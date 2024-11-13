Дмитрий Колдун о прыжке Сергея Лазарева, секрете счастливого брака и позорном выступлении: «Я успокоительное принимаю, таблеточки пью, отвары трав»

Певец Дмитрий Колдун признался, что чтит семейные ценности. И действительно, со своей женой Викторией Хамицкой он знаком еще со школы. Пара вместе больше двадцати лет.
Рассуждая о секрете личного счастья, Дмитрий признал: главное — чтобы партнер вас не бесил. И тогда ваш семейный корабль пройдет сквозь любые штормы.
Об этом, а также о своем самом позорном выступлении и прыжке Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!» Дмитрий Колдун рассказал на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России, организованном «Русской медиагруппой».
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«У меня одна девушка со школы»
— Дмитрий, для «Русской медиагруппы» традицией стало поддерживать людей, отвечающих за безопасность нашей страны. А у вас в жизни есть какие-то традиции?
— Вся моя жизнь — это большая традиция. Я чту семейные ценности. Женат уже много-много лет. У меня одна девушка со школы. Так что я своим примером показываю, как надо жить и относиться к жизни.
— А как сохранить долгий брак?
— Не знаю. Сейчас происходит какая-то дичь. И я думаю, когда же она закончится. Все вокруг разводятся. Кто-то куда-то пошел налево, кого-то обнял, все это увидели. У меня такого нет.
- Как вы думаете, с чем связано такое большое количество звездных разводов?
- Это обычное дело. Много кто разводится. Это жизнь. Люди еще не только разводятся, но и болеют. Это тоже естественный процесс.
Поэтому ничего особенного. С праздником Дня сотрудников органов внутренних дел это никак не связано, поверьте. Возможно, это какая-то солнечная вспышка.
Дмитрий Колдун. Фото: «Русская медиагруппа»
— Но в чем все-таки ваш секрет семейного долголетия?
— Я, правда, не знаю. Я считаю, что мне просто повезло. Какого-то особого секрета нет.
Просто повезло встретить человека, который тебя не бесит и идти с ним по жизни. Самое главное — чтобы не бесило, потому что как только раздражение пошло — это все, надо сразу уходить.
— Но ведь периодически людей все равно бесят их партнеры. Что тогда делать?
— Я успокоительное принимаю, таблеточки пью, отвары трав. У меня дед собирал травы, научил меня разбираться в лекарственных растениях, поэтому я иду за ними в лес — и на несколько дней! И все проходит!
Дмитрий Колдун о выходке Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Люди нервничают, это нормально»
— Бывают, что артисты признаются в том, что им страшно выходить на сцену. А вы волнуетесь перед встречей с публикой?
— Нет, мне не страшно. Страшно было раньше, когда я слов не знал. Однажды я вышел петь с оркестром в Санкт-Петербурге и не выучил песню.
Нужно было петь живьем, и я просто нес чушь три минуты на сцене. Наверное, это был самый ужасный день в моей жизни.
Дмитрий Колдун. Фото: Global Look Press
— Может, зрители и ничего не поняли…
— Все все поняли. Это была известная песня. И я так опозорился, но с тех пор сделал выводы.
— Вы нередко принимали участие в качестве эксперта шоу «Ну-ка, все вместе!». Как бы вы оценили недавний прыжок Сергея Лазарева?
— Я что-то об этом слышал, но как раз в тот день меня не было на съемках, поэтому сложно сказать. Люди нервничают, это нормально.
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