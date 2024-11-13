Александр Буйнов: «Внук хочет быть как Валентин Юдашкин»

Певец Александр Буйнов признался, что хотел видеть внука-тезку «двухметровым офицером», но парень решил пойти по другому пути. Однажды он признался деду, что хочет быть как кутюрье Валентин Юдашкин. Это кумир 19-летнего Александра. И в итоге он поступил на дизайнерский факультет.
Об этом Александр Буйнов рассказал, отвечая на вопрос Teleprogramma.org о выборе профессии внука за кулисами концерта, посвященного Дню сотрудника внутренних дел и организованного «Русской медиагруппой». Также в разговоре с журналистами певец упомянул о своих внучках и признался, какие женщины ему нравятся.
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«Я не люблю женоподобных мужчин и мужеподобных женщин»
— Александр, что или кто вас по жизни вдохновляет?
— Женщины. Бабушки, мамки, у которых много детей, вы, молодые! С женщинами я отдыхаю, потому что от них исходит какая-то необъяснимая энергия. Я вспоминаю один свой концерт, когда еще был жив Виктор Степанович Черномырдин. Меня пригласили в Оренбург, на День нефтяника. Открывается занавес, мы начинаем концерт, и я вижу полный зал мужиков. Все в галстуках и в черных костюмах!
Это было сложновато, потому что моя программа была подстроена под женщин. Пришлось ее перекраивать и больше дать мужского драйва.
Потом проходит какое-то время. А у меня есть песня «Белый танец». И я спрашиваю сидящих в зале: «Как мы будем танцевать? Нас нефтяники не поймут. Поэтому давайте пригласим женщин, если они тут есть».
И женщины вдруг появились, откуда-то пришли. А вообще, в основном публика делится 50 на 50, но чуть больше представительниц прекрасного пола. А бывает, что в зале одни женщины, и я спрашиваю: «А где же мужики?»
— Какие женщины вам нравятся? Какие их качества вы больше всего цените?
— Женственность. Я иногда отшучиваюсь на эту тему: «Мужики, будьте мужественными, женщины, будьте женственными». Женщина просто должна быть женщиной, чем бы она ни занималась, будет ли она класть шпалы или заниматься спортом, боксом или штангу ворочать.
Я не люблю женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Зачем наращивать эти мускулы? Женщина — это все-таки добро, семья.
Александр Буйнов. Фото: пресс-служба «Русской медиагруппы»
«Внук сказал: «Я уже отмаршировал свое и хочу заниматься любимым делом»
— В этом году ваш внук окончил Президентское кадетское училище. Куда он направился дальше?
— Он сам, кстати, поступал в кадетское училище. Я об этом узнал только тогда, когда мне мамка его сказала: «Пап, наш-то намылился в «кадетку», но его нужно подтащить по русскому языку».
Я сказал: «Я дам на репетитора денег, тащите сами. Он и так Александр Буйнов — чтобы это не было связано со мной».
И Александр сам поступил в кадетское училище, а потом окончил его. Я не скажу, что с отличием, потому что последние два года — 10-й и 11-й класс — он нарушал дисциплину, например, опаздывал. Ведь нужно было вставать в полчетвертого утра и ехать в училище.
И в наказание его ставили дневальным на тумбочке. Я говорил Саше: «Ну ты же меня позоришь. Что тебе, трудно не опаздывать? Потом где-нибудь поспишь».
А он отвечал: «Дед, мне удобно на тумбочке»: стал готовиться к институту, читать сложные произведения типа «Войны и мира».
Он поступил в институт со странным названием — МЭИ, который у меня больше ассоциируется с авиационным, но там МАИ. А внук учится в вузе, где есть хороший дизайнерский факультет.
А он еще с седьмого класса сказал: « Я буду дизайнером». Я спрашиваю: «Ты хочешь портным, что ли, стать?» А он говорит: «Нет, я хочу как Юдашкин».
И однажды, когда Валя был жив, внук попросил: «Дай мне сфотографироваться. Это мой кумир».
А я хотел, чтобы Александр поступил в Пермское военное училище или в Питерское. Но он отнекивался, сказал: «Я уже свое отмаршировал и хочу заниматься любимым делом». Как говорится, Бог ему судья. Пока я к этому отношусь не положительно.
А у них в институте уже есть работа: что-то там рисуют, куда-то потом рассылают. Но я этим не интересуюсь, потому что мне хотелось, чтобы внук был двухметровым, классным офицером. Но не получилось…
Александр Буйнов. Фото: пресс-служба «Русской медиагруппы»
— А что насчет внучек Софьи и Дарьи?
— Они занимаются в школе «Тодес» — с большим успехом. И поскольку девушки уже высокие, может быть, выше меня, они успешно сгоняют вес, потому что иначе заниматься танцами невозможно. Я бы сказал про внучек не «кисейные», а «кисельные» барышни. Занятия в «Тодесе» приносят большие плоды.
И в Строгановском институте есть отделение, где они занимались только графикой, у них был поставлен только карандаш, а вот сейчас уже переходят на написание картин. Мне это тоже очень нравится.
— А не планируют ли внучки пойти по вашим стопам?
— Слава Богу, нет. Я их только вытащу 6 апреля, когда у меня будет юбилейный концерт в Кремле. Ожидается много приглашенных артистов — моих друзей и подруг. И с ними мы сделаем какой-нибудь номер.
Кстати, Сашка тоже поет. На одной программе зрителям нужно было угадать, какой звезде участник приходится родственником. А он вышел и спел а капелла нормальным таким басом: «Выйду ночью в поле с конем».
Но никто так и не догадался, чей он сын, родственник, племянник. А потом я вышел из шкатулки, и мы вместе с Александром спели песню «Пусть!». Все стали говорить: «Сын». А это мой внук, 7 ноября ему исполнилось аж 19 лет.
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