Дмитрий Колдун о прыжке Сергея Лазарева, секрете счастливого брака и позорном выступлении: «Я успокоительное принимаю, таблеточки пью, отвары трав»

Певец Дмитрий Колдун признался, что чтит семейные ценности. И действительно, со своей женой Викторией Хамицкой он знаком еще со школы. Пара вместе больше двадцати лет.

Рассуждая о секрете личного счастья, Дмитрий признал: главное — чтобы партнер вас не бесил. И тогда ваш семейный корабль пройдет сквозь любые штормы.

Об этом, а также о своем самом позорном выступлении и прыжке Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!» Дмитрий Колдун рассказал на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России, организованном «Русской медиагруппой».

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«У меня одна девушка со школы»

— Дмитрий, для «Русской медиагруппы» традицией стало поддерживать людей, отвечающих за безопасность нашей страны. А у вас в жизни есть какие-то традиции?

— Вся моя жизнь — это большая традиция. Я чту семейные ценности. Женат уже много-много лет. У меня одна девушка со школы. Так что я своим примером показываю, как надо жить и относиться к жизни.

— А как сохранить долгий брак?

— Не знаю. Сейчас происходит какая-то дичь. И я думаю, когда же она закончится. Все вокруг разводятся. Кто-то куда-то пошел налево, кого-то обнял, все это увидели. У меня такого нет.

- Как вы думаете, с чем связано такое большое количество звездных разводов?

- Это обычное дело. Много кто разводится. Это жизнь. Люди еще не только разводятся, но и болеют. Это тоже естественный процесс.

Поэтому ничего особенного. С праздником Дня сотрудников органов внутренних дел это никак не связано, поверьте. Возможно, это какая-то солнечная вспышка.