«Приехал записывать альбом в студию»: как на самом деле погиб солист «Иванушек» Игорь Сорин

С одной стороны, этого коротко стриженного юношу - вечно молодого, улыбчивого и хрупкого - просто невозможно представить в пожилом возрасте. С другой - 10 ноября всего 55 лет могло исполниться Игорю Сорину, солисту первого состава «Иванушек». Ну что за возраст? «Телепрограмма» вспоминает яркий путь харизматичного артиста, который оборвала депрессия в 28 лет.
Как это часто бывает, после ошеломительного рывка музыканту, у которого есть большие амбиции, становится тесно в рамках группы - и Игорь Сорин ушел. Он пробовал писать электронику (проект «Формация DSM») и фолк, но об уровне, сопоставимом с «Иванушками», говорить не приходилось. В клубной среде Игорь пристрастился к тому, что было модно.
Утром 1 сентября 1998 года Игорь приехал записывать альбом в студию на улице Вересаева в Москве. Вышел на балкон шестого этажа покурить - и потом очутился внизу. Никто не знает доподлинно, что случилось, но очевидцы видели его улыбающимся и сидящим в луже крови. «Все хорошо», - уверял он. Сорина госпитализировали, зафиксировав травмы, практически несовместимые с жизнью: свернута шея, ушиб почек, перелом двух шейных позвонков, полный паралич нижней части туловища. Много часов врачи боролись за жизнь Игоря. Периодически он приходил в сознание, но так и не рассказал, что произошло. 4 сентября вокалист впал в кому и не выбрался из нее. Наркотиков и алкоголя в результате вскрытия не обнаружили. А вот предсмертная записка была: «Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке (Черниковой - девушке певца. - Авт.). ВСЕ. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. ЛЕТИТЕ».
Фото: Олег Королев/XPress.ru
Музыканта похоронили на Кузьминском кладбище. Участники «Иванушек» не верят, что настолько жизнерадостный человек мог свести счеты с жизнью. Родные погибшего считают, что к гибели артиста причастен эзотерический псевдомедицинский культ «Рэйки Кадуцей», к которому перед смертью имел отношение Игорь - представители движения, конечно, отрицают причастность к трагедии.
Мальчик родился 10 ноября 1969 года в интеллигентной московской семье и был поначалу Игорем Райбергом (фамилия отца, а Сорин - матери). Мы помним Игоря как чрезвычайно чувственного и нежного солиста, но в детстве он был безбашенным - убегал из дома, был зацепером, строил самодельный плот, чтобы сплавляться по реке, и всячески хулиганил.
Фото: vk.com/igor_sorin
Достаточно заглянуть в детство каждого из нас, чтобы понять, чего ждать дальше. Также было и с Сориным - в подростковом возрасте мальчик увлекся поэзией (писал и непристойные строчки), а еще стремился в кино. Самый артистичный из «Иванушек» легко мог стать актером - уже в 10 лет был отобран Станиславом Говорухиным в экранизацию «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» на роль Тома, но коллега режиссера Никита Михалков уговорил взять на эту роль Федю Стукова. Игорь так расстроился, что сиганул с балкона (!) второго этажа в 10 лет. На первый раз обошлось. Мальчику с характером предложили сыграть другого персонажа - Джо Гарпера, так он попал в картину.
Фото: кадр из фильма
Вообще среда готовила Игоря к творческому пути (у них дома часто гостил дважды номинированный на Нобелевку писатель Фазиль Искандер), но двор манил безграничной свободой: он воровал спирт из проходящих мимо цистерн на железной дороге, а вечером шел на органный концерт. Противоречивее и точнее для описания натуры Сорина сочетания не представить. Тяга к запретному сыграет потом злую шутку с артистом. А в 18 лет он поступил в Гнесинку, подрабатывал в Театре Ермоловой
разнорабочим и вдруг запел в популярнейшем мюзикле «Метро», в начале 90-х бросив институт ради гастролей по Европе и США. Там и познакомился с другим певцом - Андреем Григорьевым-Апполоновым, с которым потом вошел в группу «Иванушки International».При таком образе жизни Сорин должен был создать панк-группу, как Егор Летов, но не смог отказать обаянию и дару Игоря Матвиенко, который в 1995 году набирал бойз-бэнд и позвал в коллектив друзей - Григорьева-Апполонова и Сорина, а еще атлетичного Кирилла Андреева.
Фото: продюсерский центр Игоря Матвиенко
Чутье оказалось безупречным. Трио разных типажей (инопланетянин, кот и качок) бомбило хиты Матвиенко на стадионных концертах - отбоя от фанаток не было. Игорь молниеносно стал звездой большой страны.