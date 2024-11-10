«Приехал записывать альбом в студию»: как на самом деле погиб солист «Иванушек» Игорь Сорин

С одной стороны, этого коротко стриженного юношу - вечно молодого, улыбчивого и хрупкого - просто невозможно представить в пожилом возрасте. С другой - 10 ноября всего 55 лет могло исполниться Игорю Сорину, солисту первого состава «Иванушек». Ну что за возраст? «Телепрограмма» вспоминает яркий путь харизматичного артиста, который оборвала депрессия в 28 лет.

Как это часто бывает, после ошеломительного рывка музыканту, у которого есть большие амбиции, становится тесно в рамках группы - и Игорь Сорин ушел. Он пробовал писать электронику (проект «Формация DSM») и фолк, но об уровне, сопоставимом с «Иванушками», говорить не приходилось. В клубной среде Игорь пристрастился к тому, что было модно.

Утром 1 сентября 1998 года Игорь приехал записывать альбом в студию на улице Вересаева в Москве. Вышел на балкон шестого этажа покурить - и потом очутился внизу. Никто не знает доподлинно, что случилось, но очевидцы видели его улыбающимся и сидящим в луже крови. «Все хорошо», - уверял он. Сорина госпитализировали, зафиксировав травмы, практически несовместимые с жизнью: свернута шея, ушиб почек, перелом двух шейных позвонков, полный паралич нижней части туловища. Много часов врачи боролись за жизнь Игоря. Периодически он приходил в сознание, но так и не рассказал, что произошло. 4 сентября вокалист впал в кому и не выбрался из нее. Наркотиков и алкоголя в результате вскрытия не обнаружили. А вот предсмертная записка была: «Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке (Черниковой - девушке певца. - Авт.). ВСЕ. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. ЛЕТИТЕ».