Ольга Бузова: «Когда показала песню любимому человеку, то в ответ услышала: «Что это за г…?»

Ольга Бузова отметила восьмилетие своего творчества сольным концертом. Как рассказала телеведущая журналистам, 14 ноября 2016 года она впервые выпустила композицию «Под звуки поцелуев». Правда, тогда футболист Дмитрий Тарасов, за которым была замужем Ольга, мягко говоря, не оценил ее творчества.
Потом последовал разрыв пары. В тот период Ольга тяжело переживала развод, но тогда она еще не знала, что это событие станет неким трамплином для ее карьеры. Сегодня все те треволнения позади. И Ольга Бузова понимает, что ее люди всегда с ней.
А журналистам Ольга поведала о начале своего музыкального пути, отказе Филиппу Киркорову и дуэте с Олегом Майами, с которым ей приписывают роман.
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«На мне уже выросло поколение»
— Ольга, расскажите, пожалуйста, как все начиналось.
— 2016 год. Я безумно счастливая, лето. Тогда я поймала себя на мысли, что хочу петь. А если Бузова хочет, то Бузова делает.
Я записала песню. Но когда показала ее самому близкому любимому человеку, то в ответ услышала: «Что это за г…?»
Вы помните события 2016 года. И когда релиз должен был случиться, я звонила Араму — своему директору, который по сей день со мной. Мои люди всегда со мной. Я очень постоянна в выборе команды, любимых, работы, канала.
В общем, я говорю Араму: «Какая песня? У меня рушится жизнь. Я ничего не хочу выпускать». На тот момент шел бракоразводный процесс, и я не могла думать ни о чем, кроме того, что происходит в моей личной жизни.
И вот этот день случился сегодня. 14 ноября, восемь лет назад я впервые выпустила песню «Под звуки поцелуев». И благодаря вам, поддержке людей я могу сказать, что выжила, потому что была окутана такой любовью зрителей, страны. Посторонние люди поддержали и релиз, и меня в сложной ситуации.
И на сегодняшний момент я не представляю себя без сцены, музыки и творчества. И я рада, что моя первая песня привела к тому, что следом появился первый альбом, шоу в «Известия Hall», Crocus, программа «Вот она я». Одно, второе, третье… Потому что творчество взаимосвязано со мной и моей судьбой.
Это не просто песня и музыка, а саундтреки моей жизни. И мне так приятно, что спустя столько лет то, что я несу в массы, очень сильно откликается в сердцах людей.
На мне уже выросли поколения, но одно уж точно. Молодая мама смотрела «Дом-2», родился ребеночек, а сейчас ему уже 19–20 лет. Когда я начинала музыкальную карьеру, кому-то было 10 лет, а сейчас это 18-летние красотки. Восемь лет назад это были дети, а сейчас это амбициозные молодые ребята.
Ольга Бузова перед концертом, посвященным восьмилетию творчества. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Я всегда наблюдала за карьерой и жизнью Олега»
— Расскажите, пожалуйста, о дуэте с Олегом Майами, который ожидает зрителей сегодня.
— Вообще, я сольница-рассольница. Я не дуэтный артист. В свое время я стольким отказала… А в 2017 году — самому Филиппу Киркорову!
Я не подтвердила с ним дуэт, потому что мне хотелось добиться всего самостоятельно. Это был такой для меня шок, что сам Филипп хочет со мной спеть. А я как сейчас помню, что подумала тогда: «Мол, благодаря такой значимой фигуре…» Но пока я сама не добьюсь высот, не выпущу первый альбом и не соберу сольник, ни о каких дуэтах речи быть не может.
Я артист сольного жанра, но я и собственница — свое никому не отдам. Но периодически дуэты в моей жизни случаются, но они основываются только на любви и музыки.
Мне может понравиться голос или песня. Голос — это история с Лешей Свиком. Я написала ему в социальных сетях, потому что мне очень нравилось вот это его першение в горле… Я просто тащилась от голоса Леши.
Я зашла к нему на страницу и увидела, что он мне строчил три года. Подумала: «Ого!» И в 2018 году у нас случилась песня «Поцелуй на балконе».
