палату с большим количеством больных. Кто-то был с переломами, кто-то кашлял. Я просил отвезти меня в туалет, и за мной приезжали с коляской. Дальше я ничего не помню», - рассказывал Роман в одном из своих интервью.
Как фигурист перенес 16 операций
Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако этого оказалось недостаточно, и к ИВЛ добавили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), которая искусственно насыщает кровь кислородом.
На фоне ослабленного иммунитета у Костомарова развился сепсис, вызванный стрептококковой инфекцией. В результате спортсмену пришлось перенести 16 операций, в ходе которых ему ампутировали части конечностей. Кроме того, он перенес инсульт.
В какой-то момент шансы на выживание Костомарова оценивались всего в 2%. Он потерял обе ступни и кисти рук.
Однако благодаря поддержке близких, в том числе партнерши Романа по льду Татьяны Навки и ее супруга Дмитрия Пескова, Костомарову была обеспечена помощь лучших врачей. Но некоторые последствия оказались необратимыми.
Как Роман Костомаров победил болезнь
Лишь к марту состояние спортсмена начало улучшаться. Его вывели из комы, а затем отключили от ИВЛ. К середине месяца фигурист смог общаться с близкими. Однако ампутация конечностей стала для Романа тяжелым ударом, с которым он до сих пор не смирился.
После случившегося Роман Костомаров находился в состоянии отчаяния и думал, что это конец его жизни. Он не понимал, зачем таким людям, как он, продолжать жить.
Однако его жена и брат поддерживали олимпийского чемпиона, убеждая, что не все потеряно. Врачи также говорили ему о возможности протезирования.
Костомаров быстро взял себя в руки и уже в мае написал в своем блоге, что впереди еще много трудностей, но он справится благодаря поддержке близких и врачей.
Роман был настроен вернуться домой на своих ногах. Первые попытки с протезами были болезненными, но Костомаров продолжил занятия с присущим ему упорством. Его спортивное прошлое помогло ему и в этом.
Фигурист также признавался, что не хотел, чтобы его дети видели его слабым. Он выписался из больницы только в июле, проведя там полгода.
После ампутации Роман Костомаров приложил все усилия, чтобы вернуться к нормальной жизни. Ему пришлось учиться ходить заново, как младенцу, преодолевая боль.
Роман Костомаров сейчас
В конце августа Роман Костомаров появился на льду в шоу Авербуха «Письма любви». Костомаров вышел на лед в кроссовках в конце номера своей жены и призвал зрителей беречь свое здоровье.
Кстати, изначально близкие Костомарова отрицали информацию о посещении бани и проруби, опасаясь обвинений в его собственной вине. Однако Роман сам признался в своих ошибках в телешоу, надеясь, что другие извлекут из этого урок.
Поначалу Оксана Домнина помогала мужу одеваться и есть. Сейчас на его правой руке установлен бионический протез с датчиками, помогающий Роману справляться с бытовыми сложностями. У Романа Костомарова стоят протезы на руках и ногах. В шутку он называет себя киборгом.
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Global Look Press
Роман Костомаров не только работает над своим восстановлением, но и стремится мотивировать других людей, оказавшихся в похожей ситуации. Так, в марте на большие экраны вышел документальный фильм «Роман Костомаров. Рожденный дважды», рассказывающий о жизни фигуриста: от детства до последних событий.
Роман не поставил жизнь на паузу. Он активно осваивает новые занятия. Например, ведет YouTube-шоу на своем канале, куда приглашает разных селебритис. Так, его гостями становились Геннадий Хазанов, Константин Хабенский, Александр Ревва и другие артисты.
Кроме того, фигурист вошел в состав жюри проекта «Ледниковый период» и оценивает технику и артистизм пар, состоящих из артистов и фигуристов. Уникальность нового сезона шоу состоит и в том, что впервые в нем участвуют и обычные россияне.
А появление в шоу Романа Костомарова, несомненно, будет напоминать зрителям, как важно не сдаваться даже в самых безвыходных ситуациях.
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