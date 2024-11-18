Ольга Бузова: «Когда показала песню любимому человеку, то в ответ услышала: «Что это за г…?»

Ольга Бузова отметила восьмилетие своего творчества сольным концертом. Как рассказала телеведущая журналистам, 14 ноября 2016 года она впервые выпустила композицию «Под звуки поцелуев». Правда, тогда футболист Дмитрий Тарасов, за которым была замужем Ольга, мягко говоря, не оценил ее творчества.

Потом последовал разрыв пары. В тот период Ольга тяжело переживала развод, но тогда она еще не знала, что это событие станет неким трамплином для ее карьеры. Сегодня все те треволнения позади. И Ольга Бузова понимает, что ее люди всегда с ней.

А журналистам Ольга поведала о начале своего музыкального пути, отказе Филиппу Киркорову и дуэте с Олегом Майами, с которым ей приписывают роман.

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«На мне уже выросло поколение»

— Ольга, расскажите, пожалуйста, как все начиналось.

— 2016 год. Я безумно счастливая, лето. Тогда я поймала себя на мысли, что хочу петь. А если Бузова хочет, то Бузова делает.

Я записала песню. Но когда показала ее самому близкому любимому человеку, то в ответ услышала: «Что это за г…?»

Вы помните события 2016 года. И когда релиз должен был случиться, я звонила Араму — своему директору, который по сей день со мной. Мои люди всегда со мной. Я очень постоянна в выборе команды, любимых, работы, канала.

В общем, я говорю Араму: «Какая песня? У меня рушится жизнь. Я ничего не хочу выпускать». На тот момент шел бракоразводный процесс, и я не могла думать ни о чем, кроме того, что происходит в моей личной жизни.

И вот этот день случился сегодня. 14 ноября, восемь лет назад я впервые выпустила песню «Под звуки поцелуев». И благодаря вам, поддержке людей я могу сказать, что выжила, потому что была окутана такой любовью зрителей, страны. Посторонние люди поддержали и релиз, и меня в сложной ситуации.

И на сегодняшний момент я не представляю себя без сцены, музыки и творчества. И я рада, что моя первая песня привела к тому, что следом появился первый альбом, шоу в «Известия Hall», Crocus, программа «Вот она я». Одно, второе, третье… Потому что творчество взаимосвязано со мной и моей судьбой.

Это не просто песня и музыка, а саундтреки моей жизни. И мне так приятно, что спустя столько лет то, что я несу в массы, очень сильно откликается в сердцах людей.

На мне уже выросли поколения, но одно уж точно. Молодая мама смотрела «Дом-2», родился ребеночек, а сейчас ему уже 19–20 лет. Когда я начинала музыкальную карьеру, кому-то было 10 лет, а сейчас это 18-летние красотки. Восемь лет назад это были дети, а сейчас это амбициозные молодые ребята.