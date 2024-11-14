Племянница больного раком Юрия Николаева раскрыла правду о госпитализации его жены: «Я просто попросила, чтобы ее обследовали»

Племянница известного телеведущего Юрия Николаева, Ольга, с гневом опровергла публикации в СМИ о том, что на фоне болезни мужа в больнице оказалась и супруга Юрия Николаева, Элеонора.

Ольга не стала опровергать, что жена Юрия Николаева находится в клинике. Она в палате, но не потому что разболелась на фоне ухудшившегося самочувствия мужа.

Как рассказала племянница Юрия Николаева MK.RU, Элеонора в больнице ухаживает за своим звездным супругом.

Они много лет вместе, почти неразлучны, и Элеоноре комфортнее рядом с Юрием Николаевым, чем дома одной. К тому же она имеет возможность не только общаться с ним, но и поддерживать, и отслеживать малейшие изменения в его состоянии.