А с Олегом мы вообще знакомы давно — еще с одного телевизионного шоу, где я была ведущей. И я всегда очень внимательно наблюдала за его карьерой и жизнью.
И в этот раз инициативу проявил мужчина. А я люблю, когда мужчины берут все в свои руки.
Это было его предложение, а я подумала: «Почему бы и нет?» Мне нужно было услышать материал. Он категорически отказывался присылать мне песню, говорил: «Приезжай на студию сама. Я хочу видеть тебя и твои глаза».
И 6 сентября, буквально за месяц до отлета в Китай, я приезжаю в Беларусь на съемки и слышу эту композицию, от которой буквально мурашки по коже.
Мы записываем песню «Такси», и я понимаю, что эта история про нас, про людей, которые любят друг друга, но которые свою жизнь отдали профессии и людям. Я еще ни разу не исполняла с ним вместе эту композицию и очень волнуюсь, потому что она уже набирает огромное количество прослушиваний на всех музыкальных площадках. И мы очень надеемся, что она займет достойное место в ваших плейлистах.
— А что будет, если ваш новый мужчина снова назовет ваше творчество «г…», как вы уже рассказывали?
— Будет обидно, что у него плохой вкус. Но таким людям точно со мной не по пути. Во-первых, я не приемлю бранную речь в таком проявлении.
Мат возможен в великом русском языке, но не в контексте отношений, потому что мои взаимоотношения основываются на уважении, любви, поддержке, безусловном доверии.
И подобных слов вообще не может быть в разговорах. Безусловно, партнеры должны принимать друг друга.
Я ему поставлю песню «Принимай меня». А если нет, то пока-пока, алло! И всем советую поступать так же, потому что очень важно выбирать себя в отношениях, не жертвовать своими мечтами, желаниями и делать то, что ты хочешь. Безусловно, любимый человек может быть с чем-то не согласен, но запрет и подобные высказывания я не приемлю вообще.
У меня огромное количество друзей, которым мое творчество не близко. Например, Михаил Галустян… Он знает все мои песни и говорит: «Олечка, я тебя так люблю (а мы с ним проводим минимум три месяца в году ежедневно) но у меня несколько другой музыкальный вкус». Без проблем…
Человек может любить других артистов. Вы знаете, мне дома тоже нравится слушать Coldplay, Guano Apesи, Metallica. Но я всегда буду любить Бритни Спирс.
А если тебе что-то не нравится, ты просто не попал в хит-парад моих мыслей.
«В следующем году я выхожу замуж и рожаю»
— Как вы относитесь к мужчинам, которые не хотят платить алименты. Сейчас в прессе много таких историй…
— Я не люблю кого-то осуждать. Надо знать картину полностью. Всегда есть одна и другая сторона. Мужчина и женщина — с разных планет.
Но каждый родитель должен нести ответственность за воспитание своего ребенка. И тут не может быть никаких но, отговорок и условий.
И если происходит так, что люди расходятся и неважно, с кем остается ребенок: с мамой или с папой — каждая из сторон обязана прикладывать и материальные, и моральные силы. А возлагать все на плечи либо одного, либо другого — это неправильно.
— Какое событие, кроме выхода первой песни, вам еще запомнилось?
— Каждый выход на ковровую дорожку! Безусловно, он запоминается не только для меня, но и всей страны. Это мое первое выступление с песней «Под звуки поцелуев» в «Олимпийском» в образе Клеопатры.
Безусловно, первая большая презентация песни «Мало половин» в 2017 году. Тогда я тоже ввела в моду те самые презентации, чтобы собирать любимых журналистов и гостей. Но и, конечно, каждый сольный концерт.
Это и дебютный сольник «Под звуки поцелуев», шоу «Принимай меня» и «Вот она я». И думаю, что мне придется очень много работать, чтобы удивить вас еще громче и ярче.
В следующем году я выхожу замуж и рожаю, потом я на год возьму паузу и побуду хорошей мамой. А как раз в 2026-м будет большой сольник.
А Teleprogramma.org желает, чтобы мечты Ольги обязательно воплотились в жизнь!
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