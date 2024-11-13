Александр Буйнов: «Внук хочет быть как Валентин Юдашкин»

Певец Александр Буйнов признался, что хотел видеть внука-тезку «двухметровым офицером», но парень решил пойти по другому пути. Однажды он признался деду, что хочет быть как кутюрье Валентин Юдашкин. Это кумир 19-летнего Александра. И в итоге он поступил на дизайнерский факультет.

Об этом Александр Буйнов рассказал, отвечая на вопрос Teleprogramma.org о выборе профессии внука за кулисами концерта, посвященного Дню сотрудника внутренних дел и организованного «Русской медиагруппой». Также в разговоре с журналистами певец упомянул о своих внучках и признался, какие женщины ему нравятся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Я не люблю женоподобных мужчин и мужеподобных женщин»

— Александр, что или кто вас по жизни вдохновляет?

— Женщины. Бабушки, мамки, у которых много детей, вы, молодые! С женщинами я отдыхаю, потому что от них исходит какая-то необъяснимая энергия. Я вспоминаю один свой концерт, когда еще был жив Виктор Степанович Черномырдин. Меня пригласили в Оренбург, на День нефтяника. Открывается занавес, мы начинаем концерт, и я вижу полный зал мужиков. Все в галстуках и в черных костюмах!

Это было сложновато, потому что моя программа была подстроена под женщин. Пришлось ее перекраивать и больше дать мужского драйва.

Потом проходит какое-то время. А у меня есть песня «Белый танец». И я спрашиваю сидящих в зале: «Как мы будем танцевать? Нас нефтяники не поймут. Поэтому давайте пригласим женщин, если они тут есть».

И женщины вдруг появились, откуда-то пришли. А вообще, в основном публика делится 50 на 50, но чуть больше представительниц прекрасного пола. А бывает, что в зале одни женщины, и я спрашиваю: «А где же мужики?»

— Какие женщины вам нравятся? Какие их качества вы больше всего цените?

— Женственность. Я иногда отшучиваюсь на эту тему: «Мужики, будьте мужественными, женщины, будьте женственными». Женщина просто должна быть женщиной, чем бы она ни занималась, будет ли она класть шпалы или заниматься спортом, боксом или штангу ворочать.

Я не люблю женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Зачем наращивать эти мускулы? Женщина — это все-таки добро, семья.