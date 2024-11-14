Племянница больного раком Юрия Николаева раскрыла правду о госпитализации его жены: «Я просто попросила, чтобы ее обследовали»

Племянница известного телеведущего Юрия Николаева, Ольга, с гневом опровергла публикации в СМИ о том, что на фоне болезни мужа в больнице оказалась и супруга Юрия Николаева, Элеонора.
Ольга не стала опровергать, что жена Юрия Николаева находится в клинике. Она в палате, но не потому что разболелась на фоне ухудшившегося самочувствия мужа.
Как рассказала племянница Юрия Николаева
Они много лет вместе, почти неразлучны, и Элеоноре комфортнее рядом с Юрием Николаевым, чем дома одной. К тому же она имеет возможность не только общаться с ним, но и поддерживать, и отслеживать малейшие изменения в его состоянии.
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Юрий Николаев и его жена Элеонора. Фото: Global Look Press
«Я просто попросила, чтобы пока она в больнице рядом с мужем, ее тоже заодно обследовали, взяли анализы, кровь и т.д.», — рассказала племянница Юрия Николаева, как все было на самом деле.
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